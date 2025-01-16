Главное за ночь 16 января - 16.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 16 января
Главное за ночь 16 января - 16.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 января
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. Украина.ру, 16.01.2025
2025-01-16T08:10
2025-01-16T08:11
новости
россия
дональд трамп
харьковская область
курская область
алексей марочко
владимир путин
минобороны
вооруженные силы украины
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.Российские штурмовики продвинулись в Петропавловке Харьковской области. ВС РФ точными ударами уничтожили несколько долговременных огневых точек ВСУ, рассказал Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области противник на северный участок фронта в район н.п. Погребки перебросил личный состав из 82-й одшбр, сообщает группировка войск север. С марша подкрепления противника на двух БМП и двух БТР вступили в бой, но были уничтожены. В целом в регионе продолжаются тяжелые встречные бои, враг ведет организованную оборону;- в Торецке (Дзержинске) ресурсы противника признаю продвижение наших войск "в северо-западной и северной частях города в направлении предприятия "Торецкуголь", в районе промышленной площадки шахты "Святой Матроны Московской", в районе автобазы "Торецкуголь" и в направлении террикона шахты "Фомиха". Присутствие ВСУ сохраняется на северных окраинах города, но противник, не лишенный логистики, продолжает удерживать занимаемые позиции, хотя поступают прогнозы о скором полном освобождении города;- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России продолжаются действия по охвату города с юго-запада. Поступают данные, что наши передовые подразделения закрепляются на окраине н.п. Удачное;- в районе Великой (Большой) Новосёлки продолжаются действия по охвату гарнизона противника. Расширяется зона контроля у н.п. Нескучное, идут бои в районе н.п. Новый Комар.Россия вернула с подконтрольной Украине территории 2 466 бойцов с начала спецоперации в результате 30 обменов. Это следует из подсчетов на основе данных Минобороны России.В Словакии считают, что Путин и Трамп решат украинский вопрос в 2025 году, заявил вице-спикер страны Андрей Данко.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, харьковская область, курская область, алексей марочко, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дональд Трамп, Харьковская область, Курская область, Алексей Марочко, Владимир Путин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 16 января

08:10 16.01.2025 (обновлено: 08:11 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.
Российские штурмовики продвинулись в Петропавловке Харьковской области. ВС РФ точными ударами уничтожили несколько долговременных огневых точек ВСУ, рассказал Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области противник на северный участок фронта в район н.п. Погребки перебросил личный состав из 82-й одшбр, сообщает группировка войск север. С марша подкрепления противника на двух БМП и двух БТР вступили в бой, но были уничтожены. В целом в регионе продолжаются тяжелые встречные бои, враг ведет организованную оборону;
- в Торецке (Дзержинске) ресурсы противника признаю продвижение наших войск "в северо-западной и северной частях города в направлении предприятия "Торецкуголь", в районе промышленной площадки шахты "Святой Матроны Московской", в районе автобазы "Торецкуголь" и в направлении террикона шахты "Фомиха". Присутствие ВСУ сохраняется на северных окраинах города, но противник, не лишенный логистики, продолжает удерживать занимаемые позиции, хотя поступают прогнозы о скором полном освобождении города;
- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России продолжаются действия по охвату города с юго-запада. Поступают данные, что наши передовые подразделения закрепляются на окраине н.п. Удачное;
- в районе Великой (Большой) Новосёлки продолжаются действия по охвату гарнизона противника. Расширяется зона контроля у н.п. Нескучное, идут бои в районе н.п. Новый Комар.
Россия вернула с подконтрольной Украине территории 2 466 бойцов с начала спецоперации в результате 30 обменов. Это следует из подсчетов на основе данных Минобороны России.
В Словакии считают, что Путин и Трамп решат украинский вопрос в 2025 году, заявил вице-спикер страны Андрей Данко.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампХарьковская областьКурская областьАлексей МарочкоВладимир ПутинМинобороныВооруженные силы Украины
 
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