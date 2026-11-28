https://ukraina.ru/20261128/meloni-otchitala-zelenskogo-za-samodeyatelnost-u-beregov-livii-1084797160.html

Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии

Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии - 28.11.2026 Украина.ру

Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Зеленским после атаки украинских сил на российские суда в Ливии. По данным Bloomberg, главу итальянского правительства возмутило, что Киев не предупредил Рим о готовящейся операции и не согласовал её с европейскими партнёрами

2026-11-28T10:33

2026-11-28T10:33

2026-11-28T10:33

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Речь идёт об ударах по российскому корвету "Меркурий" и грузовому судну MV Angara в районе ливийского порта Бенгази 22 ноября. В Риме заявили, что операция затронула суверенитет Ливии и создаёт угрозу распространения военного конфликта на Средиземное море."Рим не может мириться с действиями, которые ставят под угрозу безопасность Италии или региона", — подчеркнула Мелони после беседы с главой киевского режима.Как отмечает Bloomberg, произошедшее привело к охлаждению отношений между Римом и Киевом. Итальянское правительство также оказалось под давлением внутри страны: представители правящей коалиции выступили с критикой операции. Особое внимание вызвали разногласия в заявлениях украинского руководства. В интервью BBC Зеленский утверждал, что украинские военные не проводят подобные операции без согласования с партнёрами. Однако глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим ничего не знал о планах Киева.После разговора с Мелони Зеленский подтвердил, что операция в Ливии действительно не была заранее согласована с европейскими союзниками. Теперь он пообещал наладить обмен информацией между соответствующими ведомствами и поддерживать постоянную связь с итальянской стороной."Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнёрами", — сообщил Зеленский.По сведениям Bloomberg, итальянский премьер считает, что военные действия вблизи Ливии могут создать дополнительные риски для безопасности региона. Ситуация также приобретает внутриполитическое значение для Мелони накануне предстоящих в 2027 году выборов.Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал, рассказал в интервью нашему изданию директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. О том, чем Россия может ответить на атаку в порту Бенгази – подробнее в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова.

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новости, ливия, рим, италия, джорджи мелони, владимир зеленский, сергей горбачев, bloomberg, мид, снг