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Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы

Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы - 06.07.2024 Украина.ру

Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы

В Великобритании новый премьер-министр, третий за последние два года. Кир Стармер – лидер Лейбористской партии, которая одержала победу на прошедших парламентских выборах.

2024-07-06T19:23

2024-07-06T19:23

2024-07-06T19:23

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Почти 14 лет политику Соединенного Королевства осуществляли консерваторы, которые уходят с первых ролей. Но ждать изменений во внешней политике Великобритании, особенно в отношении Украины, не стоит. Стармер уже переговорил с Зеленским и заверил его о продолжении всеобъемлющей поддержки, а также анонсировал подготовку 100-летнего соглашения о двухстороннем сотрудничестве. Так что же значит смена правящего курса Британии – размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский народный депутат Виктория СюмарВеликобритания покраснела. Досрочные выборы в парламент очень убедительно выиграли лейбористы с 411 мандатами. Так случилось, что на этих выборах по приглашению Национального демократического Института я имела возможность быть наблюдателем. Поэтому – некоторые впечатления: что произошло и почему. 14 лет правления Консерваторов – это много. Как для демократии. Британия хотела перемен, которые идеально поняли и воплотили в лозунге кампании лейбористы."Change" – изменения. Или голосуй за перемены. Беспроигрышный лаконичный лозунг в стиле "Голосуй, или проиграешь" или "Сделаем их вместе". Обо всем, и ни о чем конкретно.Однако заманчиво для молодежи. Хотя это все же Британия - страна с огромным опытом демократии. Поэтому, конечно, свои 5 "шагов" или изменений здесь тоже были - и уменьшение очередей в больницах, и увеличение количества учителей, и рост добычи энергии без экспорта и роста экономики. Без деталей, как это сделать. Именно поэтому британских лейбористов здесь иногда называют популистами.Да и голосуют за них преимущественно молодые и люди среднего возраста. И эмигранты. Все мандаты в Лондоне забрали лейбористы. На самом деле, молодежь за последние 14 лет помнит только правление Тори, так что точно хочет новых героев в телевизоре и в прессе, которая здесь в значительной степени определяет политику, потому что очень сильна. Кампания Консерваторов кому-то могла показаться достаточно тривиальной: с "понятным планом, сильными действиями и защищенным будущим". Наверное, политический реализм в условиях относительной безопасности все же не слишком увлекательная стратегия. Однако очевидно, что сама партия теперь должна пережить глубинную трансформацию и родить новых лидеров. Их здесь ждут из числа тех, кто смог добыть в борьбе 119 мандатов. 246 мандатов партия потеряла, а значит, план Сунака по оглашению выборов на 4 месяца раньше не сработал. У Великобритании есть свой собственный опыт прямой демократии - здесь запрещена политическая реклама, а фонд кандидата ограничен 20 тысячами фунтов прозрачных пожертвований. Поэтому кандидаты преимущественно практикуют кампанию от двери к двери. Но информатизация общества не обошла стороной и прежнюю мегаимперию. Скандальный Найджел Фарадж, заявлявший о своем восхищении Владимиром Путиным, провел свою ультраправую Партию реформ в парламент с четырьмя мандатами. То есть ничто скандальное уже не чуждо и Британии с ее опытом и высоким уровнем образования. Хотя именно университеты здесь называют главным источником левых идей… Например, в Кембридже до сих пор стоит большой палаточный лагерь студентов протестующих, выступающих в поддержку Палестины. И где-то рядом – одинокий флаг и три фото в поддержку Украины…Журналист Максим ЮсинБританский парадокс. Сейчас много пишут о триумфе лейбористов, о левом повороте. Но на самом деле никакого левого поворота нет. А есть особенности избирательной системы Великобритании. За лейбористов проголосовали менее 34 процентов избирателей. А за правых (если объединить голоса, отданные за консерваторов и за гораздо более радикальную партию Найджела Фараджа) – на четыре процента больше. Так что Британия осталась той же. Той самой, которая (с небольшим перевесом) голосовала за Брекзит. Она просто очень сильно разочаровалась в консерваторах. В их лидерах, но не в их идеологии. Британия не полевела. Полевеет (причем заметно) ее будущее правительство.Политтехнолог Михаил ПавливПо Британии. Любимчик российской политтусовочки Фарадж "человек который разрушит многовековую двухпартийную систему", все проиграл! По итогу он получает только 4 места в парламенте. Кроме харизмы и способности оседлать волну настроений в медиа, нужно еще иметь ресурсы, рабочие партийные структуры, поддержку ЛОМ-ов на местах, и наконец, уметь выигрывать округа. Но местные экспертные ракушки так сложно думать не умеют. Они вообще с трудом понимают что такое конкурентные выборы. Да чего уж там, вообще не понимают, слыхом не слыхивали и ведать не ведают.Политолог Вадим ТрухачевЕсли кто в России на что-то надеялся в связи с выборами в Британии - зря это делал. Новый лейбористский премьер Стармер уже сказал, что поддержка Украины останется прежней. Хотя "укроскептики" из Партии реформ Фараджа получили 14,3%, у них будет всего 5 из 650 мест. Шестой укроскептик в Палате общин - порвавший с лейбористами их бывший лидер Корбин. Всё, больше никого. Максимум, на что тут можно надеяться - некоторое сокращение поддержки ВСУ ввиду необходимости сохранить пособия для иммигрантов, большинство которых поддержали лейбористов. Глубинное англосаксонское государство работает. 70-75 "небелых" депутатов, 24 мусульманина, две женщины в хиджабе и два открытых исламиста - запросто. А вот тех, кому не нравится внешняя политика - вот так.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский уже поговорил с новым премьером Британии Киром Стартером: "Готовится "беспрецедентное 100-летнее соглашения между Украиной и Великобританией". Русофоб ушёл в отставку — да здравствует русофоб! В Британии без изменений.Политолог Малек ДудаковПобеда лейбористов не обошлась без ложки дёгтя в бочке мёда. Они поставили рекорд - никогда ещё в британской истории партия не побеждала на выборах всего лишь с 32% голосов избирателей. Причём за Тори и Партию Реформ Найджела Фараджа суммарно проголосовало даже больше. Сразу в четырёх округах лейбористов обошли независимые пропалестинские кандидаты. Даже министр по делам почты от лейбористов - и активный сторонник Израиля - внезапно проиграл. Удалось победить и экс-лидеру партии Джереми Корбину с пропалестинской повесткой. Новоиспечённому премьеру Киру Стармеру сходу придётся разбираться с первым кризисом - забастовкой врачей, требующих повышения зарплат на 35%. И это не говоря ещё про кризис с мигрантами, нехваткой социального жилья и очередями на приём к врачам в 20-30 недель. Проблема победивших лейбористов та же, что у проигравших консерваторов. У британского правительства острая нехватка денег. Дефицит госбюджета составляет 120 миллиардов фунтов, а на выплату процентов по госдолгу приходится тратить больше, чем на военку. Неоткуда взять средства ни на повышение зарплат врачам, ни на инвестиции в инфраструктуру или армию. Так что можно уже начинать отсчёт, сколько остаётся до обрушения рейтинга Стармера и начала распада его рыхлой фракции. В этом проявляется дух времени - никто не верит в повестку лейбористов. За них проголосовали лишь для того, чтобы уничтожить Тори. Ну а следующими на очереди станут сами лейбористы, кому будет грозить такая же дезинтеграция в скором будущем.О других особенностях парламентских выборов во Франции и Великобритании - в статье Ростислава Ищенко "Европа не ломается. К итогам парламентских выборов в Великобритании и Франции"

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британия, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак, владимир путин, вооруженные силы украины, эксклюзив