"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Ранее я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах в США, начнется ползучее сопротивление. Теперь встает вопрос, какие силы возглавят это сопротивление, и как они будут готовиться к неповиновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Когда перед выборами в США цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса изобразила нейтральность, стало ясно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент Камала Харрис, никто не поддержит, сообщил политолог.
"Теперь стоит вопрос, кто возглавит сопротивление, как они будут готовиться к неповиновению. Уже телодвижения начались", — уточнил Дробницкий.
Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "не будет подчиняться федеральному центру там, где ему не нравится". Власти штата Нью-Йорк, как под копирку, заявил то же самое, отметил американист.
Так что два центра сопротивления уже есть. Но это пока только проба пера. Я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах, начнется ползучее сопротивление, добавил он.
"То, что Ньюсом пишет мы Соединенные, а потом большими буквами ГОСУДАРСТВА Америки, говорит о том, что демократы будут использовать права штатов, с которыми ранее боролись", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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