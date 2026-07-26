https://ukraina.ru/20260726/teper-ofitsialno-ukraina-stremitelno-umiraet-khorosho-li-eto-dlya-rossii-1081857508.html

Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?

Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России? - 26.07.2026 Украина.ру

Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?

Согласно последним данным от Министерства юстиции Украины, за первые 6 месяцев 2026 года официально зафиксированы 73 292 рождения и 259 853 смерти, то есть соотношение смертности к рождаемости составляет 4 к 1. Для сравнения — в 2025 году оно составляло 3 к 1, то есть налицо явный "рывок" со знаком минус

2026-07-26T08:32

2026-07-26T08:32

2026-07-26T08:32

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Демографическая ситуация на Украине была "не айс" еще и в довоенно-ковидный период, но даже по сравнению с тем же 2020 годом количество рождений упало вдвое (!), то есть это не просто кризис, а катастрофа. По данным Минюста Украины, коэффициент рождаемости упал до приблизительно 0,9 ребёнка на женщину — а это самый низкий показатель в истории страны, который вдвое ниже уровня простого физического замещения населения (2,1).Надо отметить, что ситуация еще больше усугубляется, если принять во внимание реальное число жителей Украины на данный момент. Украинские официальные лица и всяческие структуры знамениты своим творческим отношением к статистике: то на Украине осталось 36 миллионов человек, то 33, то 28, а в мае министр социальной политики Украины Улютин заявлял, что в стране осталось около 22-25 миллионов жителей.На самом деле данные последнего ближе всего к реальности: с учетом актуальных, не нарисованных военных потерь, официальной статистики по рождениям и смертям, а также эмиграции (бегства) населения число жителей нынешней Украины не превышает 23 миллионов, а скорее даже находится в районе 22. Это означает, что по сравнению с 2022 годом (37 млн) население уменьшилось на 14-15 миллионов, а по сравнению с незалежным 1991 годом (51,7 млн) – на 28-29 миллионов, то есть практически вдвое, и соотношение рождения/смерти уже не 1 к 4, а 1 к 6.Вывод – Украина в прямом смысле умирает, причем движение по наклонной ускоряется.Забавно, что даже в этой ситуации политическое украинство, которое и завело большую и мощную страну на край могилы, находит оправдания. Например, представитель Института демографии при национальной академии наук Украины Гладун заявил, что "уменьшение населения Украины – это не уникальный случай". По его словам, "это глобальный процесс", который называется "демографическим замещением". Его причины – люди "просто откладывают решение завести детей", и это "естественная реакция". И все, конечно, быстро наладится, если коллективный Запад поможет скорее победить Россию: "динамика сокращения населения зависит от времени и условий, на которых закончится война", то есть если Россия будет уничтожена или на худой конец побеждена – то, конечно, украинцы на радостях начнут размножаться как кролики и возместят все эти миллионы не только себе, но и до кучи размножат всю стареющую Европу.Впрочем, на Западе смотрят на ситуацию совсем не так радужно.По мнению CNN, Украина неуклонно превращается в "страну вдов и сирот", а страна движется к "демографической катастрофе".Издание EU Observer цитирует расчеты, согласно которым при нынешней динамике население Украины к 2100 году составит 15 миллионов (конечно, при условии, что такое название еще будет на карте).На ситуацию с рождениями и смертями накладывается фактический переезд наиболее активного и продуктивного населения на ПМЖ за рубеж. По последним данным, с 2022 года из страны выехало не менее 6 миллионов человек, и подавляющее число из них возвращаться обратно не собирается.Центр экономической стратегии (CES) в Киеве надеется, что после войны в страну могут вернуться от 1,3 до 2,2 миллиона человек, но это супероптимистичный сценарий. Более половины украинских беженцев за границей — молодёжь до 35 лет, и, по данным западных социальных служб, они "демонстрируют наименьшую готовность к возвращению из-за лучшей интеграции и опасений по поводу безопасности". А что там с безопасностью случилось, ведь Россия проигрывает на всех фронтах? Перемоги настолько впечатляющи, что, по данным ряда депутатов Верховной Рады, до конца этого года страну могут навсегда "покинуть" ещё 200 тысяч человек.Навсегда – потому что в "послевоенную Украину", судя по всему, уже не верит никто, включая западных экспертов.Американское издание Responsible Statecraft, которое разобрало ситуацию глубже остальных, цитирует характерное мнение профессора Института Куинси (Quincy Institute) Алмута Рочовански: "Я не думаю, что Европа или другие сторонники Украины смогут собрать такой масштабный финансовый ресурс для послевоенного восстановления, который позволил бы миллионам украинцев вернуться домой".А прямо сейчас, не говоря о дикой нехватке солдат на фронте, демографический провал напрямую бьёт по экономике. МВФ называет демографию "одним из трёх главных барьеров" для восстановления Украины наряду с энергетическим кризисом и слабостью институтов. Рабочая сила с 2021 года сократилась на четверть, и неудивительно, что 83% украинских компаний, по опросу Европейской бизнес-ассоциации, сообщают об остром дефиците персонала. Доходит до того, что на Украине из-за нехватки кадров стали привлекать женщин к тяжелым мужским работам на шахтах, на стройках и в других отраслях.Вся эта история печально-ироничным образом ложится на заявление нового главкома ВСУ Драпатого о том, что русские – это "нация, которая не имеет права на существование".Россия никогда не ставила своей целью физическое уничтожение населения Украины, до недавнего времени считая его братским, но заблудшим и обманутым. Некто Буданов* не так давно заявил, что украинцы являются "богоизбранной нацией", и даже если это так, то с учетом пропасти, куда катится Украина, у Бога на нее свои планы, и мы, конечно, не будем ему мешать.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, демография