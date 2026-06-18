https://ukraina.ru/20260618/ublazhit-zapadnykh-partnerov-chto-govoryat-na-ukraine-ob-udarakh-po-moskve-1080367986.html
Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве
Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве - 18.06.2026 Украина.ру
Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве
В четверг, 18 июня, Украина вновь нанесла удары по Москве. Через московское ПВО прорвались несколько дронов, повредивших НПЗ, торговый центр "Садовод" и многоэтажку в Подмосковье
2026-06-18T16:32
2026-06-18T16:32
2026-06-18T16:32
эксклюзив
сбу
нпз
москва
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
украина
максим бужанский
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080368646_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_0f96567c64af55ec40845636dd2656f6.jpg
В СБУ заявили, что БПЛА поразили на московском НПЗ резервуарный парк и установку первичной переработки сырой нефти. Московская мэрия сообщает о сбитии порядка 200 дронов, что стало одним из крупнейших налетов на город.Украинские паблики пишут, что в налете принимали участие как дроны "Лютый", так и новые беспилотники "Барс", которые совмещают характеристики дрона и крылатой ракеты.В провластных украинских пабликах это вызвало волну восторга, затмившую негативные новости о продвижении российской армии.Владимир Зеленский ранее говорил, что именно москвичи должны почувствовать войну."Слуга народа" Максим Бужанский злорадствует и пишет, что хотел, чтобы Москва горела и это, дескать, произошло. Он ожидает ответного удара по Киеву, но утверждает, что это и без того произошло бы.Несказанно радуется и украинский нацист Борислав Береза: "Топлива с этого НПЗ не будет. А он обеспечивал до 40% рынка Москвы, около 70% нужд столицы России в области бензина".Украинские СМИ связывают эти удары с саммитом "Большой семерки" и предстоящей встречей "Раммштайна" в Брюсселе, где европейские лидеры обещают Киеву новые поставки вооружений. В связи с этим Зеленский и пытается выслужиться, показывая, что ВСУ могут нанести некий урон российской столице.Комментируя удары по Москве, Зеленский с гордостью сообщил 18 июня, что "партнёры отмечали точность и эффективность" украинских ударов вглубь России. Иными словами, цель - создать картинку, которая ублажит европейских и американских русофобов, для которых Москва – словно кость в горле. Глава киевского режима давно усвоил, что удовлетворение русофобских желаний западных партнеров для него лично монетизируется очередной финансовой подачкой. За убийства россиян и удары по Москве ему прощаются все коррупционные скандалы.Ранее западные эксперты высказывали мысль, что удары по Москве могут вызвать недовольство "избалованных" москвичей, что должно, по их мнению, спровоцировать бунты и смену власти.По мнению авторов украинского издания "Страна.ua", если экономические риски в РФ не удастся купировать (продолжатся удары по НПЗ, либо упадут цены на энергоносители в мире), то подойдет к исчерпанию и прежняя военная модель, которая позволяла продолжать военные действия на Украине так, чтоб подавляющее большинство населения РФ этого не чувствовало и благосостояние людей росло."Одна из основных задач - не только "отпугнуть" Кремль от подписания перемирия, но и вызвать рост протестных настроений внутри РФ, воспользовавшись нарастающей там усталостью от войны и недовольством различными тяготами военного времени. И, таким образом, дестабилизировать ситуацию в России, после чего выдвинуть Москве куда худшие условия мира", - пишет "Страна".Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко считает, что этими ударами Зеленский отвлекает от своей коррупции и срывает мирные переговоры, но существенного вреда России они принести не могут. "Население Москвы - около 20 миллионов человек. Это больше населения всей нынешней Украины. Если кто-то думает, что несколько дронов развалят РФ, он глубоко ошибается", - пишет Панченко.Беглый депутат Рады Артем Дмитрук пишет из Лондона, что такие удары по РФ — это попытка отвлечь внимание от тяжёлой ситуации на фронте, провалов в мобилизации и государственном управлении. Кроме того, по его мнению, это выполнение задач Запада по продолжению политики, как им кажется, ослабления России."Что касается самих ударов, то для России они не имеют стратегического значения и не способны изменить общий ход событий. Всё это делается исключительно ради удержания власти, сохранения существующих нарративов и продления политического существования Зеленского внутри страны", - резюмирует Дмитрук.Издание "Страна.ua" также пишет, что удары по НПЗ в Москве используются как дополнительные аргументы для доказательства того, что "Киев перехватил инициативу, Россия проигрывает войну, а потому нужно максимально усиливать на нее давление и поддержку Киеву".По мнению авторов "Страны.ua", Зеленский и его европейские партнеры используют такие удары для срыва "духа Анкориджа", то есть, договоренностей между президентами РФ и США.Кроме того, поскольку война все в большей степени переходит в соревнование беспилотных систем и искусственного интеллекта, попытки пробить достаточно мощное ПВО Москвы нужны американским компаниям вроде "Палантира" для тестирования своих систем ИИ. Так что друзья Дональда Трампа тут тоже в деле. И нужно это им отнюдь не для мирных переговоров с Москвой в будущем.Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, сбу, нпз, москва, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, украина, максим бужанский
Ублажить западных партнеров. Что говорят на Украине об ударах по Москве
В четверг, 18 июня, Украина вновь нанесла удары по Москве. Через московское ПВО прорвались несколько дронов, повредивших НПЗ, торговый центр "Садовод" и многоэтажку в Подмосковье
В СБУ заявили, что БПЛА поразили на московском НПЗ резервуарный парк и установку первичной переработки сырой нефти. Московская мэрия сообщает о сбитии порядка 200 дронов, что стало одним из крупнейших налетов на город.
Украинские паблики пишут, что в налете принимали участие как дроны "Лютый", так и новые беспилотники "Барс", которые совмещают характеристики дрона и крылатой ракеты.
В провластных украинских пабликах это вызвало волну восторга, затмившую негативные новости о продвижении российской армии.
Владимир Зеленский ранее говорил, что именно москвичи должны почувствовать войну.
"Слуга народа" Максим Бужанский злорадствует и пишет, что хотел, чтобы Москва горела и это, дескать, произошло. Он ожидает ответного удара по Киеву, но утверждает, что это и без того произошло бы.
Несказанно радуется и украинский нацист Борислав Береза: "Топлива с этого НПЗ не будет. А он обеспечивал до 40% рынка Москвы, около 70% нужд столицы России в области бензина".
Украинские СМИ связывают эти удары с саммитом "Большой семерки" и предстоящей встречей "Раммштайна" в Брюсселе, где европейские лидеры обещают Киеву новые поставки вооружений. В связи с этим Зеленский и пытается выслужиться, показывая, что ВСУ могут нанести некий урон российской столице.
Комментируя удары по Москве, Зеленский с гордостью сообщил 18 июня, что "партнёры отмечали точность и эффективность" украинских ударов вглубь России. Иными словами, цель - создать картинку, которая ублажит европейских и американских русофобов, для которых Москва – словно кость в горле.
Глава киевского режима давно усвоил, что удовлетворение русофобских желаний западных партнеров для него лично монетизируется очередной финансовой подачкой. За убийства россиян и удары по Москве ему прощаются все коррупционные скандалы.
Ранее западные эксперты высказывали мысль, что удары по Москве могут вызвать недовольство "избалованных" москвичей, что должно, по их мнению, спровоцировать бунты и смену власти.
По мнению авторов украинского издания "Страна.ua", если экономические риски в РФ не удастся купировать (продолжатся удары по НПЗ, либо упадут цены на энергоносители в мире), то подойдет к исчерпанию и прежняя военная модель, которая позволяла продолжать военные действия на Украине так, чтоб подавляющее большинство населения РФ этого не чувствовало и благосостояние людей росло.
"Одна из основных задач - не только "отпугнуть" Кремль от подписания перемирия, но и вызвать рост протестных настроений внутри РФ, воспользовавшись нарастающей там усталостью от войны и недовольством различными тяготами военного времени. И, таким образом, дестабилизировать ситуацию в России, после чего выдвинуть Москве куда худшие условия мира", - пишет "Страна".
Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко считает, что этими ударами Зеленский отвлекает от своей коррупции и срывает мирные переговоры, но существенного вреда России они принести не могут.
"Население Москвы - около 20 миллионов человек. Это больше населения всей нынешней Украины. Если кто-то думает, что несколько дронов развалят РФ, он глубоко ошибается", - пишет Панченко.
Беглый депутат Рады Артем Дмитрук пишет из Лондона, что такие удары по РФ — это попытка отвлечь внимание от тяжёлой ситуации на фронте, провалов в мобилизации и государственном управлении. Кроме того, по его мнению, это выполнение задач Запада по продолжению политики, как им кажется, ослабления России.
"Что касается самих ударов, то для России они не имеют стратегического значения и не способны изменить общий ход событий. Всё это делается исключительно ради удержания власти, сохранения существующих нарративов и продления политического существования Зеленского внутри страны", - резюмирует Дмитрук.
Издание "Страна.ua" также пишет, что удары по НПЗ в Москве используются как дополнительные аргументы для доказательства того, что "Киев перехватил инициативу, Россия проигрывает войну, а потому нужно максимально усиливать на нее давление и поддержку Киеву".
По мнению авторов "Страны.ua", Зеленский и его европейские партнеры используют такие удары для срыва "духа Анкориджа", то есть, договоренностей между президентами РФ и США.
Кроме того, поскольку война все в большей степени переходит в соревнование беспилотных систем и искусственного интеллекта, попытки пробить достаточно мощное ПВО Москвы нужны американским компаниям вроде "Палантира" для тестирования своих систем ИИ. Так что друзья Дональда Трампа тут тоже в деле. И нужно это им отнюдь не для мирных переговоров с Москвой в будущем.