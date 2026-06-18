https://ukraina.ru/20260618/ublazhit-zapadnykh-partnerov-chto-govoryat-na-ukraine-ob-udarakh-po-moskve-1080367986.html

Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве

Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве - 18.06.2026 Украина.ру

Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве

В четверг, 18 июня, Украина вновь нанесла удары по Москве. Через московское ПВО прорвались несколько дронов, повредивших НПЗ, торговый центр "Садовод" и многоэтажку в Подмосковье

2026-06-18T16:32

2026-06-18T16:32

2026-06-18T16:32

эксклюзив

сбу

нпз

москва

россия

артем дмитрук

владимир зеленский

украина

максим бужанский

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В СБУ заявили, что БПЛА поразили на московском НПЗ резервуарный парк и установку первичной переработки сырой нефти. Московская мэрия сообщает о сбитии порядка 200 дронов, что стало одним из крупнейших налетов на город.Украинские паблики пишут, что в налете принимали участие как дроны "Лютый", так и новые беспилотники "Барс", которые совмещают характеристики дрона и крылатой ракеты.В провластных украинских пабликах это вызвало волну восторга, затмившую негативные новости о продвижении российской армии.Владимир Зеленский ранее говорил, что именно москвичи должны почувствовать войну."Слуга народа" Максим Бужанский злорадствует и пишет, что хотел, чтобы Москва горела и это, дескать, произошло. Он ожидает ответного удара по Киеву, но утверждает, что это и без того произошло бы.Несказанно радуется и украинский нацист Борислав Береза: "Топлива с этого НПЗ не будет. А он обеспечивал до 40% рынка Москвы, около 70% нужд столицы России в области бензина".Украинские СМИ связывают эти удары с саммитом "Большой семерки" и предстоящей встречей "Раммштайна" в Брюсселе, где европейские лидеры обещают Киеву новые поставки вооружений. В связи с этим Зеленский и пытается выслужиться, показывая, что ВСУ могут нанести некий урон российской столице.Комментируя удары по Москве, Зеленский с гордостью сообщил 18 июня, что "партнёры отмечали точность и эффективность" украинских ударов вглубь России. Иными словами, цель - создать картинку, которая ублажит европейских и американских русофобов, для которых Москва – словно кость в горле. Глава киевского режима давно усвоил, что удовлетворение русофобских желаний западных партнеров для него лично монетизируется очередной финансовой подачкой. За убийства россиян и удары по Москве ему прощаются все коррупционные скандалы.Ранее западные эксперты высказывали мысль, что удары по Москве могут вызвать недовольство "избалованных" москвичей, что должно, по их мнению, спровоцировать бунты и смену власти.По мнению авторов украинского издания "Страна.ua", если экономические риски в РФ не удастся купировать (продолжатся удары по НПЗ, либо упадут цены на энергоносители в мире), то подойдет к исчерпанию и прежняя военная модель, которая позволяла продолжать военные действия на Украине так, чтоб подавляющее большинство населения РФ этого не чувствовало и благосостояние людей росло."Одна из основных задач - не только "отпугнуть" Кремль от подписания перемирия, но и вызвать рост протестных настроений внутри РФ, воспользовавшись нарастающей там усталостью от войны и недовольством различными тяготами военного времени. И, таким образом, дестабилизировать ситуацию в России, после чего выдвинуть Москве куда худшие условия мира", - пишет "Страна".Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко считает, что этими ударами Зеленский отвлекает от своей коррупции и срывает мирные переговоры, но существенного вреда России они принести не могут. "Население Москвы - около 20 миллионов человек. Это больше населения всей нынешней Украины. Если кто-то думает, что несколько дронов развалят РФ, он глубоко ошибается", - пишет Панченко.Беглый депутат Рады Артем Дмитрук пишет из Лондона, что такие удары по РФ — это попытка отвлечь внимание от тяжёлой ситуации на фронте, провалов в мобилизации и государственном управлении. Кроме того, по его мнению, это выполнение задач Запада по продолжению политики, как им кажется, ослабления России."Что касается самих ударов, то для России они не имеют стратегического значения и не способны изменить общий ход событий. Всё это делается исключительно ради удержания власти, сохранения существующих нарративов и продления политического существования Зеленского внутри страны", - резюмирует Дмитрук.Издание "Страна.ua" также пишет, что удары по НПЗ в Москве используются как дополнительные аргументы для доказательства того, что "Киев перехватил инициативу, Россия проигрывает войну, а потому нужно максимально усиливать на нее давление и поддержку Киеву".По мнению авторов "Страны.ua", Зеленский и его европейские партнеры используют такие удары для срыва "духа Анкориджа", то есть, договоренностей между президентами РФ и США.Кроме того, поскольку война все в большей степени переходит в соревнование беспилотных систем и искусственного интеллекта, попытки пробить достаточно мощное ПВО Москвы нужны американским компаниям вроде "Палантира" для тестирования своих систем ИИ. Так что друзья Дональда Трампа тут тоже в деле. И нужно это им отнюдь не для мирных переговоров с Москвой в будущем.Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня

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