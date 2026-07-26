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ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков - 26.07.2026 Украина.ру
ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
Армия России выбивает военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать террористические действия. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-07-26T15:58
2026-07-26T15:58
2026-07-26T15:58
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Вооруженные силы РФ "знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.По его словам, сообщает РИА Новости, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России."Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков.Также он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками."Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - уточнил Песков.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
Армия России выбивает военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать террористические действия. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вооруженные силы РФ "знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.
По его словам, сообщает РИА Новости, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.
"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков.
Также он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.
"Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - уточнил Песков.
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