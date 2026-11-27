https://ukraina.ru/20261127/lyubov-zla-a-ttsk--esche-zlee-ukraintsy-zhenyatsya-na-teschakh-radi-otsrochki-1084774055.html

Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ

Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ - 27.11.2026 Украина.ру

Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ

Украинцы нашли лазейку для уклонения от отправки на фронт, на что пожаловался глава полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает Страна.ua

2026-11-27T11:50

2026-11-27T11:50

2026-11-27T12:01

новости

тернопольская область

украина.ру

свадьба

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1b/1084773885_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_240e67371055b3bf4d488e0a4c662106.jpg

По подсчетам силовика, начиная с февраля 2022 года в одном только этом регионе сыграли 850 свадеб, где невеста старше жениха более чем на два десятка лет. А с начала 2026 года местные загсы оформили 188 подобных союзов. Отдельной деталью Зюбаненко назвал то, что нередко под венец с военнообязанными идут их собственные бывшие тещи.Глава областной полиции пообещал, что правоохранители устроят ревизию таких семейных пар, уделив особое внимание случаям, когда мужчины вступают в брак с женщинами, имеющими инвалидность.О подобных случаях - в материале Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега в дзен-канале Украина.ру.

тернопольская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тернопольская область, украина.ру, свадьба, мобилизация