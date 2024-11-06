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Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает

Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает - 06.11.2024 Украина.ру

Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает

Дональд Трамп 6 ноября объявил о победе на выборах президента США. В своей речи он заявил, что в должности главы государства он намерен "не развязывать войны, а положить им конец". Издание Украина.ру вспоминает, какие варианты завершения украинского конфликта гипотетически могут быть положены на столь же гипотетический пока стол переговоров

2024-11-06T15:46

2024-11-06T15:46

2024-11-06T15:46

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украина

владимир путин

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Условия ПутинаРоссийские официальные лица неоднократно подчеркивали готовность Москвы к переговорам с Украиной, но с учетом тех реалий, которые сложились "на земле".В июне этого года Владимир Путин озвучил требования к Киеву, выполнение которых позволит начать переговорный процесс. Главные из них – это отказ Украины от вступления в НАТО, а также вывод украинских формирований из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание их, а также Крыма, в качестве субъектов Российской Федерации.Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что такие цели СВО как демилитаризация и денацификация Украины также не теряют актуальности и должны быть исполнены, чтобы заключить мирное соглашение.Также Путин заявил, что среди прочего Украина должна закрепить права русскоязычных граждан, подтвердить безъядерный статус, а с РФ должны быть сняты санкции Запада.В середине октября этого года российский президент напомнил, что два года назад в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного соглашения, которое было затем отвергнуто украинской стороной по указке Запада. Путин назвал этот проект "базой", которую можно заложить как основу для новых переговоров.Ряд западных СМИ ранее публиковали текст этого соглашения. Так, по нему Украина обязывалась ограничить численность своей армии на уровне 85 тыс. человек (Киев настаивал на 250 тыс.), ограничивалось также количество тех или иных вооружений, которые могли бы иметь ВСУ (конкретные цифры также оспаривались украинской стороной).Кроме того, Украина должна была принять на себя обязательство по нейтральному статусу, который закреплялся бы в Конституции. Также Киев должен был придерживаться безъядерного статуса, то есть не создавать, не принимать и не приобретать ядерное оружие. Украине стамбульским договором предполагалась предоставление гарантий безопасности со стороны стран – членов Совбеза ООН.Такие гарантии безопасности не распространялись бы на Крым и Севастополь. Обсуждение статуса этих территорий предполагалось отложить на 15 лет. Что касается Донбасса, то его судьбу должны были решать на личных переговорах Путин и Владимир Зеленский.Формулы и планы ЗеленскогоПосле начала СВО украинские власти также озвучивали свои варианты для окончания конфликта. За это время киевский режим обнародовал уже несколько проектов под разными громкими названиями: "формула мира", "план победы" и т.д.По последним заявлениям главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина не готова к компромиссам, которые подразумевают территориальные уступки с ее стороны. По его словам, участие Киева в переговорах в первые месяцы СВО и обсуждение таких уступок было продиктовано сложной обстановкой тех дней.До сих пор из Киева звучат противоречивые заявления, касающиеся того, как должен быть решен вопрос границ между Украиной и РФ. В недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera Ермак рассказал, что для начала переговоров Россия должна отвести свои войска на те границы, которые сохранялись на 24 февраля 2022 года. Вопрос возврата к границам 1991 года, о котором периодически заявляют украинские власти, должен обсуждаться только после выполнения этого требования, отметил глава Офиса президента.Сам Зеленский так и не определился, на какие границы в итоге хочет выйти Украина. Ранее он убеждал, что речь может идти только о границах-1991, но недавно на одной из пресс-конференций он допустил, что конфликт завершится для Киева иначе. По его словам, на это может повлиять "прочность" Украины, усталость западных партнеров от войны и прочие обстоятельства.Два года назад Зеленский представил общественности так называемую формулу мира. В ней было 10 пунктов. Вперемешку с общими расплывчатыми пожеланиями типа недопущения эскалации, продовольственной безопасности и т.д. этот план содержал также несколько конкретных пунктов: вывод ВС РФ и окончание боевых действий, "восстановление территориальной целостности" Украины, освобождение всех пленных и "депортированных".Россия назвала "формулу мира" Зеленского невыполнимой.Год назад по инициативе Украины прошло заседание саммита по обсуждению этой "формулы мира". РФ в нем не участвовала. К этому мероприятию сама "формула" скукожилась до трех пунктов: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными.Эксперты констатировали отказ ряда стран, преимущественно Глобального Юга от обсуждения более широкой вариации "формулы" Зеленского и ее фактический провал.После этого киевский режим заговорил о новом плане, который так и назвали – "план победы". Его реклама началась летом этого года. Какое-то время детали этого проекта были не известны широкой публики.Затем было представлено пять пунктов этого плана:- приглашение Украины в НАТО еще до конца конфликта;- укрепление "украинской обороны" (предоставление ВСУ дальнобойного оружия, продолжение атаки на Курскую область, совместное с партнерами сбивание российских ракет и дронов, вложение в украинское военное производство);- размещение на Украине "комплекса неядерного сдерживания";- защита Западом украинских ресурсов, совместное использование экономических возможностей страны;- замещение частей НАТО в Европе украинскими военными после завершения конфликта.Эти пункты также имеют секретные дополнения, которые не будут обнародованы, а сразу поступят на рассмотрение западных партнеров Украины. Позже в СМИ появилась информация, что одно из этих секретных дополнений заключается в просьбе предоставить Киеву ракеты Tomahawk дальностью 2,4 тыс. км.Вариант США, план ТрампаЕще до выборов Дональд Трамп обещал, что намерен в кратчайшие сроки поспособствовать окончанию противостояния на Украине и усадить стороны за стол переговоров.В июне этого года стало известно, что два ключевых советника Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предоставили ему свои предложения по Украине.По их замыслу, дальнейшее снабжение киевского режима оружием должно быть поставлено в прямую зависимость от того, начнет ли Украина переговоры с Россией. При этом они предложили продумать ответственность РФ, если она не пойдет на диалог с Украиной и в этом случае увеличить военную поддержку Киеву.Заморозку конфликта советники Трампа предполагают осуществить по текущей линии фронта, при этом украинские власти могут официально не отказываться от своих претензий на утерянные территории, а вступление Украины в НАТО откладывается на долгий срок, чтобы завлечь Россию на переговоры.Свою версию того, как новый президент Соединенных Штатов будет действовать в украинском вопросе высказал не так давно его напарник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. В одном из интервью он заявил, что мирное урегулирование по версии Трампа может подразумевать под собой демилитаризованную зону по нынешней линии боевых действий.По словам Вэнса, такая демилитаризованная зона будет сильно укреплена. Украина, продолжил он, отказывается от вступления в Альянс и другие союзнические институты, вопросом же восстановления этой страны займутся Германия и другие государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал план Трампа "важным заявлением", однако призвал дождаться конкретных действий или шагов со стороны новой американской администрации.Взгляд с Глобального ЮгаВ конце сентября этого года Китай и Бразилия представили в ООН документ, озаглавленный как "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому решению кризиса на Украине".В СМИ назвали его мирным планом Глобального Юга. Его презентация состоялась при участии делегаций 20 стран: Колумбии, Египта, Саудовской Аравии, ЮАР, Мексики, Индонезии, ОАЭ и других. Представителей Европы или США на мероприятие не пригласили. По информации официальных лиц Китая, этот документ поддержали более, чем 110 стран.Документ от КНР и Бразилии содержит развернутое описание 6 пунктов, в кратком изложении они выглядят следующим образом:- остановка боевых действий;- проведение международной мирной конференции с участием России и Украины;- гумпомощь и обмен пленными;- не применять ядерное оружие;- обеспечение стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек;- не нападать на мирные ядерные объекты.Зеленский негативно отреагировал на данную инициативу, назвав ее "деструктивной". В России, напротив, высоко оценили мирные предложения Китая и Бразилии.Турция предлагает референдумыСвои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине имеют и другие страны, в частности Турция. В начале июля этого года СМИ со ссылкой на турецких чиновников опубликовали предложения, автором которых называют президента Реджепа Тайипа Эрдогана.В этом варианте предполагается, что РФ и США возьмут на себя обязательство не применять ни при каких условиях ядерное оружие, а также возобновление договора СНВ-3, закрепление в нем запрета на право выхода из него в одностороннем порядке. Также в этом плане указывается запрет на вмешательство в дела другой страны любым способом, который может повлечь дестабилизацию правительства этой страны.Что касается собственно украинского конфликта, то боевые действия предлагается заморозить по линии фронта, а также провести обмен пленными по формуле "всех на всех".Украина, по мысли властей Турции, должна отказаться от идеи вступить в НАТО до 2040 года. После это в стране должен пройти всенародный референдум о внешнеполитическом курсе, а также референдумы на всех территориях, которые к моменту заморозки будут под контролем РФ. Эти референдумы должны пройти под международным наблюдением.В то же время Россия не должна чинить Украине препятствий в ее вступлении в Европейский союз.Миссия ОрбанаВ июле председательство в ЕС получила Венгрия. Сразу после этого премьер-министр этой страны Виктор Орбан отправился в заграничное турне, в ходе которого он посетил Россию, Украину, США и Китай, где провел переговоры с лидерами этих стран (в Соединенных Штатах он встречался с Трампом).По словам Орбана, он представил собеседникам свои наработки по урегулированию конфликта на Украине. Судя по выступлениям самого венгерского премьера и сообщениям прессы, одно из главных его предложений заключалось в установлении временного режима прекращения огня, который способствовал бы переговорам.Как рассказал сам автор инициативы, Путин и Зеленский отвергли эту идею, мотивируя это тем, что противоположная сторона может воспользоваться моментом для восстановления сил. Трамп выразил готовность "решить эту проблему" в случае своей победы на выборах, а Си Цзиньпин отметил, что для прекращения огня нужна "положительная, а не отрицательная энергия" всех крупных держав.Сам Орбан позднее рассказал, что представил свой план лидерам Евросоюза, однако они отнеслись к его инициативам прохладно. Таким образом Венгрия сосредоточилась на совместной работе с КНР, войдя в группу "Друзья мира", которая занимается продвижением китайско-бразильского варианта мирного плана.О том, что должно случиться, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией - в материале издания Украина.ру Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья.

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эксклюзив, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, дональд трамп, эрдоган, виктор орбан, китай, бразилия, си цзиньпин