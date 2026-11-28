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Питт и Джоли решили вопрос с дорогим вином и водочным королём – спонсором ВСУ

Питт и Джоли решили вопрос с дорогим вином и водочным королём – спонсором ВСУ - 28.11.2026 Украина.ру

Питт и Джоли решили вопрос с дорогим вином и водочным королём – спонсором ВСУ

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли урегулировали многолетний сор из-за винодельни во Франции

2026-11-28T09:18

2026-11-28T09:18

2026-11-28T10:49

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Об урегулировании спора вокруг винодельни Chateau Miraval в Провансе сообщили представители актёров, передаёт издание The Guardian."Мы урегулировали дело вне суда в интересах нашей семьи и не будем давать дальнейших комментариев. Любые комментарии в сообщениях СМИ, приписываемые "источникам", на самом деле не исходят ни от кого из нас, ни от кого-либо из наших близких", – заявили представители Джоли и Питта.Обе стороны подали ходатайства об отклонении взаимных претензий. При этом условия соглашений не обнародовали."Проблемное" поместье пара приобрела в 2008 году. Тогда Джоли и Питт купили контрольный пакет акций замка Мираваль за $60 млн. В этот пакет входило историческое поместье "замок Мираваль" и расположенные на площади 60 га виноградники. Вино выпускали совместно с винодельческой семьёй Перрен.Именно совместно с Марком Перреном Джоли и Питт создали бренд розового вина. В 2013 году вино Chateau Miraval Rosé 2012 заняло 84-е место в рейтинге 100 лучших вин года по версии авторитетного издания Wine Spectator, став первым розовым вином в ежегодном топ-100 издания.В 2014 году пара сыграла свою свадьбу именно в шато Мираваль. Однако спустя два года – в 2016 году – Джоли и Питт подали на развод. Питт продолжил заниматься развитием винодельни, а вот Джоли летом 2021 года сообщила, что намерена продать свою долю в компании. Осенью того же года стало известно, что Джоли продала компанию Nouvel, в которой находилась её доля Chateau Miraval компании Tenute del Mondo, входящую в Stoli Group проживающего в Швейцарии российского бизнесмена Юрия Шефлера*, прозванного медиа "водочным королём". СМИ сообщали о том, что стоимость сделки составила $64 млн.После этого Питт подал иск против Джоли. Он заявил, что актриса нарушила их соглашение не продавать свои доли в винодельне без согласия другой стороны. По словам Питта, Джоли сделала это ради мести.В октябре 2022 года Джоли подала встречный иск против Питта. Она заявила, что причиной развода с актёром стало жестокое обращение с детьми. Также стало известно, что переговоры о продаже Джоли своей доли в винодельне Питту сорвались из-за его требования подписать соглашение о неразглашении, которое по условиям контракта запрещало бы ей говорить вне суда "о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми". Сам актёр отрицал эти обвинения.К тому времени бренд розового вина Chateau Miraval стал дорогим активом: в 2022 году он принёс прибыль более €15 млн.А в 2023 году адвокаты, представляющие купленную структурами Шефлера* Nouvel, обвинили Питта в "разграблении" виноградника Chateau Miraval. По их словам, актёр якобы потратил миллионы долларов на ремонт бассейна и студии звукозаписи. Также Питт, утверждали адвокаты, лишил права управлять винодельней компанию Nouvel.На актёра подали в суд, заявив, что Питт и его партнёры задолжали Nouvel более $350 млн. Адвокаты Nouvel утверждали, что Питт и его партнёры "предпринимали всё более возмутительные действия, чтобы сохранить контроль" над Chateau Miraval и лишить компанию ее активов. В иске адвокаты также заявили, что после развода Питт якобы "разработал пока успешный план по захвату фактического контроля над Chateau Miraval". Они обвинили актёра в том, что он лишил группу Шефлера* права управлять винодельней, отказавшись назначить независимых директоров в совет базирующейся в Люксембурге организации, через которую работает винодельня.Адвокаты Питта отказались от комментариев. Команда Перрена также не дала комментарии.В 2024 году Тамбовский суд признал Шефлера* и некоторые его компании экстремистским объединением за финансирование Вооружённых сил Украины и поддержку обстрелов российских регионов.Как утверждала Генпрокуратура РФ, структуры Шефлера* только в 2022–2023 годах направили на поддержку ВСУ €38 млн. Кроме того, его зарубежный бизнес проводил маркетинговые кампании, направленные на поддержку ВСУ.Российские активы "водочного короля" - спиртзавод "Амбер Талвис" в Новой Ляде, что под Тамбовом, и компанию "СПИ-РВВК" в Калининграде, а также долю уставного капитала ООО "РВВК" – изъяли в пользу государства.В 2025 году команда Питта добилась в суде передачи личной переписки Джоли по поводу покупки винодельни. А в следующем, 2026 году Питт обратился в суд с требованием обязать Шефлера* дать показания в формате удалённого допроса. По мнению Питта, сделку о покупке у Джоли доли в винодельне организовал сам Шефлер*, а актриса согласилась на его предложение. В подтверждение своих слов он привёл электронную переписку Джоли. Сам Шефлер* отказался от допроса, сославшись на то, что является резидентом Швейцарии.* – внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261122/borsch-dlya-dzholi-muzey-dlya-kuchmy-novye-vekhi-ukrainskoy-kultury-1084661673.html

https://ukraina.ru/20261105/eto-geroi-ukrainskiy-aktr-vyskazalsya-o-gurovtsakh-ustroivshikh-terakt-v-germanii-1084291633.html

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