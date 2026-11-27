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Украинцу прибавили 4 см, чтобы отправить на фронт
Украинцу прибавили 4 см, чтобы отправить на фронт - 27.11.2026 Украина.ру
Украинцу прибавили 4 см, чтобы отправить на фронт
На Украине продолжается мобилизационный беспредел, и история из Полтавы — очередное тому подтверждение. Терапевт на медкомиссии подделала документы, чтобы признать годным мужчину ростом 146 см. В бумагах она указала 150 см — и этого оказалось достаточно для призыва, передаёт Телеграм-канал "Страна UA"
2026-11-27T13:29
2026-11-27T13:29
2026-11-27T13:30
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Инцидент произошёл в апреле. Мужчину призвали на должность водителя-сапера. По словам адвоката, почти месяц он исполнял обязанности на этой должности, прежде чем его отправили на базовую общевойсковую подготовку. На днях Полтавский окружной административный суд признал постановление военно-врачебной комиссии противоправным и обязал воинскую часть уволить мужчину со службы.По данным источника, мужчину обрядили в форму кукольного размера и отправили на передовую, где он находился месяц. Лишь затем командиры, видимо, осознали абсурдность ситуации, и мужчину перевели в тыл. Там он продолжил добиваться справедливости и обратился в суд — и выиграл его. Мужчину признали негодным к службе с правом немедленного увольнения из ВСУ.О беспределе мобилизационной машины на Украине – в материале 400 тысяч оказались приманкой? В Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, полтава, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Полтава, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинцу прибавили 4 см, чтобы отправить на фронт
13:29 27.11.2026 (обновлено: 13:30 27.11.2026)
На Украине продолжается мобилизационный беспредел, и история из Полтавы — очередное тому подтверждение. Терапевт на медкомиссии подделала документы, чтобы признать годным мужчину ростом 146 см. В бумагах она указала 150 см — и этого оказалось достаточно для призыва, передаёт Телеграм-канал "Страна UA"
Инцидент произошёл в апреле. Мужчину призвали на должность водителя-сапера. По словам адвоката, почти месяц он исполнял обязанности на этой должности, прежде чем его отправили на базовую общевойсковую подготовку.
На днях Полтавский окружной административный суд признал постановление военно-врачебной комиссии противоправным и обязал воинскую часть уволить мужчину со службы.
По данным источника, мужчину обрядили в форму кукольного размера и отправили на передовую, где он находился месяц. Лишь затем командиры, видимо, осознали абсурдность ситуации, и мужчину перевели в тыл. Там он продолжил добиваться справедливости и обратился в суд — и выиграл его. Мужчину признали негодным к службе с правом немедленного увольнения из ВСУ.