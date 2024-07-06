https://ukraina.ru/20240706/1056107640.html
Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы
Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы - 06.07.2024 Украина.ру
Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы
В Великобритании новый премьер-министр, третий за последние два года. Кир Стармер – лидер Лейбористской партии, которая одержала победу на прошедших парламентских выборах.
2024-07-06T19:23
2024-07-06T19:23
2024-07-06T19:23
британия
великобритания
украина
владимир зеленский
риши сунак
владимир путин
вооруженные силы украины
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/06/1056107882_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_97b8b2b0f8d30d1abbdd2361dd9de5bd.jpg
Почти 14 лет политику Соединенного Королевства осуществляли консерваторы, которые уходят с первых ролей. Но ждать изменений во внешней политике Великобритании, особенно в отношении Украины, не стоит. Стармер уже переговорил с Зеленским и заверил его о продолжении всеобъемлющей поддержки, а также анонсировал подготовку 100-летнего соглашения о двухстороннем сотрудничестве. Так что же значит смена правящего курса Британии – размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский народный депутат Виктория СюмарВеликобритания покраснела. Досрочные выборы в парламент очень убедительно выиграли лейбористы с 411 мандатами. Так случилось, что на этих выборах по приглашению Национального демократического Института я имела возможность быть наблюдателем. Поэтому – некоторые впечатления: что произошло и почему. 14 лет правления Консерваторов – это много. Как для демократии. Британия хотела перемен, которые идеально поняли и воплотили в лозунге кампании лейбористы."Change" – изменения. Или голосуй за перемены. Беспроигрышный лаконичный лозунг в стиле "Голосуй, или проиграешь" или "Сделаем их вместе". Обо всем, и ни о чем конкретно.Однако заманчиво для молодежи. Хотя это все же Британия - страна с огромным опытом демократии. Поэтому, конечно, свои 5 "шагов" или изменений здесь тоже были - и уменьшение очередей в больницах, и увеличение количества учителей, и рост добычи энергии без экспорта и роста экономики. Без деталей, как это сделать. Именно поэтому британских лейбористов здесь иногда называют популистами.Да и голосуют за них преимущественно молодые и люди среднего возраста. И эмигранты. Все мандаты в Лондоне забрали лейбористы. На самом деле, молодежь за последние 14 лет помнит только правление Тори, так что точно хочет новых героев в телевизоре и в прессе, которая здесь в значительной степени определяет политику, потому что очень сильна. Кампания Консерваторов кому-то могла показаться достаточно тривиальной: с "понятным планом, сильными действиями и защищенным будущим". Наверное, политический реализм в условиях относительной безопасности все же не слишком увлекательная стратегия. Однако очевидно, что сама партия теперь должна пережить глубинную трансформацию и родить новых лидеров. Их здесь ждут из числа тех, кто смог добыть в борьбе 119 мандатов. 246 мандатов партия потеряла, а значит, план Сунака по оглашению выборов на 4 месяца раньше не сработал. У Великобритании есть свой собственный опыт прямой демократии - здесь запрещена политическая реклама, а фонд кандидата ограничен 20 тысячами фунтов прозрачных пожертвований. Поэтому кандидаты преимущественно практикуют кампанию от двери к двери. Но информатизация общества не обошла стороной и прежнюю мегаимперию. Скандальный Найджел Фарадж, заявлявший о своем восхищении Владимиром Путиным, провел свою ультраправую Партию реформ в парламент с четырьмя мандатами. То есть ничто скандальное уже не чуждо и Британии с ее опытом и высоким уровнем образования. Хотя именно университеты здесь называют главным источником левых идей… Например, в Кембридже до сих пор стоит большой палаточный лагерь студентов протестующих, выступающих в поддержку Палестины. И где-то рядом – одинокий флаг и три фото в поддержку Украины…Журналист Максим ЮсинБританский парадокс. Сейчас много пишут о триумфе лейбористов, о левом повороте. Но на самом деле никакого левого поворота нет. А есть особенности избирательной системы Великобритании. За лейбористов проголосовали менее 34 процентов избирателей. А за правых (если объединить голоса, отданные за консерваторов и за гораздо более радикальную партию Найджела Фараджа) – на четыре процента больше. Так что Британия осталась той же. Той самой, которая (с небольшим перевесом) голосовала за Брекзит. Она просто очень сильно разочаровалась в консерваторах. В их лидерах, но не в их идеологии. Британия не полевела. Полевеет (причем заметно) ее будущее правительство.Политтехнолог Михаил ПавливПо Британии. Любимчик российской политтусовочки Фарадж "человек который разрушит многовековую двухпартийную систему", все проиграл! По итогу он получает только 4 места в парламенте. Кроме харизмы и способности оседлать волну настроений в медиа, нужно еще иметь ресурсы, рабочие партийные структуры, поддержку ЛОМ-ов на местах, и наконец, уметь выигрывать округа. Но местные экспертные ракушки так сложно думать не умеют. Они вообще с трудом понимают что такое конкурентные выборы. Да чего уж там, вообще не понимают, слыхом не слыхивали и ведать не ведают.Политолог Вадим ТрухачевЕсли кто в России на что-то надеялся в связи с выборами в Британии - зря это делал. Новый лейбористский премьер Стармер уже сказал, что поддержка Украины останется прежней. Хотя "укроскептики" из Партии реформ Фараджа получили 14,3%, у них будет всего 5 из 650 мест. Шестой укроскептик в Палате общин - порвавший с лейбористами их бывший лидер Корбин. Всё, больше никого. Максимум, на что тут можно надеяться - некоторое сокращение поддержки ВСУ ввиду необходимости сохранить пособия для иммигрантов, большинство которых поддержали лейбористов. Глубинное англосаксонское государство работает. 70-75 "небелых" депутатов, 24 мусульманина, две женщины в хиджабе и два открытых исламиста - запросто. А вот тех, кому не нравится внешняя политика - вот так.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский уже поговорил с новым премьером Британии Киром Стартером: "Готовится "беспрецедентное 100-летнее соглашения между Украиной и Великобританией". Русофоб ушёл в отставку — да здравствует русофоб! В Британии без изменений.Политолог Малек ДудаковПобеда лейбористов не обошлась без ложки дёгтя в бочке мёда. Они поставили рекорд - никогда ещё в британской истории партия не побеждала на выборах всего лишь с 32% голосов избирателей. Причём за Тори и Партию Реформ Найджела Фараджа суммарно проголосовало даже больше. Сразу в четырёх округах лейбористов обошли независимые пропалестинские кандидаты. Даже министр по делам почты от лейбористов - и активный сторонник Израиля - внезапно проиграл. Удалось победить и экс-лидеру партии Джереми Корбину с пропалестинской повесткой. Новоиспечённому премьеру Киру Стармеру сходу придётся разбираться с первым кризисом - забастовкой врачей, требующих повышения зарплат на 35%. И это не говоря ещё про кризис с мигрантами, нехваткой социального жилья и очередями на приём к врачам в 20-30 недель. Проблема победивших лейбористов та же, что у проигравших консерваторов. У британского правительства острая нехватка денег. Дефицит госбюджета составляет 120 миллиардов фунтов, а на выплату процентов по госдолгу приходится тратить больше, чем на военку. Неоткуда взять средства ни на повышение зарплат врачам, ни на инвестиции в инфраструктуру или армию. Так что можно уже начинать отсчёт, сколько остаётся до обрушения рейтинга Стармера и начала распада его рыхлой фракции. В этом проявляется дух времени - никто не верит в повестку лейбористов. За них проголосовали лишь для того, чтобы уничтожить Тори. Ну а следующими на очереди станут сами лейбористы, кому будет грозить такая же дезинтеграция в скором будущем.О других особенностях парламентских выборов во Франции и Великобритании - в статье Ростислава Ищенко "Европа не ломается. К итогам парламентских выборов в Великобритании и Франции"
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
британия, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак, владимир путин, вооруженные силы украины, эксклюзив
Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы
В Великобритании новый премьер-министр, третий за последние два года. Кир Стармер – лидер Лейбористской партии, которая одержала победу на прошедших парламентских выборах.
Почти 14 лет политику Соединенного Королевства осуществляли консерваторы, которые уходят с первых ролей. Но ждать изменений во внешней политике Великобритании, особенно в отношении Украины, не стоит. Стармер уже переговорил с Зеленским
и заверил его о продолжении всеобъемлющей поддержки, а также анонсировал подготовку 100-летнего соглашения о двухстороннем сотрудничестве. Так что же значит смена правящего курса Британии – размышляли эксперты в своих соцсетях.
Украинский народный депутат Виктория Сюмар
Великобритания покраснела. Досрочные выборы в парламент очень убедительно выиграли лейбористы с 411 мандатами. Так случилось, что на этих выборах по приглашению Национального демократического Института я имела возможность быть наблюдателем. Поэтому – некоторые впечатления: что произошло и почему.
14 лет правления Консерваторов – это много. Как для демократии. Британия хотела перемен, которые идеально поняли и воплотили в лозунге кампании лейбористы."Change" – изменения. Или голосуй за перемены. Беспроигрышный лаконичный лозунг в стиле "Голосуй, или проиграешь" или "Сделаем их вместе". Обо всем, и ни о чем конкретно.
Однако заманчиво для молодежи. Хотя это все же Британия - страна с огромным опытом демократии. Поэтому, конечно, свои 5 "шагов" или изменений здесь тоже были - и уменьшение очередей в больницах, и увеличение количества учителей, и рост добычи энергии без экспорта и роста экономики. Без деталей, как это сделать. Именно поэтому британских лейбористов здесь иногда называют популистами.
Да и голосуют за них преимущественно молодые и люди среднего возраста. И эмигранты. Все мандаты в Лондоне забрали лейбористы. На самом деле, молодежь за последние 14 лет помнит только правление Тори, так что точно хочет новых героев в телевизоре и в прессе, которая здесь в значительной степени определяет политику, потому что очень сильна.
Кампания Консерваторов кому-то могла показаться достаточно тривиальной: с "понятным планом, сильными действиями и защищенным будущим". Наверное, политический реализм в условиях относительной безопасности все же не слишком увлекательная стратегия. Однако очевидно, что сама партия теперь должна пережить глубинную трансформацию и родить новых лидеров. Их здесь ждут из числа тех, кто смог добыть в борьбе 119 мандатов. 246 мандатов партия потеряла, а значит, план Сунак
а по оглашению выборов на 4 месяца раньше не сработал.
У Великобритании есть свой собственный опыт прямой демократии - здесь запрещена политическая реклама, а фонд кандидата ограничен 20 тысячами фунтов прозрачных пожертвований. Поэтому кандидаты преимущественно практикуют кампанию от двери к двери. Но информатизация общества не обошла стороной и прежнюю мегаимперию.
Скандальный Найджел Фарадж, заявлявший о своем восхищении Владимиром Путиным
, провел свою ультраправую Партию реформ в парламент с четырьмя мандатами. То есть ничто скандальное уже не чуждо и Британии с ее опытом и высоким уровнем образования. Хотя именно университеты здесь называют главным источником левых идей… Например, в Кембридже до сих пор стоит большой палаточный лагерь студентов протестующих, выступающих в поддержку Палестины. И где-то рядом – одинокий флаг и три фото в поддержку Украины…
Британский парадокс. Сейчас много пишут о триумфе лейбористов, о левом повороте. Но на самом деле никакого левого поворота нет. А есть особенности избирательной системы Великобритании. За лейбористов проголосовали менее 34 процентов избирателей. А за правых (если объединить голоса, отданные за консерваторов и за гораздо более радикальную партию Найджела Фараджа) – на четыре процента больше. Так что Британия осталась той же. Той самой, которая (с небольшим перевесом) голосовала за Брекзит. Она просто очень сильно разочаровалась в консерваторах. В их лидерах, но не в их идеологии. Британия не полевела. Полевеет (причем заметно) ее будущее правительство.
Политтехнолог Михаил Павлив
По Британии. Любимчик российской политтусовочки Фарадж "человек который разрушит многовековую двухпартийную систему", все проиграл! По итогу он получает только 4 места в парламенте. Кроме харизмы и способности оседлать волну настроений в медиа, нужно еще иметь ресурсы, рабочие партийные структуры, поддержку ЛОМ-ов на местах, и наконец, уметь выигрывать округа. Но местные экспертные ракушки так сложно думать не умеют. Они вообще с трудом понимают что такое конкурентные выборы. Да чего уж там, вообще не понимают, слыхом не слыхивали и ведать не ведают.
Если кто в России на что-то надеялся в связи с выборами в Британии - зря это делал. Новый лейбористский премьер Стармер уже сказал, что поддержка Украины останется прежней. Хотя "укроскептики" из Партии реформ Фараджа получили 14,3%, у них будет всего 5 из 650 мест. Шестой укроскептик в Палате общин - порвавший с лейбористами их бывший лидер Корбин. Всё, больше никого. Максимум, на что тут можно надеяться - некоторое сокращение поддержки ВСУ ввиду необходимости сохранить пособия для иммигрантов, большинство которых поддержали лейбористов. Глубинное англосаксонское государство работает. 70-75 "небелых" депутатов, 24 мусульманина, две женщины в хиджабе и два открытых исламиста - запросто. А вот тех, кому не нравится внешняя политика - вот так.
Общественный деятель Александр Скубченко
Зеленский уже поговорил с новым премьером Британии Киром Стартером: "Готовится "беспрецедентное 100-летнее соглашения между Украиной и Великобританией". Русофоб ушёл в отставку — да здравствует русофоб! В Британии без изменений.
Победа лейбористов не обошлась без ложки дёгтя в бочке мёда. Они поставили рекорд - никогда ещё в британской истории партия не побеждала на выборах всего лишь с 32% голосов избирателей. Причём за Тори и Партию Реформ Найджела Фараджа суммарно проголосовало даже больше.
Сразу в четырёх округах лейбористов обошли независимые пропалестинские кандидаты. Даже министр по делам почты от лейбористов - и активный сторонник Израиля - внезапно проиграл. Удалось победить и экс-лидеру партии Джереми Корбину с пропалестинской повесткой. Новоиспечённому премьеру Киру Стармеру сходу придётся разбираться с первым кризисом - забастовкой врачей, требующих повышения зарплат на 35%. И это не говоря ещё про кризис с мигрантами, нехваткой социального жилья и очередями на приём к врачам в 20-30 недель.
Проблема победивших лейбористов та же, что у проигравших консерваторов. У британского правительства острая нехватка денег. Дефицит госбюджета составляет 120 миллиардов фунтов, а на выплату процентов по госдолгу приходится тратить больше, чем на военку. Неоткуда взять средства ни на повышение зарплат врачам, ни на инвестиции в инфраструктуру или армию. Так что можно уже начинать отсчёт, сколько остаётся до обрушения рейтинга Стармера и начала распада его рыхлой фракции. В этом проявляется дух времени - никто не верит в повестку лейбористов. За них проголосовали лишь для того, чтобы уничтожить Тори. Ну а следующими на очереди станут сами лейбористы, кому будет грозить такая же дезинтеграция в скором будущем.
О других особенностях парламентских выборов во Франции и Великобритании - в статье Ростислава Ищенко "Европа не ломается. К итогам парламентских выборов в Великобритании и Франции"