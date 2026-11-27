https://ukraina.ru/20261127/dengi-nalogoplatelschikov--v-korrumpirovannuyu-stranu-vaydel-raznesla-finansirovanie-ukrainy-1084774781.html

"Деньги налогоплательщиков — в коррумпированную страну": Вайдель разнесла финансирование Украины

"Деньги налогоплательщиков — в коррумпированную страну": Вайдель разнесла финансирование Украины - 27.11.2026 Украина.ру

"Деньги налогоплательщиков — в коррумпированную страну": Вайдель разнесла финансирование Украины

Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выступила с резкой критикой в адрес правительства Германии, обвинив его в бесконтрольной и непрозрачной трате средств немецких налогоплательщиков на поддержку Украины

2026-11-27T12:19

2026-11-27T12:19

2026-11-27T12:20

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Поводом стало заключение Федеральной счётной палаты, которая признала сведения о финансировании Киева недостоверными, неполными и непрозрачными."А вот когда речь заходит о финансировании Украины, деньги у вас почему-то находятся с удивительной лёгкостью. Причём деньги, которые вам не принадлежат, а принадлежат немецким налогоплательщикам и которые вы растрачиваете", — заявила Вайдель. Она задалась вопросом: сколько ещё денег Берлин намерен отправить Киеву и где гарантии того, что эти средства не осядут в карманах украинских чиновников?По словам лидера АдГ, Федеральная счётная палата вынесла правительству "разгромный вердикт". "Вашему правительству не хватает как бюджетной дисциплины, так и профессиональной компетентности. „Сведения о финансировании Украины недостоверны, неполны и непрозрачны“. Конец цитаты. Так заявляет Федеральная счётная палата", — подчеркнула она.Вайдель также обратила внимание на то, что на фоне этих разоблачений правительство ФРГ почему-то сокращает число контролёров. "Именно поэтому вы сейчас сокращаете число контролёров, чтобы иметь возможность продолжать свои оргии по наращиванию долгов", — заключила политик.Эта критика звучит особенно актуально на фоне продолжающихся поставок вооружений и финансовой помощи Киеву со стороны западных стран. Германия является одним из крупнейших доноров Украины, однако прозрачность и эффективность использования этих средств вызывают всё больше вопросов. Федеральная счётная палата фактически подтвердила: немецкие налогоплательщики не могут быть уверены в том, что их деньги работают на заявленные цели, а не разворовываются.В Москве неоднократно указывали на коррупционные риски, связанные с западной помощью Украине. Россия последовательно выступает за то, чтобы любые финансовые потоки были прозрачными и подотчётными, а средства шли на реальные нужды людей, а не на обогащение киевских "элит". Подробнее – в материале Плата за чужую коррупцию: СВР раскрыла, за счет кого закроют дыру в военном бюджете Киева

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новости, украина, киев, германия, служба внешней разведки