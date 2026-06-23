NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа - 23.06.2026 Украина.ру
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NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа
NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа - 23.06.2026 Украина.ру
NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытаясь снизить напряжённость с президентом США Дональдом Трампом, вышел за рамки своего мандата, что вызвало трения с Данией. Об этом 23 июня пишет The New York Times
2026-06-23T19:06
2026-06-23T19:06
новости
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дональд трамп
рютте
пит хегсет
нато
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По данным издания, в январе на форуме в Давосе, после угроз Трампа "забрать" Гренландию и отказа исключать военный вариант, Рютте заявил:"Мы не сможем вам помочь, если вы хотите стать владельцем Гренландии. Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности".Он предложил выдать уже запланированные учения за новую арктическую миссию альянса, после чего Трамп временно отступил.В тот же день, как утверждает газета, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землёй под американскими базами на острове. В Копенгагене сочли, что генсек затронул вопросы суверенитета, выходящие за пределы его полномочий. В альянсе это отрицают:"Ни в какой момент генсек не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого-либо союзника", — заявила представитель НАТО Эллисон Харт.Тем временем Вашингтон продолжает давить на союзников. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат вывод боевых сил из Европы, а дальнейшее участие в альянсе будет зависеть от вклада европейцев.Он сообщил, что вместе с Трампом и Рютте разрабатывает концепцию "НАТО 3.0". План США на 2027 год — полтора триллиона долларов на оборону. Союзникам дали понять: придётся платить самим.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, дания, давос, дональд трамп, рютте, пит хегсет, нато, пентагон, украина.ру
Новости, США, Дания, Давос, Дональд Трамп, Рютте, Пит Хегсет, НАТО, Пентагон, Украина.ру

NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа

19:06 23.06.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытаясь снизить напряжённость с президентом США Дональдом Трампом, вышел за рамки своего мандата, что вызвало трения с Данией. Об этом 23 июня пишет The New York Times
По данным издания, в январе на форуме в Давосе, после угроз Трампа "забрать" Гренландию и отказа исключать военный вариант, Рютте заявил:
"Мы не сможем вам помочь, если вы хотите стать владельцем Гренландии. Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности".
Он предложил выдать уже запланированные учения за новую арктическую миссию альянса, после чего Трамп временно отступил.
В тот же день, как утверждает газета, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землёй под американскими базами на острове. В Копенгагене сочли, что генсек затронул вопросы суверенитета, выходящие за пределы его полномочий. В альянсе это отрицают:
"Ни в какой момент генсек не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого-либо союзника", — заявила представитель НАТО Эллисон Харт.
Тем временем Вашингтон продолжает давить на союзников. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат вывод боевых сил из Европы, а дальнейшее участие в альянсе будет зависеть от вклада европейцев.
Он сообщил, что вместе с Трампом и Рютте разрабатывает концепцию "НАТО 3.0". План США на 2027 год — полтора триллиона долларов на оборону. Союзникам дали понять: придётся платить самим.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
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