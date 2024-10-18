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Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция
Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция - 18.10.2024 Украина.ру
Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии, говорится в докладе на сайте правоохранителей
2024-10-18T12:27
2024-10-18T12:27
2024-10-18T12:27
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"Центральная криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии", - сказано в материале.Там предупредили, что конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия для преступности в ЕС.Различные риски в регионе ЕС возрастут, когда конфликт приостановится или закончится, утверждает полиция.По мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок.Впервые финская полиция сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников, в октябре 2022 года.Летом гражданская гвардия Испании (военизированное формирование, подчиняющееся МВД) заверила, что действующие в стране наркоторговцы используют вывезенное с Украины оружие.В сентябре Офис генпрокурора Украины сообщил о проведении масштабной операции по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой 116 лиц получили обвинения по всей стране.Подробнее об украинском оружии - в материале В России поймали международных преступников, торгующих оружием с Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, финляндия, европа, ес, мвд, офис генпрокурора
Новости, Украина, Финляндия, Европа, ЕС, МВД, Офис генпрокурора
Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии, говорится в докладе на сайте правоохранителей
"Центральная криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии", - сказано в материале.
Там предупредили, что конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия для преступности в ЕС.
Различные риски в регионе ЕС возрастут, когда конфликт приостановится или закончится, утверждает полиция.
По мере затихания боевых действий в Европу
может начать поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок.
Впервые финская полиция сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников, в октябре 2022 года.
Летом гражданская гвардия Испании
(военизированное формирование, подчиняющееся МВД
) заверила, что действующие в стране наркоторговцы используют вывезенное с Украины оружие.
В сентябре Офис генпрокурора
Украины сообщил о проведении масштабной операции по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой 116 лиц получили обвинения по всей стране.