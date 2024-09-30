Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут! - 30.09.2024 Украина.ру
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Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут! - 30.09.2024 Украина.ру
Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
О чем пишет зарубежная пресса и украинские блогеры в связи с завершившимся наконец-то визитом Зеленского в США? Чем запомнился этот многодневный визит ?
2024-09-30T05:42
2024-09-30T05:42
эксклюзив
украина
сша
америка
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
оон
нато
елена мурзина
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Скандал за скандалом.Про "план победы" Зеленского, с которым он туда ехал, говорят только в общих чертах. Всё "потужно" (мощно), очень хорошо, большой якобы успех. Но подробностей не спрашивайте. Всё дадут и всё разрешат, но позже и тайно (так рассказывает пресс- секретарь Зеленского).Зато в мировых СМИ - масса подробностей о том, как Зеленский "удачно" в Пенсильванию летал, как потребовали у Зеленского уволить украинского посла, как унижался "Зе" перед Трампом. Как выступал перед почти пустым залом ООН.За всеми этими скандалами с интересом следила иностранная пресса и конечно же, украинские блогеры.Унижение и ужасТак написала немецкая газета "Шпигель" о визите Зеленского к Дональду Трампу.И ещё:"Зеленский судорожно пытался контролировать черты своего лица""Испытывал сильный дискомфорт""Украинский президент уже набрался опыта в терпении унижений.""Привык подавлять собственные чувства и терпеть унижения"."Он не привезёт с собой конкретных результатов"."Позорное выступление"."Низшая точка в поездке в США"."Дебаты с Трампом - самый неприятный момент поездки Зеленского в США, но настоящих триумфов в этом визите вообще не было"."Так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов".Это всё - немецкий "Шпигель".Немцы, кажется, не скрывают своей радости по поводу "унижения и позора" Зеленского.Единственное, что режет слух - "встреча двух президентов"Разве Зеленский президент? По Конституции Украины - нет.Почему не было вице?Интересно, что на встрече в Трамп Тауэр с Трампом не было кандидата в вице-президенты Вэнса. Его Зеленский накануне умудрился оскорбить, раскритиковав мирный план Вэнса. Как и Трампа, кстати.Но Трамп в долгу не остался, Зеленский вытерпел свою дозу унижения. И от Трампа, и от сына Трампа, Дональда-младшего, и от Илона Маска.Дональд Трамп сказал прямо, чем занимался в США Зеленский:"Грязные маленькие выпады против вашего любимого президента, меня."Но потом он встретился с Зеленским.После униженных просьб о встрече от "Володымыра" (так подписался Зеленский). Письмо от Володымыра Трамп с удовольствием опубликовал.А Вэнса на встрече не было.Есть такое мнение, что именно Вэнс будет управлять Америкой. Вместе с Илоном Маском и другими "личностями за троном". В то время как Трамп будет выполнять больше представительские функции. Если, конечно, республиканцы победят.Так что его отсутствие - неприятный маркер для Зеленского.Кстати, именно Вэнс - защитник православной церкви на Украине, неоднократно возмущался по поводу гонений. И адвокат у церкви - Боб Амстердам, тоже из США.Парадокс. А может быть, и нет парадокса.Как Пинчук и Помпео принесли на Украину идею о Константинопольском патриархате и создании "ручной церкви" сначала для Порошенко, а потом для Зеленского. Так и защищать православие Украины будут американские адвокаты и политики.В принципе, это та же самая борьба двух политических кланов Америки, причудливо перенесённая на тему "Украина и религия".Может быть, это была ещё одна из причин, почему Вэнс не встретился с Зеленским.А может, был занят, как спикер Конгресса Джонсон, который сказал по поводу встречи с Зеленским:"Меня вообще не будет в городе."То есть, другими словами, "не до какого-то Зеленского нам".Именно Джонсон выступил с критикой посла Украины Маркаровой и требованием уволить её. Из-за визита Зеленского в Пенсильванию, который республиканцы рассматривают как поддержку демократов.Уволить украинскую полслицу!Эта тема активно обсуждается в США.Вмешательство в выборы! Это важнейшие сейчас новости, чуть больше месяца осталось до выборов президента США."Фокс ньюс" в интервью спросили Зеленского:- Что будете делать с Маркаровой?- Я буду советоваться со своим спикером, - важно ответил Зеленский, - При всём уважении, я не буду советоваться со спикером Конгресса.Но это просто тактический приём, манипуляция и ложь, конечно. Зеленский не знал, что ответить.Спикер Стефанчук очень удивится, когда узнает, что он имеет хоть какое-то отношение к увольнению Макаровой.Он то ни сном, ни духом. И даже по Конституции спикер не имеет к этому никакого отношения.Послов назначает президент. И снимает тоже он. Когда Зеленский снимал посла в Великобритании, Пристайко, он сделал это лично, и спикера не вызывал.Так что же будет с Маркаровой?Конечно, Зе её не уволит.Но и посольству Украины в США теперь с республиканцами работать будет проблематично.Это еще один итог "потужного" визита Зеленского.Мировые СМИ врут!Пресс секретарь Зеленского Сергей Никифоров отчаянно защищает "план победы" и своего шефа:"Мировые СМИ подбирали разные эпитеты: приняли прохладно, скептично. Это всё неправда.""План приняли с огромной заинтересованностью, конструктивно, приняли к работе".Мировые СМИ, надо сказать, вообще не выбирали слов.Тон задала, конечно же, "Нью Йорк Таймс" со статьей с меланхоличным названием:"Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме."Но почему только на Капитолийском?Достаточно посмотреть на зал Генассамблеи ООН во время выступления Зеленского. "Полупустой" - это мягко сказано.План Зеленского - "не более чем переупакованная просьба о предоставлении большего количества оружия "Это характеристика визита от "Уолл Стрит Джорнэл."На Украине: Трамп - агент Кремля!А что на Украине? Как комментируют?Потрясающе! Агент Кремля Дональд Трамп выведывает военные тайны Украины.Журналист "Украинской правды" Айдер Муждабаев (иноагент, заочно осуждён в России к шести годам колонии) обвиняет Трампа:"Путин заставил Трампа встретиться с Зеленским, чтобы узнать военные планы Украины."Это невозможно даже комментировать. Приходится читать по словам, останавливаясь чтобы хоть как-то осмыслить их набор.Только один вопрос: а что, Зеленский знает военные планы Украины? Разве они не разрабатываются в штабах НАТО?Зеленский там был лишнимМного смешного пишут про фотографии, где за спиной Зеленского постоянно маячит глава его Офиса Ермак.Особенно фото, где за столом с одной стороны Трамп и его советники, а с другой стороны - Зеленский и Ермак.Украинский блогер Мирослав Олешко ядовито заметил: в принципе, за тем столом переговоров и Зеленский был лишним.Хватило бы одного - британского ставленника Ермака.Плохой мир был лучшеИтоги визита, можно сказать, подвёл Трамп, который сумел во время тура Зеленского по США стать главным ньюсмейкером, вырвал новостную повестку и у Харрис, и у Зеленского:"Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет, - сказал Трамп. - Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили..."Но этих слов, конечно, на украинском телевидении не процитируют. Там бесконечно рассказывают про "потужный" визит "Володымыра".О том, какие выводы можно сделать из последних политических событий - в статье Ростислава Ищенко" Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, нато, елена мурзина
Эксклюзив, Украина, США, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ООН, НАТО, Елена Мурзина

Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!

05:42 30.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
О чем пишет зарубежная пресса и украинские блогеры в связи с завершившимся наконец-то визитом Зеленского в США? Чем запомнился этот многодневный визит ?
Скандал за скандалом.
Про "план победы" Зеленского, с которым он туда ехал, говорят только в общих чертах. Всё "потужно" (мощно), очень хорошо, большой якобы успех. Но подробностей не спрашивайте. Всё дадут и всё разрешат, но позже и тайно (так рассказывает пресс- секретарь Зеленского).
Зато в мировых СМИ - масса подробностей о том, как Зеленский "удачно" в Пенсильванию летал, как потребовали у Зеленского уволить украинского посла, как унижался "Зе" перед Трампом. Как выступал перед почти пустым залом ООН.
За всеми этими скандалами с интересом следила иностранная пресса и конечно же, украинские блогеры.
Зеленский в США
Зеленский в США
Зеленский в США
Унижение и ужас
Так написала немецкая газета "Шпигель" о визите Зеленского к Дональду Трампу.
И ещё:
"Зеленский судорожно пытался контролировать черты своего лица"
"Испытывал сильный дискомфорт"
"Украинский президент уже набрался опыта в терпении унижений."
"Привык подавлять собственные чувства и терпеть унижения".
"Он не привезёт с собой конкретных результатов".
"Позорное выступление".
"Низшая точка в поездке в США".
"Дебаты с Трампом - самый неприятный момент поездки Зеленского в США, но настоящих триумфов в этом визите вообще не было".
"Так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов".
Это всё - немецкий "Шпигель".
Немцы, кажется, не скрывают своей радости по поводу "унижения и позора" Зеленского.
Единственное, что режет слух - "встреча двух президентов"
Разве Зеленский президент? По Конституции Украины - нет.
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP / Paul Sancya
Почему не было вице?
Интересно, что на встрече в Трамп Тауэр с Трампом не было кандидата в вице-президенты Вэнса. Его Зеленский накануне умудрился оскорбить, раскритиковав мирный план Вэнса. Как и Трампа, кстати.
Но Трамп в долгу не остался, Зеленский вытерпел свою дозу унижения. И от Трампа, и от сына Трампа, Дональда-младшего, и от Илона Маска.
Дональд Трамп сказал прямо, чем занимался в США Зеленский:
"Грязные маленькие выпады против вашего любимого президента, меня."
Но потом он встретился с Зеленским.
После униженных просьб о встрече от "Володымыра" (так подписался Зеленский). Письмо от Володымыра Трамп с удовольствием опубликовал.
А Вэнса на встрече не было.
Есть такое мнение, что именно Вэнс будет управлять Америкой. Вместе с Илоном Маском и другими "личностями за троном". В то время как Трамп будет выполнять больше представительские функции. Если, конечно, республиканцы победят.
Так что его отсутствие - неприятный маркер для Зеленского.
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Илон Маск
Кстати, именно Вэнс - защитник православной церкви на Украине, неоднократно возмущался по поводу гонений. И адвокат у церкви - Боб Амстердам, тоже из США.
Парадокс. А может быть, и нет парадокса.
Как Пинчук и Помпео принесли на Украину идею о Константинопольском патриархате и создании "ручной церкви" сначала для Порошенко, а потом для Зеленского. Так и защищать православие Украины будут американские адвокаты и политики.
В принципе, это та же самая борьба двух политических кланов Америки, причудливо перенесённая на тему "Украина и религия".
Может быть, это была ещё одна из причин, почему Вэнс не встретился с Зеленским.
А может, был занят, как спикер Конгресса Джонсон, который сказал по поводу встречи с Зеленским:
"Меня вообще не будет в городе."
То есть, другими словами, "не до какого-то Зеленского нам".
Именно Джонсон выступил с критикой посла Украины Маркаровой и требованием уволить её. Из-за визита Зеленского в Пенсильванию, который республиканцы рассматривают как поддержку демократов.
© Минфин Украины / Перейти в фотобанкоксана маркарова
оксана маркарова
© Минфин Украины
Перейти в фотобанк
оксана маркарова
Уволить украинскую полслицу!
Эта тема активно обсуждается в США.
Вмешательство в выборы! Это важнейшие сейчас новости, чуть больше месяца осталось до выборов президента США.
"Фокс ньюс" в интервью спросили Зеленского:
- Что будете делать с Маркаровой?
- Я буду советоваться со своим спикером, - важно ответил Зеленский, - При всём уважении, я не буду советоваться со спикером Конгресса.
Но это просто тактический приём, манипуляция и ложь, конечно. Зеленский не знал, что ответить.
Спикер Стефанчук очень удивится, когда узнает, что он имеет хоть какое-то отношение к увольнению Макаровой.
Он то ни сном, ни духом. И даже по Конституции спикер не имеет к этому никакого отношения.
Послов назначает президент. И снимает тоже он. Когда Зеленский снимал посла в Великобритании, Пристайко, он сделал это лично, и спикера не вызывал.
Так что же будет с Маркаровой?
Конечно, Зе её не уволит.
Но и посольству Украины в США теперь с республиканцами работать будет проблематично.
Это еще один итог "потужного" визита Зеленского.
Мировые СМИ врут!
Пресс секретарь Зеленского Сергей Никифоров отчаянно защищает "план победы" и своего шефа:
"Мировые СМИ подбирали разные эпитеты: приняли прохладно, скептично. Это всё неправда."
"План приняли с огромной заинтересованностью, конструктивно, приняли к работе".
Мировые СМИ, надо сказать, вообще не выбирали слов.
Тон задала, конечно же, "Нью Йорк Таймс" со статьей с меланхоличным названием:
"Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме."
Но почему только на Капитолийском?
Достаточно посмотреть на зал Генассамблеи ООН во время выступления Зеленского. "Полупустой" - это мягко сказано.
План Зеленского - "не более чем переупакованная просьба о предоставлении большего количества оружия "
Это характеристика визита от "Уолл Стрит Джорнэл."
На Украине: Трамп - агент Кремля!
А что на Украине? Как комментируют?
Потрясающе! Агент Кремля Дональд Трамп выведывает военные тайны Украины.
Журналист "Украинской правды" Айдер Муждабаев (иноагент, заочно осуждён в России к шести годам колонии) обвиняет Трампа:
"Путин заставил Трампа встретиться с Зеленским, чтобы узнать военные планы Украины."
Это невозможно даже комментировать. Приходится читать по словам, останавливаясь чтобы хоть как-то осмыслить их набор.
Только один вопрос: а что, Зеленский знает военные планы Украины? Разве они не разрабатываются в штабах НАТО?
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
Трамп с советниками и Зеленский с Ермаком
Зеленский там был лишним
Много смешного пишут про фотографии, где за спиной Зеленского постоянно маячит глава его Офиса Ермак.
Особенно фото, где за столом с одной стороны Трамп и его советники, а с другой стороны - Зеленский и Ермак.
Украинский блогер Мирослав Олешко ядовито заметил: в принципе, за тем столом переговоров и Зеленский был лишним.
Хватило бы одного - британского ставленника Ермака.
Зеленский и Трамп
Зеленский и Трамп
Зеленский и Трамп
Плохой мир был лучше
Итоги визита, можно сказать, подвёл Трамп, который сумел во время тура Зеленского по США стать главным ньюсмейкером, вырвал новостную повестку и у Харрис, и у Зеленского:
"Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет, - сказал Трамп. - Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили..."
Но этих слов, конечно, на украинском телевидении не процитируют. Там бесконечно рассказывают про "потужный" визит "Володымыра".
О том, какие выводы можно сделать из последних политических событий - в статье Ростислава Ищенко" Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное"
 
ЭксклюзивУкраинаСШААмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсООННАТОЕлена Мурзина
 
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