https://ukraina.ru/20261128/simvol-prazhskoy-vesny-105-let-aleksandru-dubcheku-1084772306.html

Символ "Пражской весны". 105 лет Александру Дубчеку

Символ "Пражской весны". 105 лет Александру Дубчеку - 28.11.2026 Украина.ру

Символ "Пражской весны". 105 лет Александру Дубчеку

27 ноября 1921 года родился будущий лидер социалистической Чехословакии Александр Дубчек. Он стал символом попытки придания социализму "человеческого лица", однако идеологами "Пражской весны" были другие

2026-11-28T08:00

2026-11-28T08:00

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Хотя Александр Дубчек родился в Словакии, своим родным городом он считал Бишкек. Его отец, словацкий коммунист Штефан Дубчек, переехал туда с семьёй в составе кооператива чешских и словацких рабочих. Он быстро приспособился и открыл мебельную мастерскую. В 1932 году семья Дубчеков переселилась в Горький, где Штефан завербовался на завод, и вскоре семья получила отдельную квартиру в микрорайоне, построенном для работников ГАЗа.Александр ходил в русскую школу, хорошо учился и мечтал поступить в институт. Но в 1938 году Совнарком СССР потребовал от иностранцев либо отказаться от своего гражданства, либо немедленно покинуть СССР. Семья Дубчеков решила вернуться на родину.Дубчеки прибыли в Чехословакию спустя несколько недель после заключения Мюнхенского соглашения. К власти в Братиславе пришла правоклерикальная Словацкая народная партия. Дубчеки же были левыми, да ещё и протестантами. В середине 1939 года 17-летний Александр Дубчек вступил в подпольную Компартию Словакии.В августе 1944 года Александр и его брат Юлиус присоединились к Словацкому национальному восстанию. Юлиус погиб в бою с немцами, Александр был дважды ранен. После освобождения Чехословакии он стал рабочим на дрожжевом заводе в Тренчине, где сразу возглавил организацию Компартии. В 1949 году он стал секретарём уездного комитета партии по оргработе.В марте 1951 года он стал первым секретарем райкома партии в Тренчине, в октябре того же года – инструктором орготдела ЦК КПС в Братиславе, а в январе 1953-го – секретарём обкома в Банска-Быстрице. А в августе 1955 года Дубчека, за плечами которого уже было три года заочной учебы на юридическом факультете Братиславского университета, направили на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.Именно в столице СССР у Дубчека появились первые сомнения по поводу соответствия советской модели социализма теории Маркса, и абсолютной ценности советского опыта для социалистического строительства в других странах. Но он закончил ВПШ с красным дипломом и вернулся в сентябре 1958 года на родину, где сразу стал первым секретарем Западнословацкого обкома партии в Братиславе, В 1960-62 годах работал в Праге секретарём ЦК КПЧ по промышленности, после чего стал первым секретарём ЦК КПС. При этом он вступил в прямую конфронтацию с лидером КПЧ, сталинистом Антонином Новотным.Основу экономической программы будущей "Пражской весны" заложил член ЦК КПЧ, директор Института экономики Ота Шик, который в своих планах пошёл намного дальше Косыгина. Он не только отстаивал децентрализацию и экономическую самостоятельность предприятий, но и предполагал существование в промышленности и сфере услуг муниципальной, кооперативной и мелкой частной собственности.На съезде КПЧ в 1966 году Шик выступил за сочетание экономических реформ с политической демократизацией. Тут его союзником стал руководитель юридической комиссии ЦК КПЧ Зденек Млынарж (кстати, бывший однокурсник Михаила Горбачёва на юридическом факультете МГУ).В ноябре 1967 года пленум ЦК КПЧ принял решение разделить должности первого секретаря ЦК и президента республики – до того обе занимал Новотный. После этого развернулась ожесточённая борьба за пост первого секретаря ЦК КПЧ.Дубчек не был лидером ни одной из группировок пражского политического олимпа, но обе противоборствующие команды (реформаторов и консерваторов) сошлись на его кандидатуре и 5 января 1968 года Дубчек был избран первым секретарём ЦК КПЧ. Партию впервые возглавил словак.В апреле 1968 года была принята и обнародована Программа действий ЦК КПЧ, которую подготовили под руководством Млынаржа. Дубчек и его единомышленники были очень осторожны – в программе даже не упоминалась приватизация. Программа провозглашала свободу слова и отмену цензуры (что было сделано практически сразу), давала возможность свободно выезжать в любую страну мира, провозглашала реальную федерализацию государства. Была также введена экономическая самостоятельность государственных предприятий и разрешена индивидуальная трудовая деятельность.С февраля 1968 года на Дубчека начали оказывать всё более усиливающееся давление. Постоянные звонки и письма Брежнева, визиты его эмиссаров, мартовское совещание руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии и Чехословакии в Дрездене, майские переговоры чехословацкой делегации в Москве... И наконец – беспрецедентные трёхдневные июльские переговоры в пограничном городке Чиерна-над-Тисой, куда Брежнев привез политбюро ЦК КПСС в полном составе, а Дубчека заставил привезти весь президиум ЦК КПЧ.При этом принципиальное решение о вторжении в Чехословакию Политбюро ЦК КПСС приняло ещё в конце июня – после того как Дубчек начал вычищать из ШтБ (чехословацкого аналога КГБ) наиболее одиозных советских агентов. По легенде Юрий Андропов заявил об опасности потери контроля над Чехословакией: "они собираются сделать из страны что-то вроде Югославии, а затем – Австрии".Поздно вечером 20 августа 1968 года проходило последнее заседание президиума ЦК перед ХІV внеочередным съездом КПЧ, на котором Дубчек планировал очистить ЦК от просоветских "реакционеров" и придать новое ускорение реформам. Однако около полуночи позвонил министр обороны Чехословакии Дзур, который к тому времени уже был задержан в своем кабинете, и сообщил о вторжении войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии.Дубчек фактически повторил шаг Бенеша в Мюнхене. Спустя час появилось постановление президиума ЦК КПЧ, которое хоть и признавало вторжение "противоречащим не только основам отношений между социалистическими странами, но и отрицающим основополагающие нормы международного права", призывало всех граждан республики сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления.После этого Дубчек и его единомышленники из состава ЦК КПЧ были арестованы. Дубчека вывезли на горную базу КГБ в Закарпатье, где он находился без какой-либо информации двое суток. 23 августа его доставили на "переговоры" в Москву. Брежнев, Косыгин, Подгорный в грубой форме требовали от него подписать совместное заявление о "выходе из кризисной ситуации".За эти дни произошло несколько важных событий. Во-первых, президент Чехословакии Людвик Свобода категорически отказался узаконить "временное революционное правительство". Во-вторых, министр иностранных дел Чехословакии Иржи Гаек, который во время вторжения пребывал за границей, обратился в СБ ООН с требованием рассмотреть вопрос об "агрессии". В пражском районе Высочаны в цеху завода ЧКД под охраной рабочих дружин тайно собрался съезд КПЧ. Он заклеймил вторжение, обратился к международному коммунистическому движению и мировому сообществу с просьбой с просьбой осудить советское вторжение, а также вывел из состава руководящих органов партии всех противников Дубчека.В Москве Дубчеку предложили "компромисс" – признать съезд нелегитимным, отозвать обращение к СБ ООН в обмен на свободу и должности. Первым сломался Свобода... 26 августа 1968 года был подписан так называемый Московский протокол из 15 пунктов (официальное название "Программа выхода из кризисной ситуации"), в целом на советских условиях. Он, кроме всего прочего, предусматривал сохранение в Чехословакии постоянного контингента советских войск.После возвращения в Прагу Дубчек до апреля 1969 года формально пребывал на посту первого секретаря ЦК КПЧ и возглавлял Федеральное собрание Чехословакии. Лишь на апрельском пленуме ЦК КПЧ (1969) Дубчек был отстранён от власти и заменён другим словаком – Густавом Гусаком.Позже Александр Дубчек оправдывал свое поведение тем, что он обеспечил "организованное отступление": около 100 тысяч чехов и словаков – практически все желающие – смогли уехать на Запад, и ещё почти год после вторжения в стране не было репрессий. Однако именно его подпись стоит под законом "О некоторых переходных мерах, необходимых для укрепления и охраны общественного порядка", вошедшим в историю как "Закон дубинки". Он был принят 22 августа 1969 года.Сразу после подписания этого закона Дубчек был освобожден от должности председателя Федерального собрания Чехословакии и выведен из президиума ЦК КПЧ. В декабре 1969-го он был назначен посолом Чехословакии в Турции, а в июне 1970 года лишен всех должностей и исключён из партии. Работать ему позволили только механиком в одном из лесничеств. Дубчек наотрез отказался эмигрировать, но и не принимал участия в движении диссидентов.26 ноября 1989 года Вацлав Гавел и Дубчек во время кульминации "бархатной революции" в Чехословакии вместе стояли на балконе здания на Вацлавской площади в Праге, где собрались сотни тысяч людей. Дубчек был кооптирован в состав Федерального собрания Чехословакии, и 28 декабря 1989 года снова стал его председателем. Но сама Чехословацкая федерация доживала последние годы.Дубчек делал всё возможное, чтобы спасти единство страны. Опросы показывали, что за сохранение Чехословакии выступали более 60% и чехов, и словаков. Но за спинами народа премьеры двух республик, Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр, договорились о разделении.1 сентября 1992 года парламент Словакии принял новую Конституцию. Дубчек поспешил в Братиславу, но его машина попала в ДТП. С повреждениями позвоночника и грудной клетки его доставили в Прагу. Он успешно перенес операцию, однако внезапно состояние его здоровья ухудшилось. 7 ноября 1992 года Дубчека не стало, а 1 января 1993 года "умерла" и Чехословакия, на карте Европы появились самостоятельные Словакия и Чехия.Пошли разговоры, что смерть Дубчека была подстроена для того, чтобы вывести его из политики. В качестве предполагаемых заказчиков назывались словацкие политики, которым Дубчек мешал развалить страну. Однако в 2000 году МВД Словакии закрыло уголовное дело, объявив, что гибель Дубчека была несчастным случаем.

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https://ukraina.ru/20260926/doktrina-brezhneva-krasnye-linii-razvitogo-sotsializma-1083296376.html

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история, восточная европа, чехословакия, словакия, ссср, кгб, совет безопасности оон, мвд, 1960-е, коммунистическая партия, леонид брежнев, прага, чехия