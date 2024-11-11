https://ukraina.ru/20241111/1058757500.html

Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться

Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться - 11.11.2024 Украина.ру

Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться

ГВ "Днепр" по-прежнему остается крупной группировкой российских войск. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в запорожских степях будет просто не за что закрепиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T03:00

2024-11-11T03:00

2024-11-11T03:00

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вс рф

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Сейчас на юге сосредоточена крупная группировка российских войск, которая пока не задействована. Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась группировка "Днепр". Ее опытные бойцы до сих пор охраняют эти рубежи, сообщил военкор.В районе Орехова и Гуляйполя ВСУ поставили большие минные поля, но это — лишь временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, нужны бойцы, которые будут держать за ними оборону, указал журналист."А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241108/1058740843.html

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