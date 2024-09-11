https://ukraina.ru/20240911/1057372024.html

Стойкая Харрис и старые песни о главном. Как повлияли дебаты на шансы двух кандидатов?

Стойкая Харрис и старые песни о главном. Как повлияли дебаты на шансы двух кандидатов? - 11.09.2024 Украина.ру

Стойкая Харрис и старые песни о главном. Как повлияли дебаты на шансы двух кандидатов?

11 сентября в Филадельфии завершились дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Главный итог дискуссии состоит в отсутствии оригинальности в выступлениях, что сыграло в пользу Харрис, считает политолог и обозреватель Дмитрий Юрьев

2024-09-11T12:43

2024-09-11T12:43

2024-09-11T12:43

сша

россия

украина

камала харрис

дональд трамп

президентские выборы

вашингтон

сво

спецоперация

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057371904_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_8b5903e55a67eb6d73419abad3d74ba9.jpg

Традиционно, в ходе дебатов бывший хозяин Белого дома пообещал завершить украинский конфликт, причем обошел стороной ключевую деталь о победе или капитуляции Киева. Он пугал аудиторию Третьей мировой войной, а также российским ядерным оружием. Харрис назвала Трампа "угрозой демократии", а также вновь продублировала уже неоднократно звучавшие заявления американских лидеров о том, что своей военной помощью Украине США сломали планы Кремля и спасают от президента России Владимира Путина Европу. По мнению эксперта, куда более важнее заявлений оказалась способность Харрис, которую считают недалекой, отвечать опытному оратору в лице Трампа. "Главный результат дебатов в том, что они ничего нового они не продемонстрировали, и это скорее работает в пользу Харрис, потому что для всех было очень важно вот это первое впечатление. Проявит ли она себя слабым игроком, некомпетентным политиком или нет. С точки зрения оценок профессиональных политических, можно говорить, что Трамп находится в существенно выигрышной позиции, потому что он озвучивает довольно простые и банальные вещи, по которым нынешний курс демократов губителен для США и всего мира. Однако на уровне пиара, на уровне коммуникативного восприятия Харрис выглядела вполне достойно", - сказал политолог Украине.ру. Это подтверждают и результаты экспресс-опроса CNN и SSRS, по результатам которых 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе кандидата от демократов. Примечательно, что перед открытой дискуссией голоса были разделены поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис и ровно столько же — что Трамп. Из смотревших дебаты 45% американцев признались, что относятся к Харрис скорее положительно, а 44% — отрицательно. Отмечается, что это улучшение по сравнению с периодом до дебатов, когда только 39% заявляли о положительном отношении к Харрис. Судя по опросу, к Трампу отношение избирателей осталось на прежнем уровне и после дебатов. Так, его кандидатуру благоприятно оценивают 39% опрошенных. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Харрис "превзошла ожидания" во время дебатов. При этом свою позицию он не изменил, выражая убежденность, что Трамп все равно лучше справится с работой в кресле президента. В России прошедшие дебаты не вызвали оживленной дискуссии. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на отсутствие значения прошедшего "шоу", которое устроили люди, не несущие никакой ответственности за свои слова. Малозначимы заявления двух политиков и для простых американцев, подчеркнул в беседе с Украина.ру руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. "Когда избиратель идет голосовать, то он меньше всего вспоминает, что кто-то там сказал за месяц-два до выборов. Говорить о том, что эти дебаты являются и судьбоносными, и решающими нельзя. В американском обществе уже сложился определенный консенсус в том плане, что главное для основной массы голосующих американцев - экономическое положение. Если оно ухудшилось, то те, кто находятся у власти будут отстранены. Если оно не ухудшилось, то скорее всего они откажутся от изменений. Учитывая, что сегодня у власти администрация Байдена, в которую входит и Харрис, сохраняет какие-то позиции в американском обществе, то, скорее всего у Харрис будет возможность еще раз этим заниматься", - считает эксперт. Не успели завершиться эти дебаты, как в СМИ уже анонсируют второй тур дискуссий кандидатов. Руководители телеканала Fox News Media направили письмо предвыборным штабам Харрис и Трампа с предложением провести еще один раунд. Бывший глава Белого дома уже допустил свое участие при условии, что дебаты должны пройти "на честной платформе". На вопрос как с учетом банальности предыдущих заявлений будут ухищряться, чтобы заинтересовать избирателей оба кандидата в следующем туре, политолог и обозреватель Дмитрий Юрьев пояснил, что здесь начнут работать различные приемы политтехнологии. Читайте о том, кто поможет Трампу одолеть Харрис в интервью американского журналиста, политолога Майкла Бома на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240910/1057358772.html

https://ukraina.ru/20240905/1057254343.html

сша

россия

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

сша, россия, украина, камала харрис, дональд трамп, президентские выборы, вашингтон, сво, спецоперация, эксклюзив