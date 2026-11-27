https://ukraina.ru/20261127/trezubets-dovl-do-rukoprikladstva-v-varshave-ukrainets-postradal-ot-zlykh-polyakov-1084773181.html

Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков"

Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков" - 27.11.2026 Украина.ру

Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков"

Скандалы между поляками и украинцами становятся всё более жестокими. На этот раз в варшавском трамвае женщина набросилась на мужчину из-за украинского трезубца на его куртке. Об этом сообщает издан е Warsaw Here

2026-11-27T11:58

2026-11-27T11:58

2026-11-27T11:58

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В публикации говорится, что молодой человек возвращался домой после тренировки по ММА. Поскольку вагон был практически пустым, парень положил рюкзак на соседнее сиденье. Вошедшей в трамвай женщине это почему-то особенно не понравилось: пассажирка принялась ругаться, а затем и вовсе сбросила чужие вещи на пол.Украинца в этой истории между тем представляют абсолютно "белым и пушистым". Он якобы молча поднял рюкзак и никаким образом не стал реагировать на выходку. Однако, как утверждает издание, на этом представление не закончилось. Через несколько минут женщина вернулась и ударила его по голове.Отвечать силой профессиональный боец не стал, предпочтя снять происходящее на телефон. По словам спортсмена, до начала конфликта он вообще ни с кем не разговаривал.Ещё в сентябре заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук жаловалась, что её соотечественники в Польше стараются лишний раз не коммуницировать в общественном транспорте, а украинские дети опасаются травли в школах. Чиновница тогда поспешила похвалить польские власти за оперативную реакцию на подобные происшествия. Вот только работа правоохранителей — это одно, а настроения миллионов поляков — совсем другое. И здесь случается всякое.Любовь к украинским соседям оказалась куда менее долговечной, чем рассчитывали на Банковой. Согласно исследованиям польского социологического центра CBOS, если в 2023 году симпатию к украинцам испытывал 51% поляков, то к началу 2026-го от прежнего расположения осталось всего 29%. Неприязнь же к гражданам Украины выразили 43% опрошенных. Иными словами, за три года украинцы умудрились растерять значительную часть общественной поддержки в стране, которая считалась одним из главных союзников Киева.Причём дело ведь не только в деньгах, которые Варшава тратит на содержание беженцев. Как пишет американское издание Politico, 45,4% опрошенных связывают ухудшение отношений с историческими разногласиями, еще 36,4% — с социальными выплатами украинцам.Владимир Зеленский тем временем, похоже, решил дополнительно проверить польское терпение, присвоив одному из украинских воинских подразделений название в честь героев УПА*. В Варшаве такой жест не оценили: президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Получилась довольно нелепая для Киева ситуация: годами убеждать поляков в нерушимости дружбы, а затем собственноручно ворошить одну из самых болезненных страниц их истории. И что интересно, Киев на этом ведь не остановился.Теперь украинский вопрос обещает стать одной из главных тем парламентских выборов в Польше в 2027 году. Правые партии требуют пересмотра расходов на поддержку Киева, а кандидат в премьер-министры от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек уже выдвинул условие:Впрочем, сколько бы политики не пытались договориться между собой, последствия испортившейся дружбы ощущаются далеко за пределами правительственных кабинетов. За первое полугодие этого года польская полиция получила 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по данным Politico, более 80% подобных дел, направленных прокуратурой в суд с февраля по июнь, касались украинских граждан.В июле во Вроцлаве избили молодую украинскую пару, в августе произошло нападение на украинца в трамвае Познани, о похожих происшествиях сообщалось и в Лодзи. А 21 ноября в Быдгоще скандал разгорелся возле торгового центра, где группа людей вступила в конфликт с двумя украинскими подростками. Предполагается, что поводом стала их речь. В результате 15-летняя девушка оказалась в больнице с переломом носа.Польский премьер Дональд Туск ещё летом потребовал положить конец нападениям, а украинский МИД призвал местных правоохранителей активнее защищать граждан Украины. Однако одними дипломатическими заявлениями прежнее расположение поляков уже не вернуть.Особенно примечательно на этом фоне выглядят жалобы Киева на отношение к украинскому языку за границей. На протяжении многих лет украинские власти последовательно вытесняют русский язык из общественной жизни, регламентируя, на каком языке должны обслуживать покупателей, вести документацию и работать государственные учреждения. Теперь же украинские чиновники сами вынуждены рассуждать о праве человека спокойно разговаривать на родном языке.При этом в польско-украинских конфликтах украинцы — не всегда пострадавшая сторона. Весной в Сувалках обычный дворовый футбольный матч закончился госпитализацией польского подростка. Как стало известно ранее, после проигрыша украинский подросток избил соперника. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы, в том числе переломы костей глазницы и трещину черепа.Особое возмущение родителей поляка вызвало дальнейшее развитие событий. Отмечалось, что мать нападавшего обратилась в полицию с заявлением об оскорблении на национальной почве, воспользовавшись советом адвоката. История вызвала резонанс среди польских политиков, хотя окончательные выводы о виновности участников должны делать правоохранительные органы.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру ранее также обращал внимание на то, что бытовое недовольство поляков нельзя автоматически считать частью организованной антиукраинской кампании. По его мнению, украинская сторона использует подобные скандалы в политических целях, а образ враждебной Польши постепенно становится частью пропаганды Киева."Подпитывание нарратива о том, что "злые поляки избивают украинских детей", служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве. Это также часть все более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией", — считает эксперт.Между тем в середине ноября украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины. * Запрещенная в России экстремистская организация.

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