На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd - 07.12.2024 Украина.ру
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На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd
На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd - 07.12.2024 Украина.ру
На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd
Британский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал происходящее на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны, передает РИА Новости
2024-12-07T09:56
2024-12-07T09:56
новости
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"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим. Возможным демократическим будущим, где все права человека будут уважаться всеми сторонами", - заявил Уотерс.Он отметил, что все решения властей США, которые они приняли по Украине, были катастрофическими.Уотерс напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО.По его словам, команда так называемых неоконов в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по отношению к Украине привела лишь к усилению конфликта и страданий.Он выразил надежду, что будущий президент США Дональд Трамп может предпринять значительный шаг по урегулированию в Украине уже на следующий день после своей инаугурации.По его мнению, Трамп не заинтересован в расходах на гибридную войну против России на Украине.СМИ писали, что у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, сша, россия, кит келлог, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, США, Россия, Кит Келлог, НАТО

На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd

09:56 07.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Британский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал происходящее на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны, передает РИА Новости
"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим. Возможным демократическим будущим, где все права человека будут уважаться всеми сторонами", - заявил Уотерс.
Он отметил, что все решения властей США, которые они приняли по Украине, были катастрофическими.
"С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того - с момента, когда они решили расширить НАТО", - объяснил он.
Уотерс напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО.
По его словам, команда так называемых неоконов в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по отношению к Украине привела лишь к усилению конфликта и страданий.
Он выразил надежду, что будущий президент США Дональд Трамп может предпринять значительный шаг по урегулированию в Украине уже на следующий день после своей инаугурации.
По его мнению, Трамп не заинтересован в расходах на гибридную войну против России на Украине.
СМИ писали, что у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.
В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампДжей Ди ВэнсСШАРоссияКит КеллогНАТО
 
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