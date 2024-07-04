Олег Соскин: кто он
10:12 04.07.2024 (обновлено: 10:14 04.07.2024)
Украинский политический деятель, экономист и политолог
Олег Игоревич Соскин родился 30 апреля 1954 года в Киеве.
После школы какое-то время работал слесарем на заводе, а потом был призван в Советскую армию.
В 1975 году поступил на экономический факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Получил красный диплом и остался там же в аспирантуре. Закончил ее в 1983 году, а в следующем – защитил кандидатскую диссертацию на тему "Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе развивающихся государств (на основе материалов стран–экспортеров нефти)".
С момента поступления в университет состоял в Коммунистической партии.
Получив высшее образование, Олег Игоревич начал работать в Киевском государственном университете, в 1988 году стал старшим преподавателем и доцентом кафедры международных отношений. Был также преподавателем в Институте политологии и социального управления (бывшая Высшая партийная школа).
С 1990 по 1991 состоял в оргкомитете демократической платформы в Компартии Украины. После путча в 1991 году вышел из КПСС.
С 1990 по 1992 год Соскин занимал пост исполнительного директора Украинского института рыночных отношений — Центр "Рынок", а с 1993 по 1996 – заместителем директора по науке Института мировой экономики и международных отношений в Национальной академии наук Украины.
В 90-х годах работал с первым и вторым президентами Украины. С 1992 по 1993 был старшим консультантом Леонида Кравчука по вопросам предпринимательства и внешнеэкономической деятельности, а также советником премьер-министра по макроэкономическим вопросам.
В 1994 году он инициировал создание и стал главой Института трансформации общества. В это время он вступил в Либеральную партию Украины, а в дальнейшем стал ее президентом. В мае 1995 года ушел с этого поста в отставку.
В апреле 1996 года занимает пост председателя Украинской национальной консервативной партии.
В 1998-2000 годах был советником Леонида Кучмы по экономическим вопросам.
С 2006 года Олег Игоревич – профессор кафедры международной экономики и предпринимательства Национальной академии управления.
В настоящее время ведет свой блог, где резко критикует нынешнюю украинскую власть.