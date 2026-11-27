https://ukraina.ru/20261127/trezubets-dovl-do-rukoprikladstva-v-varshave-ukrainets-postradal-ot-zlykh-polyakov-1084773181.html
Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков"
Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков" - 27.11.2026 Украина.ру
Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков"
Скандалы между поляками и украинцами становятся всё более жестокими. На этот раз в варшавском трамвае женщина набросилась на мужчину из-за украинского трезубца на его куртке. Об этом сообщает издан е Warsaw Here
2026-11-27T11:58
2026-11-27T11:58
2026-11-27T11:58
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В публикации говорится, что молодой человек возвращался домой после тренировки по ММА. Поскольку вагон был практически пустым, парень положил рюкзак на соседнее сиденье. Вошедшей в трамвай женщине это почему-то особенно не понравилось: пассажирка принялась ругаться, а затем и вовсе сбросила чужие вещи на пол.Украинца в этой истории между тем представляют абсолютно "белым и пушистым". Он якобы молча поднял рюкзак и никаким образом не стал реагировать на выходку. Однако, как утверждает издание, на этом представление не закончилось. Через несколько минут женщина вернулась и ударила его по голове.Отвечать силой профессиональный боец не стал, предпочтя снять происходящее на телефон. По словам спортсмена, до начала конфликта он вообще ни с кем не разговаривал.Ещё в сентябре заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук жаловалась, что её соотечественники в Польше стараются лишний раз не коммуницировать в общественном транспорте, а украинские дети опасаются травли в школах. Чиновница тогда поспешила похвалить польские власти за оперативную реакцию на подобные происшествия. Вот только работа правоохранителей — это одно, а настроения миллионов поляков — совсем другое. И здесь случается всякое.Любовь к украинским соседям оказалась куда менее долговечной, чем рассчитывали на Банковой. Согласно исследованиям польского социологического центра CBOS, если в 2023 году симпатию к украинцам испытывал 51% поляков, то к началу 2026-го от прежнего расположения осталось всего 29%. Неприязнь же к гражданам Украины выразили 43% опрошенных. Иными словами, за три года украинцы умудрились растерять значительную часть общественной поддержки в стране, которая считалась одним из главных союзников Киева.Причём дело ведь не только в деньгах, которые Варшава тратит на содержание беженцев. Как пишет американское издание Politico, 45,4% опрошенных связывают ухудшение отношений с историческими разногласиями, еще 36,4% — с социальными выплатами украинцам.Владимир Зеленский тем временем, похоже, решил дополнительно проверить польское терпение, присвоив одному из украинских воинских подразделений название в честь героев УПА*. В Варшаве такой жест не оценили: президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Получилась довольно нелепая для Киева ситуация: годами убеждать поляков в нерушимости дружбы, а затем собственноручно ворошить одну из самых болезненных страниц их истории. И что интересно, Киев на этом ведь не остановился.Теперь украинский вопрос обещает стать одной из главных тем парламентских выборов в Польше в 2027 году. Правые партии требуют пересмотра расходов на поддержку Киева, а кандидат в премьер-министры от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек уже выдвинул условие:Впрочем, сколько бы политики не пытались договориться между собой, последствия испортившейся дружбы ощущаются далеко за пределами правительственных кабинетов. За первое полугодие этого года польская полиция получила 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по данным Politico, более 80% подобных дел, направленных прокуратурой в суд с февраля по июнь, касались украинских граждан.В июле во Вроцлаве избили молодую украинскую пару, в августе произошло нападение на украинца в трамвае Познани, о похожих происшествиях сообщалось и в Лодзи. А 21 ноября в Быдгоще скандал разгорелся возле торгового центра, где группа людей вступила в конфликт с двумя украинскими подростками. Предполагается, что поводом стала их речь. В результате 15-летняя девушка оказалась в больнице с переломом носа.Польский премьер Дональд Туск ещё летом потребовал положить конец нападениям, а украинский МИД призвал местных правоохранителей активнее защищать граждан Украины. Однако одними дипломатическими заявлениями прежнее расположение поляков уже не вернуть.Особенно примечательно на этом фоне выглядят жалобы Киева на отношение к украинскому языку за границей. На протяжении многих лет украинские власти последовательно вытесняют русский язык из общественной жизни, регламентируя, на каком языке должны обслуживать покупателей, вести документацию и работать государственные учреждения. Теперь же украинские чиновники сами вынуждены рассуждать о праве человека спокойно разговаривать на родном языке.При этом в польско-украинских конфликтах украинцы — не всегда пострадавшая сторона. Весной в Сувалках обычный дворовый футбольный матч закончился госпитализацией польского подростка. Как стало известно ранее, после проигрыша украинский подросток избил соперника. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы, в том числе переломы костей глазницы и трещину черепа.Особое возмущение родителей поляка вызвало дальнейшее развитие событий. Отмечалось, что мать нападавшего обратилась в полицию с заявлением об оскорблении на национальной почве, воспользовавшись советом адвоката. История вызвала резонанс среди польских политиков, хотя окончательные выводы о виновности участников должны делать правоохранительные органы.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру ранее также обращал внимание на то, что бытовое недовольство поляков нельзя автоматически считать частью организованной антиукраинской кампании. По его мнению, украинская сторона использует подобные скандалы в политических целях, а образ враждебной Польши постепенно становится частью пропаганды Киева."Подпитывание нарратива о том, что "злые поляки избивают украинских детей", служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве. Это также часть все более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией", — считает эксперт.Между тем в середине ноября украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины. * Запрещенная в России экстремистская организация.
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дзен украина.ру, главные новости, киев, польша, украина, ирина верещук, владимир зеленский, кароль навроцкий, мид, офис президента, politico, варшава
Трезубец довёл до рукоприкладства: в Варшаве украинец пострадал от "злых поляков"
Скандалы между поляками и украинцами становятся всё более жестокими. На этот раз в варшавском трамвае женщина набросилась на мужчину из-за украинского трезубца на его куртке. Об этом сообщает издан е Warsaw Here
В публикации говорится, что молодой человек возвращался домой после тренировки по ММА. Поскольку вагон был практически пустым, парень положил рюкзак на соседнее сиденье. Вошедшей в трамвай женщине это почему-то особенно не понравилось: пассажирка принялась ругаться, а затем и вовсе сбросила чужие вещи на пол.
Украинца в этой истории между тем представляют абсолютно "белым и пушистым". Он якобы молча поднял рюкзак и никаким образом не стал реагировать на выходку. Однако, как утверждает издание, на этом представление не закончилось. Через несколько минут женщина вернулась и ударила его по голове.
Отвечать силой профессиональный боец не стал, предпочтя снять происходящее на телефон. По словам спортсмена, до начала конфликта он вообще ни с кем не разговаривал.
Ещё в сентябре заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук жаловалась, что её соотечественники в Польше стараются лишний раз не коммуницировать в общественном транспорте, а украинские дети опасаются травли в школах. Чиновница тогда поспешила похвалить польские власти за оперативную реакцию на подобные происшествия. Вот только работа правоохранителей — это одно, а настроения миллионов поляков — совсем другое. И здесь случается всякое.
Любовь к украинским соседям оказалась куда менее долговечной, чем рассчитывали на Банковой. Согласно исследованиям польского социологического центра CBOS, если в 2023 году симпатию к украинцам испытывал 51% поляков, то к началу 2026-го от прежнего расположения осталось всего 29%. Неприязнь же к гражданам Украины выразили 43% опрошенных. Иными словами, за три года украинцы умудрились растерять значительную часть общественной поддержки в стране, которая считалась одним из главных союзников Киева.
Причём дело ведь не только в деньгах, которые Варшава тратит на содержание беженцев. Как пишет американское издание Politico, 45,4% опрошенных связывают ухудшение отношений с историческими разногласиями, еще 36,4% — с социальными выплатами украинцам.
Владимир Зеленский тем временем, похоже, решил дополнительно проверить польское терпение, присвоив одному из украинских воинских подразделений название в честь героев УПА*.
В Варшаве такой жест не оценили: президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Получилась довольно нелепая для Киева ситуация: годами убеждать поляков в нерушимости дружбы, а затем собственноручно ворошить одну из самых болезненных страниц их истории. И что интересно, Киев на этом ведь не остановился.
Теперь украинский вопрос обещает стать одной из главных тем парламентских выборов в Польше в 2027 году. Правые партии требуют пересмотра расходов на поддержку Киева, а кандидат в премьер-министры от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек уже выдвинул условие:
"Военная помощь Украине должна быть приостановлена, пока эта страна не изменит свою историческую политику".
Впрочем, сколько бы политики не пытались договориться между собой, последствия испортившейся дружбы ощущаются далеко за пределами правительственных кабинетов. За первое полугодие этого года польская полиция получила 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по данным Politico, более 80% подобных дел, направленных прокуратурой в суд с февраля по июнь, касались украинских граждан.
В июле во Вроцлаве избили молодую украинскую пару, в августе произошло нападение на украинца в трамвае Познани, о похожих происшествиях сообщалось и в Лодзи. А 21 ноября в Быдгоще скандал разгорелся возле торгового центра, где группа людей вступила в конфликт с двумя украинскими подростками. Предполагается, что поводом стала их речь. В результате 15-летняя девушка оказалась в больнице с переломом носа.
Польский премьер Дональд Туск ещё летом потребовал положить конец нападениям, а украинский МИД призвал местных правоохранителей активнее защищать граждан Украины. Однако одними дипломатическими заявлениями прежнее расположение поляков уже не вернуть.
Особенно примечательно на этом фоне выглядят жалобы Киева на отношение к украинскому языку за границей. На протяжении многих лет украинские власти последовательно вытесняют русский язык из общественной жизни, регламентируя, на каком языке должны обслуживать покупателей, вести документацию и работать государственные учреждения. Теперь же украинские чиновники сами вынуждены рассуждать о праве человека спокойно разговаривать на родном языке.
При этом в польско-украинских конфликтах украинцы — не всегда пострадавшая сторона. Весной в Сувалках обычный дворовый футбольный матч закончился госпитализацией польского подростка. Как стало известно ранее, после проигрыша украинский подросток избил соперника. У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы, в том числе переломы костей глазницы и трещину черепа.
Особое возмущение родителей поляка вызвало дальнейшее развитие событий. Отмечалось, что мать нападавшего обратилась в полицию с заявлением об оскорблении на национальной почве, воспользовавшись советом адвоката. История вызвала резонанс среди польских политиков, хотя окончательные выводы о виновности участников должны делать правоохранительные органы.
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру ранее также обращал внимание на то, что бытовое недовольство поляков нельзя автоматически считать частью организованной антиукраинской кампании. По его мнению, украинская сторона использует подобные скандалы в политических целях, а образ враждебной Польши постепенно становится частью пропаганды Киева.
"Подпитывание нарратива о том, что "злые поляки избивают украинских детей", служит не просто алиби для продолжения финансирования Киева властями в Варшаве. Это также часть все более явной реваншистской пропаганды на Украине, направленной на поиск нового врага после проигранной войны с Россией", — считает эксперт.
* Запрещенная в России экстремистская организация.