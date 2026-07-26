Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин - 26.07.2026 Украина.ру
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Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин
Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин - 26.07.2026 Украина.ру
Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин
Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T18:53
2026-07-26T18:53
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Другие заявления президента России: 🟦 Нет никакой агрессии со стороны России;🟦 Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию;🟦 Сегодняшний украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма;🟦 Герои СВО пишут историю;🟦 Потомки будут учиться на примерах героев СВО, многое для этого делают уже сейчас;🟦 Владимир Путин считает, что бойцам СВО приходится сложнее, чем ему; 🟦 Путин рассказал, что некоторых блогеров иногда смотрит и радуется, что они "попадают в точку";🟦 СВО, безусловно, рано или поздно закончится, заявил Путин;🟦 Не много стран мира имеют такие оружие, как "Циркон", а РФ его совершенствует и будет делать это далее, сообщил Путин;🟦 Рано или поздно Украина утратит "подарок Сталина" - западные земли, уверен Путин. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, иосиф сталин, украина.ру, западная украина, прогнозы сво, завершение сво, усср
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Украина.ру, Западная Украина, прогнозы СВО, завершение СВО, УССР

Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин

18:53 26.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления президента России:

🟦 Нет никакой агрессии со стороны России;

🟦 Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию;

🟦 Сегодняшний украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма;

🟦 Герои СВО пишут историю;

🟦 Потомки будут учиться на примерах героев СВО, многое для этого делают уже сейчас;

🟦 Владимир Путин считает, что бойцам СВО приходится сложнее, чем ему;

🟦 Путин рассказал, что некоторых блогеров иногда смотрит и радуется, что они "попадают в точку";

🟦 СВО, безусловно, рано или поздно закончится, заявил Путин;
🟦 Не много стран мира имеют такие оружие, как "Циркон", а РФ его совершенствует и будет делать это далее, сообщил Путин;
🟦 Рано или поздно Украина утратит "подарок Сталина" - западные земли, уверен Путин. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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