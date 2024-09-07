Медведев назвал Харрис неопытной и глупой
11:20 07.09.2024 (обновлено: 11:31 07.09.2024)
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной
По его словам, от нее не стоит ждать никаких сюрпризов.
"Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра", - написал Медведев.
На днях президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума отметил, что заразительный смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис говорит о ее благополучии, и исходя из того, что ее рекомендовал действующий глава Белого дома Джо Байден, Москва также поддержит этого выдвиженца.