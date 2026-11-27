https://ukraina.ru/20261127/lyubov-zla-a-ttsk--esche-zlee-ukraintsy-zhenyatsya-na-teschakh-radi-otsrochki-1084774055.html
Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ
Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ - 27.11.2026 Украина.ру
Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ
Украинцы нашли лазейку для уклонения от отправки на фронт, на что пожаловался глава полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает Страна.ua
2026-11-27T11:50
2026-11-27T11:50
2026-11-27T12:01
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украина.ру
свадьба
мобилизация
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По подсчетам силовика, начиная с февраля 2022 года в одном только этом регионе сыграли 850 свадеб, где невеста старше жениха более чем на два десятка лет. А с начала 2026 года местные загсы оформили 188 подобных союзов. Отдельной деталью Зюбаненко назвал то, что нередко под венец с военнообязанными идут их собственные бывшие тещи.Глава областной полиции пообещал, что правоохранители устроят ревизию таких семейных пар, уделив особое внимание случаям, когда мужчины вступают в брак с женщинами, имеющими инвалидность.О подобных случаях - в материале Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега в дзен-канале Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тернопольская область, украина.ру, свадьба, мобилизация
Новости, Тернопольская область, Украина.ру, свадьба, мобилизация
Любовь зла, а ТЦК — еще злее: украинцы повели под венец бывших тещ
11:50 27.11.2026 (обновлено: 12:01 27.11.2026)
Украинцы нашли лазейку для уклонения от отправки на фронт, на что пожаловался глава полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает Страна.ua
По подсчетам силовика, начиная с февраля 2022 года в одном только этом регионе сыграли 850 свадеб, где невеста старше жениха более чем на два десятка лет. А с начала 2026 года местные загсы оформили 188 подобных союзов.
Отдельной деталью Зюбаненко назвал то, что нередко под венец с военнообязанными идут их собственные бывшие тещи.
Глава областной полиции пообещал, что правоохранители устроят ревизию таких семейных пар, уделив особое внимание случаям, когда мужчины вступают в брак с женщинами, имеющими инвалидность.