https://ukraina.ru/20261127/narod-ustal-ot-lyudoedov-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1084756110.html

"Народ устал от людоедов". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

"Народ устал от людоедов". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 27.11.2026 Украина.ру

"Народ устал от людоедов". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, почему киевский режим не в состоянии защитить столицу и другие города от ударов, думают о том, к чему может привести ухудшение ситуации в экономике и как могут реагировать на всё это простые люди

2026-11-27T06:01

2026-11-27T06:01

2026-11-27T06:01

эксклюзив

украина

владимир зеленский

соскин

россия

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Киев горит каждый день, сбивать российские ракеты и беспилотники не получается, а это ведь столица, сетует в своем блоге бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его словам, это странно, ведь именно в Киеве "сидит много откормленных", много всяких миллионеров, мультимиллионеров и прочих, у которых куры денег не клюют, а защитить город не могут."Всё пылает, всё горит, дым стоит, но вот они как-то не реагируют", — констатировал политолог, добавив, что бьют уже даже где-то "рядом с Зеленским", в самом центре.Но тут, скорее, мы видим нагнетание – пусть бьют и в центре, но — не по Зеленскому.Киев обречён, ему грозит "мерзость запустения", и никто не вступится, никакого НАТО для Украины не будет. Вообще скоро зима всё расставит на свои места, "народ взвоет", заявил экс-советник Кучмы.Он добавил, что не только Киев, но и другие города практически не закрыты ПВО. В украинской экономике ситуация крайне серьёзная. В частности, аграриям грозит массовое банкротство, поскольку пути вывоза продукции перекрыты.Да что там аграрии, проблемы у всех (ну, кроме тех "откормленных", о которых говорил эксперт). По последним данным Всемирного банка, 41% населения Украины находятся ниже черты бедности. Обстрелы городов продолжатся, защитить их нечем. В конце концов, возникнет критическая масса недовольных, люди поймут, что спасения нет, и тогда ход событий сложно будет предсказать. Но понятно уже сейчас, что следующий год будет для Зеленского сложным, предполагает Соскин.Впрочем, что именно могут сделать люди для собственного спасения, он рассказывать не стал. Пока что в украинских СМИ и пабликах распространяется информация о том, что некие знаменитости покидают Киев из-за обстрелов и проблем с теплоснабжением. Украинским "звёздам" не хватает, видите ли, тепла и безопасности. Простым киевлянам тоже этого не хватает, но бежать многим из них просто некуда.Комментируя эту информацию, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук заявила, что, по её мнению, "задача россиян… выбить жизнь из мегаполисов Украины".Она также вспомнила о понятии "управляемый хаос", который является важной частью любой гибридной войны."Возможно, для кого-то это руководимый хаос, который происходит в мире. Для нас это, скорее, уже вообще неконтролируемый хаос, потому что то информационное поле, которое обрушивается на головы украинцев, во-первых, это самое важное, не даёт возможности видеть будущее, перспективы своей страны", — сказала она в эфире канала "Политэксперт", добавив, что "с точки зрения социальной психологии это, пожалуй, главный фактор, который определяет поведение украинцев".Знаменитости могут позволить себе просто уехать, а простые граждане тем временем, не особо вдаваясь в тонкости социальной психологии, пытаются любыми способами спасаться бегством из страны, ставшей для них смертельной ловушкой. Кому-то это удаётся, кому-то нет…Правда прорывается уже и в эфир украинского единого телемарафона. Народ бежит даже не от войны, а от внутреннего людоедства, от осознания того, что люди на Украине – расходный материал, люди просто списаны, заявил в ходе политшоу один из участников. По его словам, сегодня человеческое достоинство на Украине растоптано, а "внешний враг становится меньшей проблемой для государства, чем людоедство внутри страны".Ставнийчук отметила отсутствие людей в центре Киева (видимо, разбежались от людоедов?). А предлагаемые большие скидки на товары в магазинах "кричат" о кризисе в торговле. В целом, по её мнению, можно говорить о "формировании психологической нестабильности в обществе".Никто не даёт точных цифр, никто не знает, сколько украинцев находятся сейчас в вынужденной эмиграции. Многие бежали в Европу, но психологическая неопределённость наблюдается и в странах ЕС, где народ выходит на протесты против антисоциальной политики, напомнила юрист.Она добавила, что саммит НАТО не прибавил оптимизма. А особенно поразила информация от поляков, которые заявили, что не стали сбивать российский дрон, поскольку увидели, что он развернулся и полетел в сторону Украины.Раз дроны Польше не угрожают, то пусть летят убивать кого-то в другом месте, возмутилась Ставнийчук, назвав всё это "зашкаливающим цинизмом".Что до украинцев, то для них, по её словам, нет сегодня важнее задачи, чем добиться прекращения военных действий, у всех должно быть понимание, что "эту войну закончить военным путём невозможно", надо сосредоточиться на дипломатии. Хотя те же удары по Крымскому мосту только отдаляют и без того туманную перспективу достижения каких-то компромиссов.Да и руководство киевского режима на мир вовсе не настроено. Зеленский отказался от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко полететь вместе с ним в Москву на переговоры. Белорусский лидер заявил, что мог бы выступить для киевского коллеги гарантом безопасности в этой поездке.Но Зеленский не согласился."Я ему что, чемодан?" — сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Из заявления Зеленского можно сделать вывод, что в Москве ему делать нечего, во всяком случае, сам он в этом уверен.Что ж, серьезный разговор будет, по всей видимости, на поле боя. Зеленскому и его хозяевам, очевидно, все равно, сколько людей еще погибнут, и украинцев, и русских. Война ведь для этого и ведётся.

https://ukraina.ru/20261125/kartonnoe-dostoinstvo-budet-li-na-ukraine-maydan-1084731682.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, соскин, россия