https://ukraina.ru/20240930/1057764071.html

Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!

Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут! - 30.09.2024 Украина.ру

Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!

О чем пишет зарубежная пресса и украинские блогеры в связи с завершившимся наконец-то визитом Зеленского в США? Чем запомнился этот многодневный визит ?

2024-09-30T05:42

2024-09-30T05:42

2024-09-30T05:42

эксклюзив

украина

сша

америка

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

оон

нато

елена мурзина

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Скандал за скандалом.Про "план победы" Зеленского, с которым он туда ехал, говорят только в общих чертах. Всё "потужно" (мощно), очень хорошо, большой якобы успех. Но подробностей не спрашивайте. Всё дадут и всё разрешат, но позже и тайно (так рассказывает пресс- секретарь Зеленского).Зато в мировых СМИ - масса подробностей о том, как Зеленский "удачно" в Пенсильванию летал, как потребовали у Зеленского уволить украинского посла, как унижался "Зе" перед Трампом. Как выступал перед почти пустым залом ООН.За всеми этими скандалами с интересом следила иностранная пресса и конечно же, украинские блогеры.Унижение и ужасТак написала немецкая газета "Шпигель" о визите Зеленского к Дональду Трампу.И ещё:"Зеленский судорожно пытался контролировать черты своего лица""Испытывал сильный дискомфорт""Украинский президент уже набрался опыта в терпении унижений.""Привык подавлять собственные чувства и терпеть унижения"."Он не привезёт с собой конкретных результатов"."Позорное выступление"."Низшая точка в поездке в США"."Дебаты с Трампом - самый неприятный момент поездки Зеленского в США, но настоящих триумфов в этом визите вообще не было"."Так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов".Это всё - немецкий "Шпигель".Немцы, кажется, не скрывают своей радости по поводу "унижения и позора" Зеленского.Единственное, что режет слух - "встреча двух президентов"Разве Зеленский президент? По Конституции Украины - нет.Почему не было вице?Интересно, что на встрече в Трамп Тауэр с Трампом не было кандидата в вице-президенты Вэнса. Его Зеленский накануне умудрился оскорбить, раскритиковав мирный план Вэнса. Как и Трампа, кстати.Но Трамп в долгу не остался, Зеленский вытерпел свою дозу унижения. И от Трампа, и от сына Трампа, Дональда-младшего, и от Илона Маска.Дональд Трамп сказал прямо, чем занимался в США Зеленский:"Грязные маленькие выпады против вашего любимого президента, меня."Но потом он встретился с Зеленским.После униженных просьб о встрече от "Володымыра" (так подписался Зеленский). Письмо от Володымыра Трамп с удовольствием опубликовал.А Вэнса на встрече не было.Есть такое мнение, что именно Вэнс будет управлять Америкой. Вместе с Илоном Маском и другими "личностями за троном". В то время как Трамп будет выполнять больше представительские функции. Если, конечно, республиканцы победят.Так что его отсутствие - неприятный маркер для Зеленского.Кстати, именно Вэнс - защитник православной церкви на Украине, неоднократно возмущался по поводу гонений. И адвокат у церкви - Боб Амстердам, тоже из США.Парадокс. А может быть, и нет парадокса.Как Пинчук и Помпео принесли на Украину идею о Константинопольском патриархате и создании "ручной церкви" сначала для Порошенко, а потом для Зеленского. Так и защищать православие Украины будут американские адвокаты и политики.В принципе, это та же самая борьба двух политических кланов Америки, причудливо перенесённая на тему "Украина и религия".Может быть, это была ещё одна из причин, почему Вэнс не встретился с Зеленским.А может, был занят, как спикер Конгресса Джонсон, который сказал по поводу встречи с Зеленским:"Меня вообще не будет в городе."То есть, другими словами, "не до какого-то Зеленского нам".Именно Джонсон выступил с критикой посла Украины Маркаровой и требованием уволить её. Из-за визита Зеленского в Пенсильванию, который республиканцы рассматривают как поддержку демократов.Уволить украинскую полслицу!Эта тема активно обсуждается в США.Вмешательство в выборы! Это важнейшие сейчас новости, чуть больше месяца осталось до выборов президента США."Фокс ньюс" в интервью спросили Зеленского:- Что будете делать с Маркаровой?- Я буду советоваться со своим спикером, - важно ответил Зеленский, - При всём уважении, я не буду советоваться со спикером Конгресса.Но это просто тактический приём, манипуляция и ложь, конечно. Зеленский не знал, что ответить.Спикер Стефанчук очень удивится, когда узнает, что он имеет хоть какое-то отношение к увольнению Макаровой.Он то ни сном, ни духом. И даже по Конституции спикер не имеет к этому никакого отношения.Послов назначает президент. И снимает тоже он. Когда Зеленский снимал посла в Великобритании, Пристайко, он сделал это лично, и спикера не вызывал.Так что же будет с Маркаровой?Конечно, Зе её не уволит.Но и посольству Украины в США теперь с республиканцами работать будет проблематично.Это еще один итог "потужного" визита Зеленского.Мировые СМИ врут!Пресс секретарь Зеленского Сергей Никифоров отчаянно защищает "план победы" и своего шефа:"Мировые СМИ подбирали разные эпитеты: приняли прохладно, скептично. Это всё неправда.""План приняли с огромной заинтересованностью, конструктивно, приняли к работе".Мировые СМИ, надо сказать, вообще не выбирали слов.Тон задала, конечно же, "Нью Йорк Таймс" со статьей с меланхоличным названием:"Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме."Но почему только на Капитолийском?Достаточно посмотреть на зал Генассамблеи ООН во время выступления Зеленского. "Полупустой" - это мягко сказано.План Зеленского - "не более чем переупакованная просьба о предоставлении большего количества оружия "Это характеристика визита от "Уолл Стрит Джорнэл."На Украине: Трамп - агент Кремля!А что на Украине? Как комментируют?Потрясающе! Агент Кремля Дональд Трамп выведывает военные тайны Украины.Журналист "Украинской правды" Айдер Муждабаев (иноагент, заочно осуждён в России к шести годам колонии) обвиняет Трампа:"Путин заставил Трампа встретиться с Зеленским, чтобы узнать военные планы Украины."Это невозможно даже комментировать. Приходится читать по словам, останавливаясь чтобы хоть как-то осмыслить их набор.Только один вопрос: а что, Зеленский знает военные планы Украины? Разве они не разрабатываются в штабах НАТО?Зеленский там был лишнимМного смешного пишут про фотографии, где за спиной Зеленского постоянно маячит глава его Офиса Ермак.Особенно фото, где за столом с одной стороны Трамп и его советники, а с другой стороны - Зеленский и Ермак.Украинский блогер Мирослав Олешко ядовито заметил: в принципе, за тем столом переговоров и Зеленский был лишним.Хватило бы одного - британского ставленника Ермака.Плохой мир был лучшеИтоги визита, можно сказать, подвёл Трамп, который сумел во время тура Зеленского по США стать главным ньюсмейкером, вырвал новостную повестку и у Харрис, и у Зеленского:"Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет, - сказал Трамп. - Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили..."Но этих слов, конечно, на украинском телевидении не процитируют. Там бесконечно рассказывают про "потужный" визит "Володымыра".О том, какие выводы можно сделать из последних политических событий - в статье Ростислава Ищенко" Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, нато, елена мурзина