Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться - 11.11.2024 Украина.ру
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Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться
Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться - 11.11.2024 Украина.ру
Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться
ГВ "Днепр" по-прежнему остается крупной группировкой российских войск. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в запорожских степях будет просто не за что закрепиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T03:00
2024-11-11T03:00
новости
украина
работино
орехов
днепр
запорожская область
запорожье
наступление
вс рф
мины
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Сейчас на юге сосредоточена крупная группировка российских войск, которая пока не задействована. Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась группировка "Днепр". Ее опытные бойцы до сих пор охраняют эти рубежи, сообщил военкор.В районе Орехова и Гуляйполя ВСУ поставили большие минные поля, но это — лишь временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, нужны бойцы, которые будут держать за ними оборону, указал журналист."А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает на сайте Украина.ру
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украина
работино
орехов
днепр
запорожская область
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новости, украина, работино, орехов, днепр, запорожская область, запорожье, наступление, вс рф, мины, минирование, оборона, всу
Новости, Украина, Работино, Орехов, Днепр, Запорожская область, Запорожье, наступление, ВС РФ, мины, минирование, оборона, ВСУ

Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться

03:00 11.11.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ГВ "Днепр" по-прежнему остается крупной группировкой российских войск. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в запорожских степях будет просто не за что закрепиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас на юге сосредоточена крупная группировка российских войск, которая пока не задействована. Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась группировка "Днепр". Ее опытные бойцы до сих пор охраняют эти рубежи, сообщил военкор.
"Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться", — отметил Линин.
В районе Орехова и Гуляйполя ВСУ поставили большие минные поля, но это — лишь временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, нужны бойцы, которые будут держать за ними оборону, указал журналист.
"А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает на сайте Украина.ру
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