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Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев

Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев - 11.10.2024 Украина.ру

Депутат Рады анонсировал новое повышение налогов для украинцев

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним, передает Новости.LIVE

2024-10-11T10:05

2024-10-11T10:05

2024-10-11T10:26

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"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук.Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процентов до пяти процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, рада, верховная рада, налоги