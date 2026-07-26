ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков - 26.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков - 26.07.2026 Украина.ру
ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
Армия России выбивает военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать террористические действия. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-07-26T15:58
2026-07-26T15:58
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Вооруженные силы РФ "знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.По его словам, сообщает РИА Новости, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России."Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков.Также он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками."Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - уточнил Песков.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, украина.ру, прогнозы сво, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина.ру, прогнозы СВО, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026

ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков

15:58 26.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Д. Песков пообщался с журналистами на борту самолета
Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков пообщался с журналистами на борту самолета - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Армия России выбивает военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать террористические действия. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вооруженные силы РФ "знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.
По его словам, сообщает РИА Новости, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.
"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков.
Также он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.
"Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - уточнил Песков.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
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