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Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев - 11.10.2024 Украина.ру
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним, передает Новости.LIVE
2024-10-11T10:05
2024-10-11T10:05
2024-10-11T10:26
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"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук.Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процентов до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рада, верховная рада, налоги
Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, налоги
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
10:05 11.10.2024 (обновлено: 10:26 11.10.2024)
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним, передает Новости.LIVE
"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук.
Накануне депутат Рады Ярослав Железняк
сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процентов до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.