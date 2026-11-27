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Под Кимом закачалось кресло: петицию об его отставке взяли на рассмотрение

Под Кимом закачалось кресло: петицию об его отставке взяли на рассмотрение - 27.11.2026 Украина.ру

Под Кимом закачалось кресло: петицию об его отставке взяли на рассмотрение

Петиция об отставке с поста главы по делам ветеранов Украины Виталия Кима была взята на рассмотрение, хотя власти поначалу игнорировали её популярность

2026-11-27T11:53

2026-11-27T11:53

2026-11-27T11:53

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Петиция об отставке Виталия Кима набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента Украины и, после длительного промедления, была взята на рассмотрение.О том, что власть затягивает с петицией сообщила 25 ноября руководительница украинского благотворительного фонда "Веста" Богдана Левицкая. У себя на странице в Х в этот день она вела обратный отчёт до конца дня."Если что, петиция до сих пор не в статусе "На рассмотрении". Сегодня в 23:59 оканчивается дедлайн, когда она должна перейти в этот статус согласно-в соответствии (в оригинале "згідно-відповідно" — военный и околовоенный украинский юмор, высмеивающий бюрократию — Ред.). Иначе это будет нарушение закона?" — писала Левицкая.К этой записи она прикрепила скриншот с сайта Офиса президента Украины. Он свидетельствовал о том, что петиция набрала 26 162 голоса.У Левицкой и её приятелей к Киму серьёзные претензии. Так, в другой записи она припомнила заявление Кима от 2021 года, в котором тот назвал происходящее в Донбассе "гражданской войной"."Мотивация у них (противоборствующих сторон — Ред.) разная. Кто-то отстаивает российские интересы, кто-то — украинские. Гражданство Украины на тот момент (2014 год — Ред.) было у обеих сторон. Сейчас происходит де-юре гражданская война", — заявлял Киев в 2021 году.Вызвало недовольство Левицкой и заявление Кима от 2025 года по поводу проблем с мобилизацией."Сначала была очень мотивированная армия. Сейчас мы устали все <...> То, что гибнут люди, отражается на других и они соответствующим образом реагируют", — указывал тогда чиновник.И, конечно, досталось новоиспечённому главу Минвета за слова о ветеранах с ПТСР, сказанные им в июле 2016 года."Военные часто друг друга недолюбливают: мол, кто-то там сидел в тылу, кто-то плохо руководите. У большинства из них ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство — Ред.), завышенные ожидания и обострённое чувство справедливости. И они правы, ведь отдают самое ценное — свою жизнь, время и здоровье, поэтому требуют от других намного большего. Но это будет мешать политической работе", — делился тогда Ким.Он подчёркивал, что любит и уважает военных, но считает их массовое участие в политике нецелесообразным.Тогда же на эти высказывания и обратила внимание Левицкая."Смех-смехом, но это новый министр ветеранов. <...> Боженька, перестань нас наказывать, мы же реально ***** (тяжело, не покладая рук, в поте лица своего — Ред.) работаем на благополучие ветеранов. Прошууууу", — писала в том же июле Левицкая.Она и её соратники и соратницы поддержали петицию, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения властью.Позднее Левицкая сообщила, что, несмотря на всё затягивание, петицию всё же взяли на рассмотрение.Таким образом, Владимиру Зеленскому придётся либо отказывать наиболее непримиримо настроенным украинским волонтёрам, либо перенаправлять петицию в Кабмин и, в конечном итоге, лишать Кима министерского портфеля.

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