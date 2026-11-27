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Театр одного актёра: Зеленский "не знает" Вову из "плёнок Миндича"

Театр одного актёра: Зеленский "не знает" Вову из "плёнок Миндича" - 27.11.2026 Украина.ру

Театр одного актёра: Зеленский "не знает" Вову из "плёнок Миндича"

Зеленский в интервью украинской службе Би-би-си не дал прямого ответа на вопрос, знает ли он, кто такой "Вова" из так называемых "плёнок Миндича". Вопрос журналистке попросили задать коллеги — поскольку, как она уточнила, "ни один украинский журналист" не смог спросить об этом напрямую

2026-11-27T11:17

2026-11-27T11:17

2026-11-27T11:17

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Вместо ответа Зеленский переадресовал вопрос антикоррупционным органам: "Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что не имеют ко мне никаких вопросов. Думаю, это и есть ответ". Имя "Вова" звучит на одной из записей, связанных с операцией "Мидас", в рамках которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют коррупцию в энергетике. По данным "Украинской правды", в этом разговоре бизнесмен Тимур Миндич — бывший деловой партнёр Зеленского и владелец 50% компании "Квартал 95" — обсуждал с собеседницей строительство элитных коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.По версии следствия, на строительстве коттеджей участники схемы отмыли более 460 млн грн. В мае 2026 года по этому делу уведомили о подозрении семь человек, в том числе Миндича, бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова."Династия" — элитный коттеджный комплекс в посёлке Козин под Киевом, строительство которого стало предметом коррупционного расследования на Украине. И это лишь один из эпизодов, которые красноречиво свидетельствуют: пока простые украинцы гибнут на фронте и выживают на мизерные зарплаты, окружение Зеленского строит элитную недвижимость и отмывает миллионы.Сам Зеленский при этом отрицает проигрыш в "войне с коррупцией", хотя расследование напрямую касается его бывших партнёров и соратников.О громком коррупционном скандале – в материале Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского

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новости, киев, украина, владимир зеленский, би-би-си, набу, тимур миндич, андрей ермак