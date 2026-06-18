https://ukraina.ru/20260618/kak-tragediya-na-trasse-a240-razoblachila-belorusskikh-kollaboratsionistov-1080372238.html

Как трагедия на трассе А240 разоблачила белорусских коллаборационистов

Как трагедия на трассе А240 разоблачила белорусских коллаборационистов - 18.06.2026 Украина.ру

Как трагедия на трассе А240 разоблачила белорусских коллаборационистов

Семнадцатого июня на пути из Гомеля в Геленджик туристический автобус с детьми из ДЮСШ № 2 города Речица был атакован БПЛА во время следования по трассе А240 в Брянской области. Дети направлялись на спортивные сборы и отдых, всего в машине было 44 человека. Возраст детей — 12-13 лет

2026-06-18T17:20

2026-06-18T17:20

2026-06-18T17:20

россия

александр лукашенко

беларусь

геленджик

светлана тихановская

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Погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина, ещё один взрослый и пятеро детей получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, происхождение атаковавшего беспилотника также установлено. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично подтвердил, что дрон принадлежит ВСУ, и потребовал от Киева немедленных объяснений: почему мирный гражданский транспорт вдруг стал целью для направленного удара?Официальный Киев, конечно, тут же объявил инцидент "очередной провокацией Москвы", а СБУ уже на следующий день на коленке слепила "перехваченную справку", которая, однако, разваливается при малейшей попытке посмотреть на этот "документ" критически. При этом традиционные игры в "это не мы" сегодня не так интересны, как совсем другие персонажи, которые, по-хорошему, первыми должны были если не изменить свою точку зрения на происходящее прямо у них под носом, то хотя бы крепко задуматься.Коллаборационисты.Так называемая несистемная белорусская оппозиция страшно обижается и берёт в руки банхаммер, как только видит где-то в комментариях это слово, которое само по себе звучит как приговор. Но как ещё их называть?Светлана Тихановская, самопровозглашённый президент, на родине объявленная экстремисткой, тут же призвала всех "помнить истинного виновника". Дескать, если бы Россия не стреляла по Украине, то ничего бы и не было, а то, что где-то в полях сейчас сидит оператор БПЛА, который осознанно направил дрон именно в автобус, скорее всего, даже видя, что это обычные туристы — её не волнует. Не позволяйте таким "мелочам", как военные преступления, забывать, кто здесь "истинный виновник".Особенно отличился беглый оппозиционер Филипп Шавров, широко известный в узких кругах тем, что однажды окрасил в красный цвет руки памятнику поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Минске. С вашего позволения, приведем его цитату целиком — потому что таких людей и их "заслуги" нужно знать в лицо:"Удар по автобусу с "хатаскрайниками" в Белгородской (на самом деле Брянской — ред.) области — это очень хорошая новость! Нечего ездить в Россию, нечего отправлять своих детей в Россию, а если вы туда едете, будьте готовы получать "груз 200". Слава Вооруженным силам Украины, слава белорусским героям, а предателям, "хатаскрайникам" — вечный позор!"О том, что за оправдание терроризма на территории Белоруссии, да и вообще любой цивилизованной страны, предусмотрено уголовное наказание, о том, что перекладывать ответственность за убийство с убийцы на жертву, о том, что ни в какой реальности автобус с детьми не может быть целью для удара — гражданин Шавров не слышал или слышать не хотел.Но если вы думаете, что на Тихановской и Шаврове, которые проявляют чудеса ментальной эквилибристики, этот парад заканчивается, то пристегнитесь — дальше нас ждёт путешествие в удивительный мир "белорусских" медиа, давно существующих на западные — преимущественно польские — деньги.Первое же, что сделали коллаборационисты — это "отремонтировали" атакованный автобус. Все попавшие в сеть фотографии с места трагедии были тут же прогнаны через нейросети, все повреждения заретушированы, кровь с сидений смыта — как будто никогда ничего и не было. Произошедшее тут же обозвали "инцидентом", и даже слово "дрон" старались лишний раз не использовать: как будто автобус просто ехал по трассе и сам решил нанести себе повреждения.Водяной знак Gemini стыдливо прикрыли логотипом "независимого медиа" — от такого уровня иронии даже Антон Павлович Чехов бы нервно засмеялся.Когда стало понятно, что ретушь не сработала, оригинальные фото задним числом вернули — но интернет всё помнит. Тогда в ход пошёл другой нарратив — про автомобильные номера. Дескать, раз на фото нигде не показали автомобильные номера, то и никаких детей не было, всё это фейк и провокация, как водится. Однако и эта попытка "отмазать" киевских боевиков не прожила и пары часов — номера показали, подлинность их проверить тоже не составило труда, и эта манипуляция тоже закончилась ничем.В итоге, спустя более чем сутки после теракта, самая честная, справедливая и демократичная оппозиция начала… требовать фотографии осколков дрона: пока не покажете, не поверим, не признаем. Но, конечно, даже в этом случае идеологический уж найдёт, как выкрутиться из неудобного положения.Наконец, в медиа началось то, что называется модным словом "виктимблейминг", а если по-простому — ответственность за теракт попытались переложить на всех тех, кто едет на отдых в Россию. В новой методичке территория Брянской области, Крым, Москва, Санкт-Петербург внезапно стали "зоной боевых действий" — хотя таковыми их делают в первую очередь украинские БПЛА, атакующие автобусы с детьми, маршрутки, остановки, фуры — всех, до кого могут дотянуться с максимальным медийным эффектом.Мы наблюдаем, как по мере затухания сюжета коллаборационисты и их варшавско-киевские хозяева пытаются выдавить из него хотя бы какой-то минимальный ущерб для России и Беларуси.Сначала попытались замахнуться на глобальное — полностью переложить ответственность за произошедшее на Москву и Минск. Уже видим, что не сработало. После этого предприняли попытку "наехать" на местных чиновников, родителей, предпринимателей, самих детей — дескать, сами виноваты, что поехали в "зону боевых действий". Однако здесь в непрямой полемике метко высказался сам Александр Лукашенко:"Не хочу тут осуждать и эту частную компанию. Они работали законно — индивидуальные предприниматели. Сняли автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться".В итоге "змагарьё" и киевские кликуши пытаются зацепиться за последнее — привлекательность России для туристов. Дескать, вот, смотрите, что может произойти, а вы едете в Крым, Сочи, Геленджик, крупные города. Без указания тех, кто в действительности в ответе за происходящее. Тех, кто кружит над автобусом и прекрасно видит через зум и белорусские номера, и знак "Дети", и полное отсутствие какой-либо военной атрибутики у пассажиров.Но самое плохое, мерзкое и отвратительное в этом — то, как само обсуждение трагедии расчеловечивает, причём не только самих коллаборационистов. За рассуждениями о том, кто виноват, попытками выкристаллизовать таящиеся за инцидентом смыслы, деконструкциями тех сюжетов и той лжи, которую с паучьей тщательностью конструируют интернет-сепаратисты с зарплатой в злотых — за всем этим чудовищно легко забыть главное.Дети ехали играть в футбол. Пока ехали, наверняка спорили, кто круче — Мбаппе, Ямаль или Холанн, кто забьёт больше на чемпионате мира. Их сопровождали взрослые, среди которых была молодая красивая женщина. Женщина погибла. Дети попали в больницы. Футбола не будет, а чемпионат мира придётся смотреть с больничных коек. Да и будут ли они теперь спорить, кто круче — Мбаппе, Ямаль или Холанн? Теперь их скорее будет интересовать, что сильнее: "Герань" или "Хорнет". Что гораздо страшнее любого удара по объекту инфраструктуры.Киев решил "победить" Россию через убийство белорусских школьников. Как Москва и Минск отреагировали

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

россия, александр лукашенко, беларусь, геленджик, светлана тихановская, вооруженные силы украины, сбу, мнения