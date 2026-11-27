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Напротив отеля "Москва": в Черногории разрастается украинская диаспора

Напротив отеля "Москва": в Черногории разрастается украинская диаспора - 27.11.2026 Украина.ру

Напротив отеля "Москва": в Черногории разрастается украинская диаспора

Украинская диаспора при помощи посольства укрепляет свои позиции в Черногории и "противостоит России"

2026-11-27T14:00

2026-11-27T14:00

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Украинское издание LB.ua 27 ноября рассказало о росте украинской диаспоры в Черногории. Как отметил в комментарии изданию второй секретарь посольства Украины в Черногории Анатолий Демещук, до 2022 года в Черногории не было "старой диаспоры" – организованных общин украинцев. Однако с началом СВО при помощи посольства Украины была создана общественная организация "Доброе дело" (укр. ГО "Добра справа" – Ред.)."До войны в Черногории жили где-то 2,5 тыс. украинских граждан, а сейчас остаются где-то 10-12 тыс.. Это те люди, которые сами себя содержать, у них есть работа, семья или другие родственники. Украинская община в Черногории активно, и посольство Украины поддерживает много инициатив", – сообщил Демещук.Одним из оснований для того, чтобы остаться в Черногории, является собственное дело. Поэтому украинцы бросились основывать магазины и кафе, особенно в курортных городах, например, в Будве.По иронии, в этом городе Украинский центр расположен напротив отеля "Москва". При этом центр является филиалом "Доброго дела". Также филиалы организации, созданной при помощи посольства Украины, находятся в Подгорице, Баре и Херцег-Нови."Украинцы являются активной частью черногорского общества, они – энергичные, основывают новые бизнесы, выступают с общественными инициативами", – отметил Демещук.Так, украинские волонтёры проводят мероприятия на День независимости Украины и организовывают мероприятия для детей и взрослых.В Будве представительство "Доброго дела" возглавляет Ольга Токарева, которая переехала в Черногорию из Сум в 2014 году. До начала СВО Ольга работала гидом."Мы поддерживаем людей прежде всего информационно: объясняем, как получить временную защиту в Черногории, как найти школу, детский сад для ребёнка, что нужно, чтобы находиться здесь легально", – заявила она.Украинский центр отслеживает все обновления законов и информирует общину о новых правилах. Также проводятся занятия по украинскому и черногорскому языкам. При этом команда "Доброго дела", как утверждается, работает на общественных началах. Но раньше центр поддерживали ООН и ЮНИСЕФ.Борется украинская диаспора и с русской диаспорой. И это при том, что отдельные представители первой начинали свою жизнь в Черногории, работая в бизнесе, ориентированном на клиентов из России. Например, в туристском.Как рассказала Токарева, в мае 2026 года украинская диаспора выступила против прибытия в Черногорию российского фрегата "Штандарт" – копии корабля времён Петра I. Судно зашло в порт города Котор под флагом Островов Кука. Тогда французская организация No Standart in Europe и украинская диаспора обратились к власти Черногории с жалобой на нарушение санкционного режима ЕС. После этого корабль вынудили покинуть воды Черногории."Черногория официально поддерживает Украину, у неё чёткий курс на вступление в ЕС. В то же время здесь есть пророссийские просербские политические силы, которые оправдывают [СВО] или чествуют военного преступника Ратко Младича, который недавно умер", – жаловалась Токарева.Пожаловалась на Россию директор Аналитического центра балканских исследований Катерина Шимкевич.Она обратила внимание на то, что многие черногорцы являются прихожанами Сербской православной церкви, в стране открываются памятники, связанные с совместными страницами черногорской и российской истории. Также посетовала Шимкевич на русские культурные центры в Никшиче и Подгорице.Что же до украинской диаспоры Черногории, то она активно помогает Вооружённым силам Украины. Так, Украинский центр в Будве шьёт маскировочные сети на военные шлемы, адаптивное бельё для раненных бойцов. Обычные маскировочные сети было сложно передавать, т.к. Сербия не пропускала их, рассматривая как товары двойного назначения. В итоге диаспора прибегла к хитрости. Кроме того, диаспора в рамках акции "Тепло для Украины" купила и передала на Украину генераторы.

https://ukraina.ru/20261127/otrazhaet-pozhelaniya-pravitelstva-ukrainy-ukrainskim-bezhentsam-ne-nuzhno-ekhat-v-britaniyu-1084760625.html

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