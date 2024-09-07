Медведев назвал Харрис неопытной и глупой - 07.09.2024 Украина.ру
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Медведев назвал Харрис неопытной и глупой
Медведев назвал Харрис неопытной и глупой - 07.09.2024 Украина.ру
Медведев назвал Харрис неопытной и глупой
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной
2024-09-07T11:20
2024-09-07T11:31
новости
дмитрий медведев
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По его словам, от нее не стоит ждать никаких сюрпризов.На днях президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума отметил, что заразительный смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис говорит о ее благополучии, и исходя из того, что ее рекомендовал действующий глава Белого дома Джо Байден, Москва также поддержит этого выдвиженца.Почему и Трамп, и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России читайте в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий медведев, камала харрис, москва, сша, россия
Новости, Дмитрий Медведев, Камала Харрис, Москва, США, Россия

Медведев назвал Харрис неопытной и глупой

11:20 07.09.2024 (обновлено: 11:31 07.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной
По его словам, от нее не стоит ждать никаких сюрпризов.
"Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра", - написал Медведев.
На днях президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума отметил, что заразительный смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис говорит о ее благополучии, и исходя из того, что ее рекомендовал действующий глава Белого дома Джо Байден, Москва также поддержит этого выдвиженца.
Почему и Трамп, и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России читайте в интервью эксперта по финансовым рынкам, аналитика компании "Золотой монетный дом" Дмитрия Голубовского на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий МедведевКамала ХаррисМоскваСШАРоссия
 
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