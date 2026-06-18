https://ukraina.ru/20260618/dronovody-vsu-prodolzhayut-okhotitsya-na-detey-itogi-nalta-na-moskvu-itogi-18-iyunya-1080376463.html

Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня

Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру

Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня

Украинские операторы БПЛА снова атаковали детей в Брянской области. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали

2026-06-18T17:50

2026-06-18T17:50

2026-06-18T17:52

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

юлия мендель

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Днём 18 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на детей."И снова террористический акт киевского режима против мирных граждан, детей В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно", – написал Ковальчук в своём телеграм-канале в 13:08.Оба ребёнка получили ранения."Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное. Подключены лучшие специалисты, держу ситуацию на личном контроле", – подытожил врио губернатора.Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждёт от Украины объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус с гражданами Белоруссии, в т.ч. детьми, в Брянской области."Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой", – заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что дрон, атаковавший автобус с детьми, был украинским."Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", – отметил Лукашенко.Президент Белоруссии также ответил на прозвучавшие ранее украинские оправдания."То есть "это не мы, это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация", вплоть до того, что это чуть ли не "россияне нанесли подобный удар". Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, наверное, как и другие, - следствие покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный, ударил в автобус. В результате погиб человек (жена тренера белорусской детской команды по футболу Виктория Горошко – Ред.) и пострадали наши дети", – заявил Лукашенко.По его словам, "конспирологических версий тут предостаточно".Тем не менее, Украина продолжает пытаться свалить вину на Россию. Так, Служба безопасности Украины опубликовала документ, якобы являющийся "справкой Регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра", и сообщающим об отсутствии украинских БПЛА в регионе. В обнародованном СБУ документе есть грубые ошибки. Так, вместо "Белоруссия" или "Республика Беларусь" там указано "республика. Беларусь" - название РБ со строчной буквы и с точкой.Лукашенко назвал удар украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми – попыткой втянуть Белоруссию в войну."Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это всё происходит", – отметил он.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что РБ намерена добиваться, чтобы атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была дана "должная международная оценка". Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.Следственный комитет России установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому чудовищному теракту", – заявила Петренко.Обеспокоены ударом ВСУ по автобусу с детьми и некоторые украинские граждане."История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны", — написала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который "должен был давно закончиться".Однако её бывший начальник не нацелен на прекращение конфликта.Последствия атаки на МосквуЗеленский прокомментировал атаки на Москву."Вчера ночью наши дальнобойные санкции вновь достигли Московской области — во второй раз на этой неделе был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод", – заявил Зеленский.Он также похвастался налётом на Ростовскую области и Донбасс."Я благодарю Силы обороны и безопасности Украины за их скоординированные усилия — Службу безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Главное управление разведки и нашу ракетную бригаду за их точность", – подытожил Зеленский.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского террористом, отметив, что уже недостаточно слов о террористических действиях Киева."Я давно уже убеждён, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооружённых сил Украины", – сказал Лавров журналистам на полях саммита Россия-АСЕАН.Мэр Москвы Сергей Собянин днём 18 июня сообщил о том, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализован."Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале в 15:53.Следственный комитет России будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область, где пострадали 17 человек, установит всех причастных и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве."Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ... В Московской области в результате атак украинских БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей... СК России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", – говорилось в сообщении в канале СК на платформе "Макс".Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года.Как сообщало Минобороны РФ, силы ПВО сбили около 194 БПЛА, летевших на Москву. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.Подробнее об атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми – в статье Никиты Волковича "Как трагедия на трассе А240 разоблачила белорусских коллаборационистов".Подробнее о том, как на Украине восприняли налёт на Москву – в статье Дмитрия Ковалевича "Ублажить западных партнёров. Что говорят на Украине об ударах по Москве".

https://ukraina.ru/20260618/ataka-na-moskvu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-18-iyunya-1080357451.html

https://ukraina.ru/20260618/tri-tochki-udara-kots-raskryl-stsenariy-nato-po-vtyagivaniyu-rossii-v-voynu-khronika-sobytiy-na-utro-18-1080343989.html

https://ukraina.ru/20260617/ataka-na-avtobus-s-detmi-fdorov-prigrozil-krymu-itogi-17-iyunya-1080327875.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, юлия мендель, вооруженные силы украины, ск рф, московская область, россия, москва, следственный комитет