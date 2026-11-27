https://ukraina.ru/20261127/gazprom-i-botas-prodlili-kontrakt-na-postavki-gaza-v-turtsiyu-esch-na-tri-goda-1084778192.html
"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию ещё на три года
"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию ещё на три года - 27.11.2026 Украина.ру
"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию ещё на три года
Россия и Турция продолжают укреплять энергетическое партнёрство, несмотря на внешнее давление. "Газпром" и турецкая государственная компания Botas подписали соглашение о продлении контракта на поставки трубопроводного газа в республику ещё на три года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
2026-11-27T13:58
2026-11-27T13:58
2026-11-27T13:58
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"Газпром“ и Botas уже подписали контракт о продлении", — подтвердил Новак, уточнив, что договор продлён на три года на тех же условиях, что и ранее. Это означает, что ключевые параметры сотрудничества остаются неизменными — Анкара сохраняет доступ к российскому газу на прежних, выгодных для себя условиях.В декабре 2025 года "Газпром" и Botas уже продлевали на год контракты на поставку 21,75 млрд куб. м российского трубопроводного газа. Сырьё поступает в Турцию через "Турецкий поток" и "Голубой поток". Помимо государственной компании Botas, российский газ покупают и частные турецкие фирмы — что свидетельствует о широком спросе на российское сырьё в стране.О других событиях к этому часу – в материале Предостережение для Киева, провалы ВСУ, деньги на нуле. Хроника событий на утро 27 ноября
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новости, турция, россия, анкара, александр новак, botas, газпром, вооруженные силы украины
Новости, Турция, Россия, Анкара, Александр Новак, BOTAS, Газпром, Вооруженные силы Украины
"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию ещё на три года
Россия и Турция продолжают укреплять энергетическое партнёрство, несмотря на внешнее давление. "Газпром" и турецкая государственная компания Botas подписали соглашение о продлении контракта на поставки трубопроводного газа в республику ещё на три года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
"Газпром“ и Botas уже подписали контракт о продлении", — подтвердил Новак, уточнив, что договор продлён на три года на тех же условиях, что и ранее.
Это означает, что ключевые параметры сотрудничества остаются неизменными — Анкара сохраняет доступ к российскому газу на прежних, выгодных для себя условиях.
В декабре 2025 года "Газпром" и Botas уже продлевали на год контракты на поставку 21,75 млрд куб. м российского трубопроводного газа. Сырьё поступает в Турцию через "Турецкий поток" и "Голубой поток". Помимо государственной компании Botas, российский газ покупают и частные турецкие фирмы — что свидетельствует о широком спросе на российское сырьё в стране.