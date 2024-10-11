Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1058023458.html
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев - 11.10.2024 Украина.ру
Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним, передает Новости.LIVE
2024-10-11T10:05
2024-10-11T10:26
новости
украина
рада
верховная рада
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102134/23/1021342309_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_afc18969167bb6a10f64ee1037eff24d.jpg
"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук.Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процентов до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102134/23/1021342309_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a0ba357e1d1f03f60799e1e8c4bc20cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рада, верховная рада, налоги
Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, налоги

Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев

10:05 11.10.2024 (обновлено: 10:26 11.10.2024)
 
© фотобанкгривна гривны конверт деньги
гривна гривны конверт деньги
© фотобанк
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним, передает Новости.LIVE
"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук.
Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процентов до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.
Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРадаВерховная Раданалоги
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Логика убийства Украины
12:44ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
12:34Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
12:33Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом
12:05Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой
12:03Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно
11:56Поглощение Украины сделает ЕС сильнее и мотивированнее - комиссар по вопросам сплочения
11:28ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
11:16Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули
10:57Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра
10:57Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИ
10:35Лавров высказался о предложениях по украинскому урегулированию
10:05Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев
09:57Только по частям: в Крыму оценили шансы Украины на членство в ЕС
09:38"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
08:57Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
08:29ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
08:07Главное за ночь 11 октября
07:50РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
07:32Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября
Лента новостейМолния