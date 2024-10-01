https://ukraina.ru/20241001/1057783236.html

Что важнее: территории или люди? Украинские эксперты увидели, что Зеленский и Ко становятся врагами людей

Что важнее: территории или люди? Украинские эксперты увидели, что Зеленский и Ко становятся врагами людей - 01.10.2024 Украина.ру

Что важнее: территории или люди? Украинские эксперты увидели, что Зеленский и Ко становятся врагами людей

На Украине обсуждают, каковы на самом деле результаты американского турне Зеленского и думают, почему "план победы" не будет полностью раскрыт для украинской общественности и после того, как тот представил его в США.

2024-10-01T06:46

2024-10-01T06:46

2024-10-01T06:46

эксклюзив

сво

украина

всу

владимир зеленский

дональд трамп

кость бондаренко

андрей ермолаев

борис джонсон

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057786357_0:0:1491:839_1920x0_80_0_0_d4f6b74b452cd14d29da1ba5941667e3.jpg

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в эфире единого телемарафона, что план, по его мнению, будет представлен и украинцам, но не весь. По словам главы ОП, в плане "безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми". То есть, враг не должен об этом знать.Комментируя это заявление, украинский политолог Кость Бондаренко с иронией процитировал строки львовского поэта Григория Чубая – "и столько врагов было у моего народа, что сам народ стал врагом себе". Он признал, что секретные документы действительно должны быть засекречены, но предположил, что на самом деле нет никакого плана, "есть действительно только список пожеланий".Среди пожеланий есть прием Украины в НАТО и разрешение бить дальнобойными ракетами по России. Что касается НАТО, то там решения принимаются консенсусом, а на просьбу о "дальнобое" США пока сказали "нет", отметил эксперт. Он добавил, что вообще "включение в мирный план вопроса о членстве Украины в НАТО и вопроса о дальнобойном оружии не приближают, а наоборот отдаляют мир".По косвенным признакам можно судить, что план Зеленского – это план превращения локального конфликта в глобальный, речь фактически идет о масштабировании войны.По словам Бондаренко, относительно результатов визита Зеленского в США иностранные СМИ разделились – одни пишут о близости мира, но другие указывают, что украинский лидер больше говорил о войне.Чего ждать? Многое будет зависеть от октябрьской встречи в Германии Байдена, Шольца, Макрона и Стармера, от того, чем чем закончатся выборы в США и саммит стран БРИКС в Казани. Пока можно только гадать, продолжится ли война в 2025 году или нет, материала для анализа пока мало, сказал Бондаренко.Что касается изменения ядерной доктрины России, то "фактически Путин… дал понять, что эскалация ситуации в этом направлении (удары по России – Ред.) может привести к ядерной войне", считает эксперт. Отвечая на вопрос, идет ли дело к ядерной войне, он сказал, что пока нет, но стрелка в так называемых часах конца света (Часы Судного дня – Ред.) "сдвинулась еще на одну-две секунды в сторону полночи".Бондаренко подчеркнул, что в западных столицах после начала СВО понимают, что воспринимать слова Путина необходимо "крайне и крайне серьезно". А вот в Киеве относятся к этому "слишком легкомысленно".Комментируя прогноз президента Чехии, сказавшего, что наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинских территорий временно будет Киевом утеряна, политолог отметил, что каждому нужно задать себе и ответить на вопрос, что важнее – люди или территории?"Я считаю, что задача каждого руководителя страны, каждого лидера государства – это сохранение жизни людей. Территории – дело наживное", - сказал Бондаренко, напомнив, что государственные границы всегда подвижны, а вот "люди – это то, чего нельзя вернуть". И о границах 1991 года можно говорить сколько угодно, но "есть реалии – мы не можем их достичь".Политолог добавил, что территории Украине придется возвращать дипломатическим путем. А если бы Зеленский не послушал премьера Британии Джонсона, то страна сохранила бы не один десяток тысяч жизней…Обсуждают слухи о том, что Зеленский будто бы готовится к выборам в 2025 году, называется даже дата – 30 марта. Депутат Верховной Рады Оксана Савчук заявила, что ЦИК 20 сентября издала постановление об упорядочивании избирательных участков.Не все в перспективу выборов верят. Так, телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП сообщил, что информация о выборах вбрасывают технологи офиса для того, "чтобы сместить негатив с ситуации на фронте и провального визита Зеленского в США"."На Банковой никто на данный момент не готовится к избирательной кампании, сейчас для власти важно контролировать информационное пространство и сбить волну негатива с обвала Восточного фронта", - пишут авторы канала.А вот Кость Бондаренко считает, что все может быть – ведь в случае переговоров, крайне важен будет вопрос легитимности. Иначе любой договор, который подпишет Зеленский, впоследствии может быть опротестован его преемниками. Чтобы этого не произошло, необходимо провести выборы, отметил политолог.Но как их провести в сложившейся ситуации? По его мнению, сначала может быть объявлено перемирие, затем на какой-то срок не продлят военное положение, проведут выборы, а затем военное положение, вероятно, будет введено снова. При этом даже в период приостановки или даже отмены военного положения выезд граждан из страны может быть ограничен на несколько лет, считает эксперт.И еще о визите и о перспективах мира. Украинский политолог Андрей Ермолаев прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что "Украины больше нет", поскольку Зеленский в свое время отказался от сделки (от соглашения – Ред.) – и теперь много людей гибнет. По мнению политолога, у западных политиков приоритет – поддержка украинского общества, но не отдельных деятелей. Кроме того, Запад прагматичен, поэтому там нет той паники, которая наблюдается в Киеве при упоминании каких-то компромиссов. Что касается ярких заявлений, то нужно помнить о выборах, считает эксперт.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин воспринял слова Трампа по-другому."Дефиниция, что Украины больше нет, по сути, означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы, нынешнюю", - заявил эксперт в своем видеоблоге. По его мнению, "это, фактически, крах режима Зеленского".Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" так оценивает результаты американского турне Зеленского: "план победы, который Зеленский пиарил, не принят; военную помощь выдали, но растянули её на годы, тем самым загрузив свой ВПК новыми заказами; партнеры отказали на требование Зе (Зеленского – Ред.) разрешить наносить удары западными ракетами вглубь России; новые санкции не хотят вводить против РФ; не поддержали идею Зе провести второй саммит/форум по украинскому кризису в ноябре"."Исходя из этого можем сделать вывод, что поездка в целом оказалась "пустой" для Зеленского", - делают вывод авторы канала.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Елены Мурзиной "Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!"

https://ukraina.ru/20240930/1057763822.html

https://ukraina.ru/20240929/1057755915.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, дональд трамп, кость бондаренко, андрей ермолаев, борис джонсон, политика, эксперты, соскин, выборы