https://ukraina.ru/20261127/zelenskogo-ostavili-bez-svyazi-starlink-i-bez-otvetov-1084773565.html
Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов
Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов - 27.11.2026 Украина.ру
Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов
На подконтрольных России территориях продолжают действовать ограничения в работе спутниковой связи Starlink и ее армейской модификации Starshield, посетовал Владимир Зеленский в интервью BBC
2026-11-27T11:24
2026-11-27T11:24
2026-11-27T11:25
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владимир зеленский
илон маск
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По его словам, эти технические сбои не позволяют украинским военным вовремя засекать и сбивать российские реактивные беспилотники. Примечательно, что сам Зеленский до сих пор не может добиться правды, по чьей именно указке связистов ограничили в возможностях. Он пожаловался, что попытки выяснить имя инициатора превратились в бесконечный "пинг-понг": одна сторона переводит стрелки на другую, а та в ответ полностью отрицает свою причастность.При этом ранее владелец системы Илон Маск уже упрекал Киев в том, что ВСУ используют терминалы для нанесения ударов по подконтрольным России территориям.Подробнее - в материале Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец" в дзен-канале Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов
11:24 27.11.2026 (обновлено: 11:25 27.11.2026)
На подконтрольных России территориях продолжают действовать ограничения в работе спутниковой связи Starlink и ее армейской модификации Starshield, посетовал Владимир Зеленский в интервью BBC
По его словам, эти технические сбои не позволяют украинским военным вовремя засекать и сбивать российские реактивные беспилотники.
Примечательно, что сам Зеленский до сих пор не может добиться правды, по чьей именно указке связистов ограничили в возможностях.
Он пожаловался, что попытки выяснить имя инициатора превратились в бесконечный "пинг-понг": одна сторона переводит стрелки на другую, а та в ответ полностью отрицает свою причастность.
При этом ранее владелец системы Илон Маск уже упрекал Киев в том, что ВСУ используют терминалы для нанесения ударов по подконтрольным России территориям.