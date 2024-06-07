90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины - 07.06.2024 Украина.ру
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90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины
90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины - 07.06.2024 Украина.ру
90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины
Полторы минуты до начала судного дня. Именно столько теоретических секунд оставили миру учёные из организации "Бюллетень ученых-атомщиков", сообщила глава Рейчел Бронсон 23 января 2024 года. Это остается актуальной цифрой по сей день
2024-06-07T14:40
2024-06-07T14:40
европа
запад
украина
кризис
военная эскалация
война
сша
нато
игил
cnn
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Эти часы были придуманы создателями первой североамериканской атомной бомбы в 1947 году, и с тех пор стрелки неизбежно приближаются к полуночи – возможному концу цивилизованного человечества.Показатель в 90 секунд до конца был выбран советом экспертов, в число которых входят и 18 лауреатов Нобелевской премии, в связи с беспрецедентным уровнем военной эскалации.Мир вступил в новую фазу своего исторического развития. Подросшие и укрепившиеся страны Евразии и Африки бросили вызов мировому гегемону и однополярному Западному миру, что сам Запад простить никак не может – как бывало в истории уже не раз, вновь бьют барабаны войны, c трибун рапортуют военные министры, высчитывая прибыль потирают руки производители угля и стали, военной и химической продукции.Все больше и серьезнее не только обещания, но и реальные поставки вооружений и боеприпасов Украине – свою позицию по этому вопросу неоднократно выражали представители США как главного бенефициара кровопролитной войны, что планировалась задолго до 2022 года.В эфире CNN в апреле 2014 года Збигнев Бжезинский, политолог и яростный русофоб, отрыто заявил, что "США должны поддержать Украину всем необходимым для борьбы с Россией – так же, как в свое время СССР поддержал Вьетнам в борьбе с Америкой…". И с тех пор они действуют согласно этому плану. Вот только цель у них куда глобальнее и прозаичнее, чем помощь "молодой украинской демократии".США и Запад будут помогать ровно настолько, насколько будет необходимо для продолжения боевых действий, для продолжения войны, для увязания России в конфликте, которому в теории не будет конца и края. Военная машина НАТО во многом сейчас работает на это, но и этого очевидно оказалось недостаточно. Теперь речь все больше заходит об отправке добровольцев или даже воинских соединений стран Европы и США в Украину для борьбы с мифической "российской агрессией". Что же изменилось?Основной ресурс войны – это люди. Украина до недавнего времени вполне удовлетворяла спрос на живую силу, спокойно относясь к перемалыванию своих граждан на войне за чужие интересы. Сегодня же, даже обладая нехилым силовым аппаратом и сумев установить диктатуру в стране, наловить желающих погибать в войне все сложнее.Война подходит к логическому пределу, дальше которого нас может ждать мировая война. Гибридная тактика Запада не возымела успеха, а Россия и Китай с рядом союзников продолжают укреплять взаимоотношения во всех сферах , в том числе в военной.Теперь в горнило бессмысленной войны они хотят бросить поляков, венгров, латвийцев, немцев и французов. Если им будет необходимо – они сделают из Европы полигон противостояния, где главными проигравшими, как и в любой войне, будут мирные люди.Продолжение политики бесконечного спонсирования и поддержки Украины – явный путь к мировой эскалации и гибели миллионов, а, если учесть ядерную угрозу, миллиардов людей. И все ради того, чтобы не допустить потерю мировой власти. Но это не власть французов, немцев, англичан или американцев! Это власть проходимцев, владельцев мирового капитала, ради контроля за которым они пойдут на любые жертвы.Можно подумать, что дальше уже некуда… но и тут Запад способен удивить всех.Результатом поддержки и помощи Украине может стать не менее опасная реальность – формирование Украины как террористического националистического государства, способствующего созданию на территории Европы экстремистских ячеек из украинских националистов при поддержке англосаксов. Этот процесс напоминает сценарий, по которому формировалась и росла ИГИЛ*. Американские и британские кураторы, имея опыт создания радикальных группировок на Ближнем Востоке, теперь применяют те же методы в Украине.Украинские националисты, получая финансирование и вооружение от западных стран, становятся серьезной угрозой для стабильности в Европе. Их идеология, основанная на экстремизме и ненависти, находит поддержку среди маргинализированных групп, что создает благодатную почву для распространения террористических методов. Их план очевиден, но от этого не менее коварен: используя радикальные элементы против России и других стран в качестве инструмента давления и дестабилизации.2019 год - немецкое издание Deutsche Welle** сообщило о присутствии на Украине радикальных группировок, которые активно финансируются и вооружаются западными странами.2021 год - британская Guardian в своей статье утверждает, что в Украине проходят обучение европейские экстремисты, которые после этого возвращаются в свои страны для проведения террористических актов.2023 год - французская разведывательная служба DGSI сообщила о задержании нескольких граждан Франции, прошедших обучение на Украине и планировавших террористические акты в Европе.С каждым днем становится очевиднее, что Украина превращается в плацдарм для экстремистских группировок, которые угрожают безопасности всего континента, ведь контролировать эти процессы до конца невозможно.Между тем, украинские националисты продолжают получать поддержку и вооружение, что только усиливает их влияние и возможности для проведения террористических актов.90 теоретических секунд оставили ученые-атомщики нашему миру, если ничего не изменится. Но судя по действиям западных стран, этого времени будет и того меньше.* ИГИЛ - запрещённая в РФ террористическая организация** СМИ-иноагентТакже о мировом кризисе: "Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
https://ukraina.ru/20240522/1055215918.html
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запад
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, запад, украина, кризис, военная эскалация, война, сша, нато, игил, cnn, третья мировая война, ростислав ищенко
Европа, Запад, Украина, кризис, военная эскалация, война, США, НАТО, ИГИЛ, CNN, третья мировая война, Ростислав Ищенко

90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины

14:40 07.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Полторы минуты до начала судного дня. Именно столько теоретических секунд оставили миру учёные из организации "Бюллетень ученых-атомщиков", сообщила глава Рейчел Бронсон 23 января 2024 года. Это остается актуальной цифрой по сей день
Эти часы были придуманы создателями первой североамериканской атомной бомбы в 1947 году, и с тех пор стрелки неизбежно приближаются к полуночи – возможному концу цивилизованного человечества.
Показатель в 90 секунд до конца был выбран советом экспертов, в число которых входят и 18 лауреатов Нобелевской премии, в связи с беспрецедентным уровнем военной эскалации.
Мир вступил в новую фазу своего исторического развития. Подросшие и укрепившиеся страны Евразии и Африки бросили вызов мировому гегемону и однополярному Западному миру, что сам Запад простить никак не может – как бывало в истории уже не раз, вновь бьют барабаны войны, c трибун рапортуют военные министры, высчитывая прибыль потирают руки производители угля и стали, военной и химической продукции.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 12:55
Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосеПротивостояние мировых держав готово перейти на новый уровень и выплеснуться в космическое пространство. То, что еще недавно считалось перспективой отдаленного будущего и уделом поклонников фантастики, постепенно обретает реальные черты
Все больше и серьезнее не только обещания, но и реальные поставки вооружений и боеприпасов Украине – свою позицию по этому вопросу неоднократно выражали представители США как главного бенефициара кровопролитной войны, что планировалась задолго до 2022 года.
В эфире CNN в апреле 2014 года Збигнев Бжезинский, политолог и яростный русофоб, отрыто заявил, что "США должны поддержать Украину всем необходимым для борьбы с Россией – так же, как в свое время СССР поддержал Вьетнам в борьбе с Америкой…". И с тех пор они действуют согласно этому плану. Вот только цель у них куда глобальнее и прозаичнее, чем помощь "молодой украинской демократии".
США и Запад будут помогать ровно настолько, насколько будет необходимо для продолжения боевых действий, для продолжения войны, для увязания России в конфликте, которому в теории не будет конца и края. Военная машина НАТО во многом сейчас работает на это, но и этого очевидно оказалось недостаточно. Теперь речь все больше заходит об отправке добровольцев или даже воинских соединений стран Европы и США в Украину для борьбы с мифической "российской агрессией".
Что же изменилось?
Основной ресурс войны – это люди. Украина до недавнего времени вполне удовлетворяла спрос на живую силу, спокойно относясь к перемалыванию своих граждан на войне за чужие интересы. Сегодня же, даже обладая нехилым силовым аппаратом и сумев установить диктатуру в стране, наловить желающих погибать в войне все сложнее.
Война подходит к логическому пределу, дальше которого нас может ждать мировая война. Гибридная тактика Запада не возымела успеха, а Россия и Китай с рядом союзников продолжают укреплять взаимоотношения во всех сферах , в том числе в военной.
Теперь в горнило бессмысленной войны они хотят бросить поляков, венгров, латвийцев, немцев и французов. Если им будет необходимо – они сделают из Европы полигон противостояния, где главными проигравшими, как и в любой войне, будут мирные люди.
Продолжение политики бесконечного спонсирования и поддержки Украины – явный путь к мировой эскалации и гибели миллионов, а, если учесть ядерную угрозу, миллиардов людей. И все ради того, чтобы не допустить потерю мировой власти. Но это не власть французов, немцев, англичан или американцев! Это власть проходимцев, владельцев мирового капитала, ради контроля за которым они пойдут на любые жертвы.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 15:58
Украинский конфликт: на грани ядерной войныМы неоднократно сомневались в целесообразности применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта – слишком велики риски. Однако, риски велики не только для Украины, но и для США. И сейчас между нашими странами идёт война нервов – кто раньше пойдёт на уступки. Причём предмет уступок – отнюдь не только будущее Украины
Можно подумать, что дальше уже некуда… но и тут Запад способен удивить всех.
Результатом поддержки и помощи Украине может стать не менее опасная реальность – формирование Украины как террористического националистического государства, способствующего созданию на территории Европы экстремистских ячеек из украинских националистов при поддержке англосаксов. Этот процесс напоминает сценарий, по которому формировалась и росла ИГИЛ*. Американские и британские кураторы, имея опыт создания радикальных группировок на Ближнем Востоке, теперь применяют те же методы в Украине.
Украинские националисты, получая финансирование и вооружение от западных стран, становятся серьезной угрозой для стабильности в Европе. Их идеология, основанная на экстремизме и ненависти, находит поддержку среди маргинализированных групп, что создает благодатную почву для распространения террористических методов. Их план очевиден, но от этого не менее коварен: используя радикальные элементы против России и других стран в качестве инструмента давления и дестабилизации.
2019 год - немецкое издание Deutsche Welle** сообщило о присутствии на Украине радикальных группировок, которые активно финансируются и вооружаются западными странами.
2021 год - британская Guardian в своей статье утверждает, что в Украине проходят обучение европейские экстремисты, которые после этого возвращаются в свои страны для проведения террористических актов.
2023 год - французская разведывательная служба DGSI сообщила о задержании нескольких граждан Франции, прошедших обучение на Украине и планировавших террористические акты в Европе.
С каждым днем становится очевиднее, что Украина превращается в плацдарм для экстремистских группировок, которые угрожают безопасности всего континента, ведь контролировать эти процессы до конца невозможно.
Между тем, украинские националисты продолжают получать поддержку и вооружение, что только усиливает их влияние и возможности для проведения террористических актов.
90 теоретических секунд оставили ученые-атомщики нашему миру, если ничего не изменится. Но судя по действиям западных стран, этого времени будет и того меньше.
* ИГИЛ - запрещённая в РФ террористическая организация
** СМИ-иноагент
Также о мировом кризисе: "Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
 
ЕвропаЗападУкраинакризисвоенная эскалациявойнаСШАНАТОИГИЛCNNтретья мировая войнаРостислав Ищенко
 
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