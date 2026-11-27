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Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов

Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов - 27.11.2026 Украина.ру

Зеленского оставили без связи Starlink и без ответов

На подконтрольных России территориях продолжают действовать ограничения в работе спутниковой связи Starlink и ее армейской модификации Starshield, посетовал Владимир Зеленский в интервью BBC

2026-11-27T11:24

2026-11-27T11:24

2026-11-27T11:25

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По его словам, эти технические сбои не позволяют украинским военным вовремя засекать и сбивать российские реактивные беспилотники. Примечательно, что сам Зеленский до сих пор не может добиться правды, по чьей именно указке связистов ограничили в возможностях. Он пожаловался, что попытки выяснить имя инициатора превратились в бесконечный "пинг-понг": одна сторона переводит стрелки на другую, а та в ответ полностью отрицает свою причастность.При этом ранее владелец системы Илон Маск уже упрекал Киев в том, что ВСУ используют терминалы для нанесения ударов по подконтрольным России территориям.Подробнее - в материале Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец" в дзен-канале Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины