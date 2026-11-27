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Австрийский политик предложил заселить Украину сирийцами и афганцами

Австрийский политик предложил заселить Украину сирийцами и афганцами - 27.11.2026 Украина.ру

Австрийский политик предложил заселить Украину сирийцами и афганцами

Лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль призвал после окончания конфликта депортировать из Европы на Украину мигрантов из Сирии и Афганистана, сообщает издание Heute

2026-11-27T14:45

2026-11-27T14:45

2026-11-27T14:45

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Политик напомнил, что Евросоюз влил в Киев сотни миллиардов, включая 3,6 миллиарда австрийских денег. По его мнению, после наступления мира Европе стоит потребовать от украинских властей в качестве компенсации принять тех приезжих, которых невозможно отправить на родину, поскольку Киев "кое-чем обязан" спонсорам.Кикль указал, что на Украине, как утверждается, в полной мере сохранились западные ценности. К тому же такой шаг позволит сэкономить огромные средства на логистике: вместо дорогих авиарейсов за 5700 километров в Руанду, где ЕС сейчас обсуждает создание центра для высланных беженцев, людей можно перевозить на Украину поездами или автобусами.Австрийский политик назвал этот сценарий выгодным для всех, предположив, что мигранты пригодятся Киеву для восстановления страны. На вопрос о том, что делать, если сами приезжие не захотят жить на Украине, Кикль ответил, что они смогут уехать оттуда в любой момент, но дорога обратно в Европу для них будет закрыта.Об ушедших в песок деньгах ЕС - в материале 90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины в дзен-канале Украина.ру.

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