https://ukraina.ru/20260726/ivan-dzyuba-ot-russkogo-filologa-do-ukrainskogo-natsionalista-1081759678.html

Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста

Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста - 26.07.2026 Украина.ру

Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста

95 лет назад, 26 июля 1931 года, в Донбассе родился Иван Дзюба. В молодости он считал себя русским, получил диплом русского филолога, но после переезда в Киев примкнул к украинским диссидентам. Позже в этом раскаивался, но всё равно был отмечен званием Героя Украины

2026-07-26T16:00

2026-07-26T16:00

2026-07-26T16:00

история

история

история украины

история ссср

украина

усср

киев

кпу

кпсс

кгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081758106_21:0:679:370_1920x0_80_0_0_818b0b04c36e75e28d0bca7c9ed4c7a4.jpg

Дзюба родился в крестьянской семье в селе Николаевка, рядом с Волновахой тогдашней Сталинской области (ныне ДНР). Спасаясь от голода, семья переехала в поселок Новотроицкое, затем – в Еленовские Карьеры (ныне Докучаевск в ДНР), где Иван окончил русскую среднюю школу:"Стыдно вспоминать, но было: поступая ещё в школе в комсомол, я в анкете на вопрос о национальности написал "русский", и так было записано в моём комсомольском билете".Своей русскости не стыдился: он поступил на русскую филологию в пединститут тогдашнего Сталино (Донецк). Учился на отлично, получал Сталинскую стипендию, был комсоргом факультета, как лектор обкома комсомола читал лекции шахтёрам. Толчком к переходу Дзюбы на украинский язык и националистические позиции стало его поступление в аспирантуру Института литературы им. Т. Шевченко в 1953 году:"Я не скажу, что тогда был каким-то украинским националистом. Просто я понимал, что украинская нация не хуже других. И украинский язык не хуже других. А я всё время, на каждом шагу, чувствовал это пренебрежение ко всему украинскому. И был ещё один фактор: я всё время был на стороне более слабого. (...) Мною двигало чувство справедливости".Окончив в 1957-м аспирантуру, но так и не защитив диссертацию, Дзюба стал работать редактором в киевском издательстве "Дніпро", а в 1958 году стал редактором отдела критики литературного журнала "Вітчизна". В 1959-м он издал свою первую книгу – сборник литературно-критических статей "Обычный человек или мещанин?" Дзюбу приняли в Союз писателей Украины.К тому времени Иван Дзюба познакомился с Иваном Светличным, Евгением Сверстюком, Линой Костенко, Иваном Драчом, Лесем Танюком, Аллой Горской и деятелями культуры, которых позже назовут "шестидесятниками". Они книгу Дзюбы восприняли благосклонно, прекрасно понимая её истинный смысл.Дзюба вместе с другими "шестидесятниками" активно включился в работу созданного в 1960 году Клуба творческой молодёжи "Современник", часто выступал на его заседаниях. Вдохновлённый своеобразной "второй украинизацией", которая началась в 1954 году с празднования 300-летия Переяславской рады, и усилилась в 1961-м в связи з 100-й годовщиной со дня смерти Тараса Шевченко, Дзюба начал демонстративно говорить по-украински:"Пришёл к этому не из-за веры в идиотский тезис, что украинский язык на втором месте по благозвучию после итальянского, – это всё для дурака. Через чувство справедливости я к этому приходил. По-украински тогда говорил кто? Санитарки, дворники, подсобные работники. А выше все уже, как правило, русскоязычные".Поскольку национальное осознание Дзюбы вплеснулось на страницы журнала "Вітчизна", в 1962-м литературоведа оттуда уволили с формулировкой "за идеологические ошибки". Но друзья выхлопотали ему работу консультанта литературного отдела в издательство ЦК ЛКСМУ "Молодь". А в начале 1965-го Дзюба получил квартиру от Союза писателей.4 сентября 1965 года Дзюба стал одним из организаторов и главным действующим лицом акции протеста диссидентов на премьере фильма "Тени забытых предков". Он с огромным букетом поднялся на сцену, подошёл к микрофону и сказал:"У нас большой праздник. Но и большое горе. На Украине начались аресты творческой молодёжи..."В зале включили сирену, но Дзюба начал перечислять фамилии арестованных. Его стянули со сцены, в зале погас свет и запустили фильм. "Что было дальше, видел как в тумане. Слышал, что Василий Стус и Вячеслав Чорновил призвали всех протестующих против политических репрессий подняться со своих мест. Но, кажется, поднялись немногие".Михайлину Коцюбинскую, Юрия Бадзьо и самого Дзюбу уволили с работы. Литературоведа пристроили корректором "Украинского биологического журнала", и он взялся писать свою самую известную работу – памфлет "Интернационализм или русификация?" В нём Иван Дзюба, призывая "вернуться к ленинской национальной политике, которая подверглась великодержавной шовинистической ревизии", заявил о "неусыпных, безжалостных и бессмысленных преследований национально-культурной жизни" на Украине.Памфлет Дзюбы до сих пор можно изучать как образец манипуляции. В нём автор, опираясь на "канонические" произведения Ленина, Маркса и Энгельса, цитируя партийные постановления и другие официальные источники, раскритиковал политику КПСС по национальному вопросу. Автор доказывал, что "идея ассимиляции наций, идея о будущем безнациональном обществе – это не идея научного коммунизма, а того коммунизма, который Маркс и Энгельс называли казарменным".Дзюба направил свой памфлет в высшие руководящие органы УССР. Он попал к первому секретарю ЦК КПУ Петру Шелесту, председателю совмина УССР Владимиру Щербицкому, в ЦК КПСС в Москву и даже к главному редактору журнала "Новый мир" Александру Твардовскому. За границей памфлет был издан на английском, французском, русском, итальянском и китайском языках.То, что автор памфлета не скрывался шокировало партийное руководство. Спецслужбы вызвали Дзюбу на "профилактические беседы", но он стоял на своём, опираясь на советские постулаты.Более шести лет автора не трогали. Однако в январе 1972 года, в ходе операции КГБ по смещению Шелеста, начались массовые обыски и аресты в среде украинских деятелей искусств. Среди задержанных на несколько дней оказался и Дзюба, а в феврале 1972-го специальная комиссия ЦК КПУ признала, что памфлет "Интернационализм или русификация?" "является от начала и до конца пасквилем на советскую действительность, на национальную политику КПСС и практику коммунистического строительства в СССР".Дзюба был исключён из Союза писателей. 18 апреля 1972 года он был арестован, 16 марта 1973 года приговорён Киевским областным судом по ст. 62 УК УССР ("антисоветская агитация и пропаганда") к 5 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. После этого литератор решил просить о помиловании, опасаясь, что из-за перенесённого в молодости туберкулёза заключение и ссылка обернутся для него смертью.В ноябре 1973 года Иван Дзюба был помилован, и выступил в газете "Литературная Украина" с покаянным заявлением, в котором отрёкся от своих "прежних ошибочных взглядов". После этого многие диссиденты прекратили общение с литературоведом. Василий Стус написал ему отчаянное открытое письмо:"Да, Иван, ты потерялся в самом себе. Великий Иван Дзюба закончился, начался гомункул из страны лилипутов, чьим величайшим счастьем останется то, что он когда-то имел к великому Дзюбе очень непосредственное отношение. И поэтому я и сегодня не могу отвернуть от тебя своего взгляда. И поэтому я пытаюсь вспомнить твоё подзабытое рыцарское лицо – и в глазах у меня стоят слёзы".Именно на такую ​​реакцию и рассчитывала спецслужба, о чём свидетельствует письмо председателя КГБ УССР Виталия Федорчука в ЦК КПУ от 2 ноября 1973 года. Он писал, что помилование и публичное отречение Дзюбы создаст ситуацию, которая "серьёзно скомпрометирует его перед зарубежными центрами ОУН* и националистическими элементами в республике, поставит Дзюбу в состояние изоляции и недоверия со стороны националистических элементов, что будет способствовать окончательному его идейному разоружению, перевоспитанию и отрыву от националистической среды".С работой у Дзюбы проблем не было – авиаконструктор Олег Антонов взял его сначала корректором, а потом корреспондентом многотиражки Киевского авиазавода. Но это была скорее синекура, позволявшая заниматься литературным творчеством. А в 1982 году ему позволили вернуться в официальное литературоведение, но не украинское – Дзюба написал и опубликовал несколько книг, посвящённых литературе народов СССР. В 1987 году он был восстановлен в Союзе писателей Украины и награждён Республиканской литературной премией имени Александра Белецкого.В 1989 году Иван Дзюба стал одним из учредителей "Народного Руха Украины за перестройку", тогда же возглавил Национальную ассоциацию украинистов, а в 1991-м получил Национальную премию имени Шевченко. В ноябре 1992 года, когда Леонид Кравчук заключил союз с Рухом, Дзюба стал министром культуры и занимал этот пост до августа 1994 года. В те годы прославился прожектами, на которые у Украины не было денег, а также тем, что ездил на работу на общественном транспорте. С 1992 по 2002 год Дзюба также был главным редактором литературного журнала "Сучасність", созданный одной из фракций ОУН – "двийкарями", позже возглавлял его редсовет.Во время второго срока президента Леонида Кучмы Дзюба был председателем Комитета по Национальной премии имени Шевченко. С 1998-го до своей смерти Дзюба был сопредседателем Главной редакционной коллегии Энциклопедии Современной Украины, пытаясь добиться выделения бюджетных денег на этот проект.За последние тридцать лет своей жизни Иван Дзюба написал и издал около двух десятков книг, посвящённых украинской литературе, искусству, культуре, где нашлось место и классикам, и современным писателям, от Лины Костенко до Сергея Жадана. Литературовед был обласкан почти всеми украинскими президентами: от Кучмы он получил звание Героя Украины (2001), от Ющенко – орден Свободы (2009), от Зеленского – орден Ярослава Мудрого V степени (2022).Улицы Ивана Дзюбы ныне есть в Киеве, Виннице, Днепропетровске и Черновцах, а также в Дружковке и Краматорске (ДНР). Но в последних двух городах, которые пока находятся под контролем Киева, эти названия вряд ли останутся надолго, ведь после 2014 года Дзюба открыто поддерживал украинскую карательную операцию в Донбассе и умер 22 февраля 2022 года, не дожив два дня до начала СВО.* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20250319/1044474898.html

https://ukraina.ru/20260107/vasiliy-stus-poet-stavshiy-zhertvoy-borby-brezhneva-i-shelesta-1074035759.html

https://ukraina.ru/20250214/1043522068.html

https://ukraina.ru/20260319/les-tanyuk-sam-sebe-rezhissr--1076936237.html

украина

усср

киев

донбасс

сталино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, украина, усср, киев, кпу, кпсс, кгб, диссиденты, литература, украинский язык, карл маркс, донбасс, сталино, украинские националисты