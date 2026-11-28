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Минобороны сообщило об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины
Минобороны сообщило об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины - 28.11.2026 Украина.ру
Минобороны сообщило об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины
Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и топливным объектам, железнодорожной инфраструктуре и морскому судну на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-11-28T09:43
2026-11-28T09:43
2026-11-28T09:46
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В Киевской области атакована электроподстанция "Заречье" напряжением 110 кВ, расположенная в Белой Церкви. По информации ведомства, она обеспечивала электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.В Одесской области целью стал резервуар с горючим в городе Килия, где хранились запасы топлива для украинских войск. Ещё четыре железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и военной техники, поражены в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области.Кроме того, под удар попало грузовое судно в акватории Чёрного моря южнее Одессы. По данным Минобороны, сухогруз доставлял на Украину грузы военного назначения.Если атаки Украины на море будут нарастать, Россия будет принимать необходимые меры: конвойное сопровождение, снабжение торговых судов расчетами средств поражения, рассказал в интервью нашему изданию рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Подробнее – в публикации Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на атаки Украины на море в дзен-канале Украина.ру.
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новости, сво, украина, россия, киевская область, минобороны, алексей анпилогов
Новости, СВО, Украина, Россия, Киевская область, Минобороны, Алексей Анпилогов
Минобороны сообщило об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины
09:43 28.11.2026 (обновлено: 09:46 28.11.2026)
Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и топливным объектам, железнодорожной инфраструктуре и морскому судну на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
В Киевской области атакована электроподстанция "Заречье" напряжением 110 кВ, расположенная в Белой Церкви. По информации ведомства, она обеспечивала электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
В Одесской области целью стал резервуар с горючим в городе Килия, где хранились запасы топлива для украинских войск. Ещё четыре железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и военной техники, поражены в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области.
Кроме того, под удар попало грузовое судно в акватории Чёрного моря южнее Одессы. По данным Минобороны, сухогруз доставлял на Украину грузы военного назначения.
Если атаки Украины на море будут нарастать, Россия будет принимать необходимые меры: конвойное сопровождение, снабжение торговых судов расчетами средств поражения, рассказал в интервью нашему изданию рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Подробнее – в публикации Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на атаки Украины на море
в дзен-канале Украина.ру.