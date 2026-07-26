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Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин

Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин - 26.07.2026 Украина.ру

Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин

Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T18:53

2026-07-26T18:53

2026-07-26T18:53

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Другие заявления президента России: 🟦 Нет никакой агрессии со стороны России;🟦 Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию;🟦 Сегодняшний украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма;🟦 Герои СВО пишут историю;🟦 Потомки будут учиться на примерах героев СВО, многое для этого делают уже сейчас;🟦 Владимир Путин считает, что бойцам СВО приходится сложнее, чем ему; 🟦 Путин рассказал, что некоторых блогеров иногда смотрит и радуется, что они "попадают в точку";🟦 СВО, безусловно, рано или поздно закончится, заявил Путин;🟦 Не много стран мира имеют такие оружие, как "Циркон", а РФ его совершенствует и будет делать это далее, сообщил Путин;🟦 Рано или поздно Украина утратит "подарок Сталина" - западные земли, уверен Путин. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, владимир путин, иосиф сталин, украина.ру, западная украина, прогнозы сво, завершение сво, усср