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Олег Соскин: кто он

Олег Соскин: кто он - 04.07.2024 Украина.ру

Олег Соскин: кто он

Украинский политический деятель, экономист и политолог

2024-07-04T10:12

2024-07-04T10:12

2024-07-04T10:14

соскин

украина

киев

леонид кравчук

леонид кучма

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Олег Игоревич Соскин родился 30 апреля 1954 года в Киеве.После школы какое-то время работал слесарем на заводе, а потом был призван в Советскую армию.В 1975 году поступил на экономический факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Получил красный диплом и остался там же в аспирантуре. Закончил ее в 1983 году, а в следующем – защитил кандидатскую диссертацию на тему "Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе развивающихся государств (на основе материалов стран–экспортеров нефти)".С момента поступления в университет состоял в Коммунистической партии.Получив высшее образование, Олег Игоревич начал работать в Киевском государственном университете, в 1988 году стал старшим преподавателем и доцентом кафедры международных отношений. Был также преподавателем в Институте политологии и социального управления (бывшая Высшая партийная школа).С 1990 по 1991 состоял в оргкомитете демократической платформы в Компартии Украины. После путча в 1991 году вышел из КПСС.С 1990 по 1992 год Соскин занимал пост исполнительного директора Украинского института рыночных отношений — Центр "Рынок", а с 1993 по 1996 – заместителем директора по науке Института мировой экономики и международных отношений в Национальной академии наук Украины.В 90-х годах работал с первым и вторым президентами Украины. С 1992 по 1993 был старшим консультантом Леонида Кравчука по вопросам предпринимательства и внешнеэкономической деятельности, а также советником премьер-министра по макроэкономическим вопросам.В 1994 году он инициировал создание и стал главой Института трансформации общества. В это время он вступил в Либеральную партию Украины, а в дальнейшем стал ее президентом. В мае 1995 года ушел с этого поста в отставку.В апреле 1996 года занимает пост председателя Украинской национальной консервативной партии.В 1998-2000 годах был советником Леонида Кучмы по экономическим вопросам.С 2006 года Олег Игоревич – профессор кафедры международной экономики и предпринимательства Национальной академии управления.В настоящее время ведет свой блог, где резко критикует нынешнюю украинскую власть.

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соскин, украина, киев, леонид кравчук, леонид кучма