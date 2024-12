Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений

https://ukraina.ru/20241218/1059770604.html

Американских законодателей, готовых отстаивать дальнейшее финансирование Украины, становится всё меньше, к тому же к власти через месяц придёт республиканец Дональд Трамп, известный противник трат на Киев. В этих условиях активизируются попытки западных политиков приблизить конец конфликта, и Владимиру Зеленскому, похоже, придётся принимать решение

2024-12-18T19:20

В преддверии смены руководства страны в Америке количество сторонников помощи Киеву сокращается, пишет газета The New York Times.За несколько недель после победы Дональда Трампа на выборах некоторые из самых ярых среди республиканцев сторонников финансирования Украины заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать риторике будущего президента: они заявляют, что в интересах Киева и Вашингтона закончить войну, а не продолжать выписывать чеки, которые могут её продлить, говорится в статье.Сдвиг примечательный, учитывая, что всего несколько месяцев назад двухпартийное большинство в Конгрессе проголосовало за одобрение более $60 млрд военной помощи для Украины, несмотря на сопротивление Трампа и его сторонников, подчёркивает The New York Times.Теперь же среди республиканцев наблюдается снижение энтузиазма относительно финансирования пакетов вооружений, в отправке которых Трамп не заинтересован.После победы на выборах бывшего президента-республиканца ультраконсервативное крыло партии только осмелело в своих требованиях полностью лишить Украину финансирования со стороны США, а это означает, что политическая цена содействия военной помощи становится всё выше. Как сказал ранее утверждавший, что поддержка Украины отвечает интересам США, конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу, комментируя усилия по направлению большего финансирования Киеву: "С каждым разом становится всё труднее и труднее, потому что это не может длиться вечно"."В этой обстановке ряды законодателей-республиканцев, всё ещё открыто выступающих за поддержку Украине, заметно редеют. В Сенате уходящий лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл и Сьюзан Коллинз, которая должна стать председателем комитета по ассигнованиям, как ожидается, продолжат настаивать на предоставлении Киеву финансовой и военной помощи, необходимой ей для продолжения военных действий. Однако неясно, сколько их однопартийцев прислушается к призывам держать оборону против натиска Трампа. В Палате представителей законодатели, которые по-прежнему безоговорочно настроены помочь Украине, оказываются в постоянно сокращающемся меньшинстве, и их количество постоянно тает", – пишет The New York Times.Действующая администрация изо всех сил старается выполнить данное обещание передать Киеву одобренную ранее помощь в полном объёме, чтобы успеть максимально обеспечить его и оружием, и деньгами, но возлагать большие надежды на Белый дом Банковой не стоит. Высокопоставленный чиновник Пентагона поделился с The New York Times мнением, что команда нынешнего президента США Джо Байдена не успеет потратить имеющиеся для Украины $5,6 млрд в рамках программы передачи ВСУ вооружений из запасов Пентагона. При этом есть шанс освоить все средства, доступные по другой программе – $1,2 млрд на закупку продукции напрямую у американских предприятий ВПК."Когда президент Байден недавно обратился к Конгрессу с отчаянной просьбой включить в пакет расходов на конец года дополнительные $24 млрд на военную помощь Украине, это не вызвало особого внимания, партии даже не стали рассматривать её всерьёз. Отчасти это произошло потому, что Украина ещё не потратила последние многомиллиардные вливания, одобренные законодателями в начале этого года", – говорится в статье.Как поясняет издание, с тех пор как Конгресс начал предоставлять Киеву военную помощь 2 года назад, законодатели, прежде чем выделить следующий транш, всегда выжидали, пока ресурсы практически ни иссякнут. У нынешней администрации ещё осталось около $16 млрд на помощь Украине, включая уже упомянутые $5,6 млрд и $1,2 млрд."Однако холодный приём — признак новой реальности на Капитолийском холме: избрание Дональда Трампа фактически положило конец эпохе военной поддержки США Украине", – подчёркивает The New York Times.Те деньги, которые одобрили, но не успели передать Украине, после смены руководства Соединённых Штатов перейдут под контроль Трампа, не желающего тратить миллиарды на эту страну (более того, его команда грозится провести аудит, на что потрачены эти средства). Некоторые республиканцы ухватились за этот факт как за аргумент, "чтобы не пускаться в неприятные разговоры о будущей зависимости Украины от помощи США, надеясь, что со временем эта тема станет неактуальной и отпадёт сама собой".А в случае отказа Вашингтона от дальнейшего оказания помощи Украина окажется в ослабленной позиции на потенциальных переговорах с Россией, предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подтвердил, что прогнозы о воздействии на РФ санкций, введённых после начала СВО, не оправдались.Если у действующей американской администрации остаётся крайне мало времени на финансирование и вооружение Киева, то у следующего главы государства – чтобы положить конец этому конфликту до инаугурации, как он сам обещал в ходе предвыборной кампании. Избранный президент США неоднократно говорил, что намерен усадить лидеров двух стран за стол переговоров, видимо, над этой задачей сейчас и работает Кит Келлог, номинированный на должность спецпосланника по Украине. По информации источников агентства Reuters, он собирается в январе съездить в Киев, Рим и Париж, правда, пока только с целью сбора фактов от имени новой американской администрации, а не для проведения интенсивных переговоров, при этом Москву посещать эмиссар не намерен. Однако вскоре уже собеседники Bloomberg сообщили, что Келлог будет открыт и для встреч в российской столице, если его пригласят.Впрочем, команда избранного президента США ещё не связывалась с Кремлём, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так что Москва не располагает деталями о планируемых поездках американского чиновника. Может ли готовиться визит Келлога в Москву, спросили заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, на что дипломат ответил, что у российской стороны пока нет понимания, когда спецпосланник 47-го президента США вступит в должность.Россия-то к переговорам готова, об этом известно всему миру, а вот готова ли к реальному диалогу Украина – большой вопрос. Киевские чиновники утверждают, что да, однако их действия противоречат словам: не отменён до сих пор законодательный запрет на переговоры с РФ, к тому же ото всех предложений потенциальных посредников о содействии в урегулировании конфликта отвечают отказом, причём в хамской манере, как, например, Зеленский премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.Европейский политик ответил на эти заявления на своей странице в соцсети: "Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность".По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, реальная причина отказа от разговора с главой венгерского правительства заключается в том, что Орбан в Европе – это переговорщик от Трампа, а Зеленский хочет говорить только с Трампом."Памятуя его “ориентир” на демократов США, этот разговор может быть не только поводом для обсуждения мира, но и подножкой под ещё один импичмент. И эта версия кажется мне наиболее очевидной: Зеленский или консультанты знают манеру Трампа общаться и могут попытаться использовать её против него", – допускает парламентарий.Бывший и будущий американский президент ту историю, из-за которой ему пришлось пройти унизительную процедуру импичмента, тоже не забыл, и, возможно, в том числе поэтому не включил украинского коллегу в число гостей на церемонию инаугурации 20 января, хотя готов принять его в случае приезда."Отказ Трампа выслать Зеленскому приглашение на инаугурацию – ещё одно свидетельство, что договориться с командой республиканца Офису президента будет очень сложно. Нужны срочные уступки и действия, которые наш фюрер предпринимать не хочет", – заявил Дубинский.Более того, Зеленский в очередной раз нахамил Орбану, сказав, что якобы куда-то не пустил его, опять же пытаясь дать понять, что будет разговаривать только со следующим американским президентом. Но Трамп в эти игры не играет и будет строить коммуникацию по своим правилам, либо её вообще не будет, добавил украинский депутат."Зеленского загоняют, в "коридор решений", из которого есть только две двери: на выход из войны по сценарию Трампа, через остановку огня и перемирие, либо просто на выход со своей шайкой сразу после 20 января, через санкции и расследование ФБР. Уже очевидно, что все определяющие решения, в том числе по Украине, будут приняты Трампом в первые часы после инаугурации. И удар от этих решений по самому Зеленскому, его шайке, и, к сожалению, нашей стране, может быть сокрушительным. Время до принятия решения, отведённое Зеленскому, тикает. Осталось 34 дня", – предупредил Дубинский.Читайте также: Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает

