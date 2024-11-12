"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
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"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа
"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа
Ранее я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах в США, начнется ползучее сопротивление. Теперь встает вопрос, какие силы возглавят это сопротивление, и как они будут готовиться к неповиновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-11-12T05:15
2024-11-12T05:15
новости
сша
нью-йорк
америка
дональд трамп
дмитрий дробницкий
камала харрис
выборы
президентские выборы
демократы
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Когда перед выборами в США цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса изобразила нейтральность, стало ясно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент Камала Харрис, никто не поддержит, сообщил политолог.Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "не будет подчиняться федеральному центру там, где ему не нравится". Власти штата Нью-Йорк, как под копирку, заявил то же самое, отметил американист.Так что два центра сопротивления уже есть. Но это пока только проба пера. Я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах, начнется ползучее сопротивление, добавил он."То, что Ньюсом пишет мы Соединенные, а потом большими буквами ГОСУДАРСТВА Америки, говорит о том, что демократы будут использовать права штатов, с которыми ранее боролись", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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новости, сша, нью-йорк, америка, дональд трамп, дмитрий дробницкий, камала харрис, выборы, президентские выборы, демократы, президент сша, детали
Новости, США, Нью-Йорк, Америка, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Камала Харрис, выборы, президентские выборы, демократы, президент США, детали

"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа

05:15 12.11.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Ранее я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах в США, начнется ползучее сопротивление. Теперь встает вопрос, какие силы возглавят это сопротивление, и как они будут готовиться к неповиновению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Когда перед выборами в США цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса изобразила нейтральность, стало ясно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент Камала Харрис, никто не поддержит, сообщил политолог.

"Теперь стоит вопрос, кто возглавит сопротивление, как они будут готовиться к неповиновению. Уже телодвижения начались", — уточнил Дробницкий.

Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "не будет подчиняться федеральному центру там, где ему не нравится". Власти штата Нью-Йорк, как под копирку, заявил то же самое, отметил американист.
Так что два центра сопротивления уже есть. Но это пока только проба пера. Я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах, начнется ползучее сопротивление, добавил он.
"То, что Ньюсом пишет мы Соединенные, а потом большими буквами ГОСУДАРСТВА Америки, говорит о том, что демократы будут использовать права штатов, с которыми ранее боролись", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:39
Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и СШАСейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.
 
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