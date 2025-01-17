https://ukraina.ru/20250117/1060349792.html

Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа

Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа - 17.01.2025 Украина.ру

Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа

Пекин максимально заинтересован в сохранении статуса-кво в отношениях с Вашингтоном и Москвой, в том числе что касается украинского кризиса. Однако в условиях обострения конкуренции между США и Китаем, вероятно, последнему все-таки придётся сделать выбор.

2025-01-17T16:10

2025-01-17T16:10

2025-01-17T16:15

интервью

китай

сша

россия

украина

дональд трамп

джо байден

экономика

санкции

торговая война

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Подробно о стратегическом треугольнике Россия – Китай – США в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.Китай на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сообщило 17 января Министерство иностранных дел КНР.— Кирилл Владимирович, какие угрозы сегодня вы видите для Китая в связи с приходом к власти в США Трампа?— Трамп не раз заявлял, что Америке нужно перейти к более прагматичной политике в отношении внешних угроз. Главной из этих внешних угроз он всегда называл Китай. Поэтому мы ожидаем, что политика Трампа в отношении Китая будет более жёсткой и сфокусированной, чем у его предшественника.В частности, полагаю, что на Китай будут брошены многие из тех сил, которые администрация Байдена использовала в борьбе против России.Прежде всего противостояние будет носить экономический характер. Трамп в первую очередь заинтересован в том, чтобы выиграть конкуренцию в экономической среде, на мировом рынке у китайского производителя. В этом смысле я думаю, что стоит ожидать новых пошлин, экономических санкций, различного рода ограничений для китайских компаний на американском рынке.Я полагаю, что Трамп будет двигаться примерно теми же методами, что и во время своего первого президентского срока. Как мы знаем, тогда это вылилось в торговую войну с Китаем, но вряд ли принесло какой-либо из сторон существенные дивиденды. Тем не менее, полагаю, что примерно того же стоит ожидать от второго срока Трампа.Думаю, с точки зрения политики Трамп скорее будет склонен к тому, чтобы договариваться с Китаем и стремиться различными методами (как кнутом, так и пряником) принудить его к некой мегасделке, которая позволит разграничить интересы США и Китая в Тихоокеанском регионе.Насколько эта мегасделка возможна? Я, честно говоря, скептически думаю об этом.— В связи с ужесточением антикитайской политики США, готов ли Китай пойти на более тесное сотрудничество с РФ, особенно в рамках СВО?— Я не думаю, что Китай будет в этом смысле склоняться и делать какой-то выбор между двумя крупнейшими партнёрами на политической арене. Я считаю, что Китай постарается максимально сохранить и экономические отношения c США, и политическое партнёрство, которое наладилось с Россией.По моему мнению, Пекин максимально заинтересован в сохранении статуса-кво в сегодняшней ситуации. Но, насколько это возможно, сложно сказать. В условиях обострения конкуренции между США и Китаем, вероятно, последнему все-таки придётся делать выбор, о котором вы спросили.— Как введенные в январе 2025 года новые санкции США в отношении российских производителей нефти и танкерного флота восприняли в Китае?— Китай уже давно понимает, что санкции будут продолжать, будут усиливаться — как против России, так и против китайских компаний, которые с ней сотрудничают. Поэтому удивления это в Китае не вызывает. Тем не менее, китайские компании вместе со своими российскими партнёрами будут активно искать различные путей для того, чтобы каким-то образом минимизировать или обходить санкции.— Сегодня мы столкнулись с тем, что Китай не пускает российскую нефть в свои порты. Не могут ли на фоне этого ухудшиться отношения Москвы и Пекина, а Трамп попытаться договориться с Россией на антикитайской основе?— Пока это только сообщения СМИ. Официальных заявлений на эту тему не было. Я сомневаюсь, что существует какая-то конкретная политика китайского правительства в этом отношении.Конечно, китайские компании стараются не рисковать и соблюдают санкции. Но в то же время, не способствуют им. Однако, я думаю, что китайское правительство рано или поздно поймёт, что соблюдение американских санкций — это удар не только по российской, но и по китайской экономике.— Украина как транзитный хаб сохраняет ли свое значение для Китая? Одесский порт и так далее.— Конечно. Тем не менее, Китай постоянно диверсифицирует маршруты своих торговых операций. Он давно уже делает это, учитывая реалии украинского конфликта, и, полагаю, что будет продолжать диверсифицировать маршруты таким образом, чтобы не наносить ущерба торговле.О том, что может ожидать США, Китай и Россию в арктическом регионе, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины.

https://ukraina.ru/20240725/1056468300.html

https://ukraina.ru/20241227/1060011718.html

китай

сша

россия

украина

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, экономика, санкции, торговая война