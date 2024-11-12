https://ukraina.ru/20241112/1058819340.html

"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа

"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру

"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа

Ранее я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах в США, начнется ползучее сопротивление. Теперь встает вопрос, какие силы возглавят это сопротивление, и как они будут готовиться к неповиновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2024-11-12T05:15

2024-11-12T05:15

2024-11-12T05:15

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дональд трамп

дмитрий дробницкий

камала харрис

выборы

президентские выборы

демократы

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Когда перед выборами в США цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса изобразила нейтральность, стало ясно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент Камала Харрис, никто не поддержит, сообщил политолог.Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "не будет подчиняться федеральному центру там, где ему не нравится". Власти штата Нью-Йорк, как под копирку, заявил то же самое, отметил американист.Так что два центра сопротивления уже есть. Но это пока только проба пера. Я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах, начнется ползучее сопротивление, добавил он."То, что Ньюсом пишет мы Соединенные, а потом большими буквами ГОСУДАРСТВА Америки, говорит о том, что демократы будут использовать права штатов, с которыми ранее боролись", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058762124.html

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