Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает

Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает

До прихода в Белый дом Дональда Трампа в Белый дом осталось чуть больше месяца. Это время станет "самым опасным" в контексте конфликта РФ и Украины, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Пока слухи о переговорах становятся все более настойчивыми, киевский режим продолжает свою агрессию против России

И хочется и колетсяСлово "переговоры", пожалуй, стало самым ходовым за минувшую неделю среди американских и европейских политиков и экспертов, высказывающихся по теме Украины.Началось все с переговоров на троих - в столице Франции состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла незадолго до церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери.Двусторонних переговоров, о коих мечтал нелегитимный президент Украины, не получилось. Между двумя лидерами сидел Эммануэль Макрон, да и сами переговоры прошли накоротке, продлились не более получаса и ни к чему не привели. Да и не могли привести, учитывая инсайды западных СМИ, если верить которым, будущий американский президент и вовсе не хотел встречаться со своим украинским визави, а их французскому коллеге пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Трампа символически почтить Зеленского своим вниманием.Самое интересное началось на следующий день, когда Трамп стал раздавать комментарии по поводу парижской встречи и украинского конфликта вообще.Для начала он озвучил свой вариант количества безвозвратных потерь ВСУ: по его словам, это 400 тысяч человек. И это в то время, как киевский режим пытается убедить мир, что украинская армия потеряла убитыми лишь 43 тысячи бойцов. Зеленскому пришлось комментировать это заявление. В его версии потерь по-прежнему меньше полусотни тысяч. Таким образом, если трактовать это заявление, Зеленский намекает, что будущий президент Соединенных Штатов врет и завышает украинские потери почти в 10 раз.Далее Трамп рассказал газете The New York Post, что Зеленский в столице Франции выразил готовность завершить конфликт."Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал следующий глава Белого дома.Зеленскому опять пришлось оправдываться, так как украинские официальные лица на словах все еще готовы воевать с Россией и дальше."Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - попытался он выйти из ситуации.В качестве противовеса неловкому положению, в которое Зеленский попал из-за Трампа, он вытащил из загашника старую украинскую песню о главном, то есть о вступлении этой страны в НАТО, которого киевский режим ждет как манны небесной. По его словам, Трамп на данный момент ничего не решает, поэтому обсуждать эту тему он намерен с пока еще действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом."Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - написал он у себя в телеграм-канале.Прозвучавшее как легкая фронда по отношению к Трампу заявление Зеленского имело обратный эффект. На это высказывание обратили внимание в команде следующего американского президента. Один из самых влиятельных ее членов, миллиардер Илон Маск репостнул это заявление и поставил под ним удивленный смайлик.Практически одновременно с заявлением Зеленского вышел материал The Wall Street Journal, где анализировались действия Байдена после проигрыша Камалы Харрис на выборах. Авторы издания привели цитату одного из чиновников Белого дома, который назвал нынешнего президента "одной из самых хромых уток" в истории. Байден полностью потерял инициативу и практически не отсвечивает, и вот с таким вот президентом намерен обсуждать судьбоносные вопросы Зеленский.Шахматы ТрампаТем временем, номинированный Трампом представитель по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что готовит поездки, чтобы выслушать позицию сторон конфликта. Пока официальных полномочий у команды республиканца нет, ее представили готовы пока просто "послушать"."Но не помешает прислушиваться к людям... более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу", – сказал Келлог.По его словам, Трамп стремится завершить эту войну, закончив ее успешно в том числе и для "американского народа".Келлог полагает, что закончить конфликт вполне реально за несколько месяцев."Когда дело касается Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в течение нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они устали убивать друг друга там", – отметил Келлог.Спецпредставитель подчеркнул, что считает возможным организацию Трампом переговоров с Зеленским и Владимиром Путиным в США."Президент Трамп играет в трёхуровневые шахматы. И меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное. Конечно, он мог бы совершить такой смелый ход", — заявил Келлог.Келлог не единственный, кто собрался предпринимать миротворческие усилия, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров. Этим, в частности, занимается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уже не в первый раз посещает Трампа в его поместье во Флориде, после чего рождаются новые инициативы.На этот раз венгерский лидер предложил сторонам заключить перемирие на Рождество и провести масштабный обмен пленными.В ночь на 10 декабря по московскому времени Орбан написал в соцсети Х, что провел встречу с Трампом, на которой также присутствовал все тот же Маск.На следующий день Орбан сообщил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. По его словам, в украинском конфликте наступили "самые опасные недели"."Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства, чтобы способствовать прекращению огня и установлению мира", - написал премьер Венгрии в Х.Как сообщила пресс-служба Кремля, Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".Зеленский во второй раз за неделю попал в неловкую ситуацию. С одной стороны, сопротивляться тренду на переговоры уже не комильфо, однако идти на поводу киевский режим также не хочет, так как любая вероятность мира обнуляют всю предшествующую воинственную риторику украинских властей. Кроме того, все это ставит перед ними вопрос выборов, которые надо будет назначать после отмены военного положения."Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы [бывшему президенту Сирии Башару] Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале в ответ на заявления венгерского премьера.Данный выпад Будапешт истолковал как отказ Киева от предложений."В конце председательства Венгрии в ЕС мы вновь приложили усилия для установления мира. Мы предложили рождественское перемирие и крупномасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский, очевидно, сегодня от этого отказался", - написал Орбан в соцсетях.Вместо того, чтобы как-то сгладить эффект от резких слов Зеленского, его подручные решили усугубить ситуацию."Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной", - заявил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.Таким образом Зеленский снова выставил себя главным противником мира, что, впрочем, так и есть. Если Кремль неоднократно демонстрировал свою готовность решать конфликт переговорами, то любые намеки на такой исход вызывает у украинских властей неизменно нервную реакцию.Создается впечатление, что в рядах киевского режима до сих пор не могут определиться, как им действовать в стремительно меняющейся реальности. Отсюда участившиеся разночтения в том, идти ли им на переговоры, либо же воевать дальше.Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире украинского 24-го канала заявил, что Украина готова начать переговоры. Вскоре на эту же тему высказался сам глава Офиса Андрей Ермак. По его версии, готовности к переговорам у Киева не наблюдается.Вместо мира - американские ракетыТак или иначе, каких-то действительно серьезных сигналов о том, что власти Украины намерены начать диалог с РФ, на сегодняшний день нет. Все скорее наоборот.Опыт недавнего прошлого показал, что как только где-то начинают говорить про переговорный процесс, киевский режим всегда отвечает на это новыми актами агрессии. Так получилось и на этот раз.В среду, 11 декабря, ВСУ ударили по военному аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Всего было выпущено шесть ракет. В министерстве обороны РФ заявили, что четыре ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадали несколько человек из числа личного состава, незначительные повреждения получили несколько зданий, а также военные и гражданские автомобили. В ведомстве подчеркнули, что действия киевского режима не останутся без ответа.Такой ответ последовал в пятницу. По заявлению украинской стороны, данный комбинированный удар стал одним из крупнейших за все время СВО."В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - прокомментировали в российском Минобороны.Известно, что взрывы раздавались в то утро в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях.Власти Украины заявили о серьезных повреждениях, которые получила энергосистема страны, было введено три очереди отключений, жители страны могут сидеть без света по 12 часов.Особенно цинично прозвучали заявления Владимира Зеленского после этого удара. Он снова обвинил Россию в том, что вместо того, чтобы решать конфликт путем диалога, Кремль будто бы подтверждает свой курс на эскалацию. И это при том, что это был удар возмездия, то есть киевский режим первым нанес удар американскими ракетами по российской территории, а потом во всем обвинил Москву.Так или иначе, будет Трамп способствовать переговорам или же нет, киевский режим и опекающая его администрация Байдена будут делать все, чтобы отбросить перспективу окончания конфликта. Это демонстрируют как украинские удары западными ракетами, так и новый пакет военной помощи, который санкционировал Вашингтон и который был одобрен 12 декабря. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и бронеавтомобили.О том, как Украина может повторить судьбу Чехословакии-1938 - в материале издания Украина.ру Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии

