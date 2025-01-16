Главное за ночь 16 января
08:10 16.01.2025 (обновлено: 08:11 16.01.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.
Российские штурмовики продвинулись в Петропавловке Харьковской области. ВС РФ точными ударами уничтожили несколько долговременных огневых точек ВСУ, рассказал Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области противник на северный участок фронта в район н.п. Погребки перебросил личный состав из 82-й одшбр, сообщает группировка войск север. С марша подкрепления противника на двух БМП и двух БТР вступили в бой, но были уничтожены. В целом в регионе продолжаются тяжелые встречные бои, враг ведет организованную оборону;
- в Торецке (Дзержинске) ресурсы противника признаю продвижение наших войск "в северо-западной и северной частях города в направлении предприятия "Торецкуголь", в районе промышленной площадки шахты "Святой Матроны Московской", в районе автобазы "Торецкуголь" и в направлении террикона шахты "Фомиха". Присутствие ВСУ сохраняется на северных окраинах города, но противник, не лишенный логистики, продолжает удерживать занимаемые позиции, хотя поступают прогнозы о скором полном освобождении города;
- на Покровском (Красноармейском) направлении ВС России продолжаются действия по охвату города с юго-запада. Поступают данные, что наши передовые подразделения закрепляются на окраине н.п. Удачное;
- в районе Великой (Большой) Новосёлки продолжаются действия по охвату гарнизона противника. Расширяется зона контроля у н.п. Нескучное, идут бои в районе н.п. Новый Комар.
Россия вернула с подконтрольной Украине территории 2 466 бойцов с начала спецоперации в результате 30 обменов. Это следует из подсчетов на основе данных Минобороны России.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.