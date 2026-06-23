https://ukraina.ru/20260623/nyt-uznala-kak-gensek-nato-prevysil-polnomochiya-chtoby-uspokoit-trampa-1080552748.html

NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа

NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа - 23.06.2026 Украина.ру

NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытаясь снизить напряжённость с президентом США Дональдом Трампом, вышел за рамки своего мандата, что вызвало трения с Данией. Об этом 23 июня пишет The New York Times

2026-06-23T19:06

2026-06-23T19:06

2026-06-23T19:06

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По данным издания, в январе на форуме в Давосе, после угроз Трампа "забрать" Гренландию и отказа исключать военный вариант, Рютте заявил:"Мы не сможем вам помочь, если вы хотите стать владельцем Гренландии. Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности".Он предложил выдать уже запланированные учения за новую арктическую миссию альянса, после чего Трамп временно отступил.В тот же день, как утверждает газета, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землёй под американскими базами на острове. В Копенгагене сочли, что генсек затронул вопросы суверенитета, выходящие за пределы его полномочий. В альянсе это отрицают:"Ни в какой момент генсек не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого-либо союзника", — заявила представитель НАТО Эллисон Харт.Тем временем Вашингтон продолжает давить на союзников. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат вывод боевых сил из Европы, а дальнейшее участие в альянсе будет зависеть от вклада европейцев.Он сообщил, что вместе с Трампом и Рютте разрабатывает концепцию "НАТО 3.0". План США на 2027 год — полтора триллиона долларов на оборону. Союзникам дали понять: придётся платить самим.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дания, давос, дональд трамп, рютте, пит хегсет, нато, пентагон, украина.ру