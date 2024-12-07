https://ukraina.ru/20241207/1059481093.html

На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd

На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd - 07.12.2024 Украина.ру

На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd

Британский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал происходящее на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны, передает РИА Новости

2024-12-07T09:56

2024-12-07T09:56

2024-12-07T09:56

новости

украина

дональд трамп

джей ди вэнс

сша

россия

кит келлог

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93dcdb47736104d84e6e24f5cc7d6f0b.jpg

"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим. Возможным демократическим будущим, где все права человека будут уважаться всеми сторонами", - заявил Уотерс.Он отметил, что все решения властей США, которые они приняли по Украине, были катастрофическими.Уотерс напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО.По его словам, команда так называемых неоконов в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по отношению к Украине привела лишь к усилению конфликта и страданий.Он выразил надежду, что будущий президент США Дональд Трамп может предпринять значительный шаг по урегулированию в Украине уже на следующий день после своей инаугурации.По его мнению, Трамп не заинтересован в расходах на гибридную войну против России на Украине.СМИ писали, что у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, сша, россия, кит келлог, нато