https://ukraina.ru/20240831/1057147831.html

Американский эксперт рассказал, кто поможет Трампу одолеть Харрис

Американский эксперт рассказал, кто поможет Трампу одолеть Харрис - 31.08.2024 Украина.ру

Американский эксперт рассказал, кто поможет Трампу одолеть Харрис

В окружении Дональда Трампа появились перебежчики из Демпартии. Могут ли они помочь экс-президенту вернуться в Белый дом – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.

2024-08-31T06:19

2024-08-31T06:19

2024-08-31T06:19

новости

сша

россия

китай

дональд трамп

майкл бом

джон кеннеди

демократическая партия

республиканцы

республиканская партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040570191_0:70:1044:657_1920x0_80_0_0_f1bfd4659abaea2e167604882d8f1cce.jpg

В ходе президентской кампании Дональд Трамп заручился поддержкой самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США - демократа, юриста Роберта Кеннеди-младшего. Родственник убитого президента изначально баллотировался от Демократической партии, но позже покинул её ряды и поддержал Трампа.Кроме того, Трамп привлек бывшую конгрессвумен, подполковника Тулси Габбард. Она также покинула Демпартию, в том числе из-за иного мнения по украинской проблеме. Ранее Габбард уличила Камалу Харрисв лицемерии и отправках в тюрьму невиновных.Бом считает, что Габбард может помочь Трампу с проведением избирательной кампании. При этом эксперт выразил сомнение в её способности привлечь свой электорат на сторону экс-президента США."Она перешла к республиканцам из Демократической партии. Когда ты меняешь свою политическую ориентацию на 180 градусов, твои сторонники не всегда это понимают и одобряют", - сказал Бом.Он также отметил, что Габбард не просто перешла на сторону республиканцев - она "перешла на сторону Трампа, которого многие считают фальшивым республиканцем".Майкл Бом: кто онЧто касается Кеннеди-младшего, который также высказался в поддержку Трампа, то он по мнению Бома может добавить голосов. Эксперт заметил, что в этом случае другой бэкграунд."Роберт Кеннеди, который сообщил, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу Трампа — совершенно другая история. Да, он может помочь Трампу в качестве агитации для набора голосов. Потому что Кеннеди — это свежий и достаточно серьезный кандидат на этих выборах (Габбард участвовала только в праймериз), - сказал Бом.Он отметил, что популярность Кеннеди немного снизилась -до ухода Байдена у него был рейтинг в 10%, а сейчас – 5%. Поэтому, сказал Бом со ссылкой на опросы, "3% из электората Кеннеди вполне могут проголосовать за Трампа, а 2% — за Харрис"."Один процент — это небольшой перевес, но для каких-то колеблющихся штатов он может сделать погоду", - заметил американский журналист и политолог.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела тему в публикации Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, дональд трамп, майкл бом, джон кеннеди, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, эксперты, президент сша, президентские выборы, геополитика