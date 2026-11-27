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В Польше поймали украинцев, осквернивших памятники лозунгами УПА*

В Польше поймали украинцев, осквернивших памятники лозунгами УПА* - 27.11.2026 Украина.ру

В Польше поймали украинцев, осквернивших памятники лозунгами УПА*

Польские правоохранители сообщили о задержании шести человек по делу об осквернении трех монументов в Варшаве, на которых появились надписи, прославляющие боевиков "Украинской повстанческой армии"* (УПА*)

2026-11-27T13:19

2026-11-27T13:19

2026-11-27T13:20

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По данным следствия, в ночь на 14 ноября злоумышленники разрисовали три варшавских памятника за обещанное вознаграждение в 1000 злотых (около 250 долларов). Все инструкции они получали через мессенджеры, а параллельно искали исполнителей для таких же акций во Вроцлаве — там планировалось испортить мемориалы, посвященные жертвам Волынской резни.Силовики вышли как на исполнителей, так и на организаторов. Среди задержанных оказались 32-летний гражданин Польши и 16-летний украинец: поляку вменили работу на иностранную разведку, мошенничество и вандализм, а несовершеннолетнего поместили в районный исправительный центр. Всего двое фигурантов отправлены под стражу, еще один находится под полицейским надзором.Вычисляя заказчиков, полицейские отследили один из телефонных номеров до города Новый Сонч, где задержали 24-летнего украинца и его 19-летнего брата. При обыске у них изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, банковские карты и наличные в разной валюте. Позднее во Вроцлаве задержали еще одного причастного к схеме 31-летнего гражданина Украины, в квартире которого нашли электронику, банковские карты и наркотики.Подробнее об украинцах за рубежом - в материале Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии в дзен-канале Украина.ру* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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