Военкор: если будет дана команда, то группировка "Днепр" пойдет вперед и ВСУ уже не смогут закрепиться
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
ГВ "Днепр" по-прежнему остается крупной группировкой российских войск. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в запорожских степях будет просто не за что закрепиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас на юге сосредоточена крупная группировка российских войск, которая пока не задействована. Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась группировка "Днепр". Ее опытные бойцы до сих пор охраняют эти рубежи, сообщил военкор.
"Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться", — отметил Линин.
В районе Орехова и Гуляйполя ВСУ поставили большие минные поля, но это — лишь временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, нужны бойцы, которые будут держать за ними оборону, указал журналист.
"А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
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