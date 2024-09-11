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Бокс на "Титанике": как прошли дебаты Харрис и Трампа

Бокс на "Титанике": как прошли дебаты Харрис и Трампа - 11.09.2024 Украина.ру

Бокс на "Титанике": как прошли дебаты Харрис и Трампа

Прошедшие предвыборные теледебаты между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис - очередное шоу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2024-09-11T10:30

2024-09-11T10:30

2024-09-11T10:30

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камала харрис

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Она сравнила прошедшие дебаты с боксом на "Титанике", отметив, что бессмысленно обсуждать результат такого матча, когда "до айсберга осталось 15 минут". Захарова пояснила, что США идут к катастрофе, а мировую общественность волнуют дебаты лишь по той причине, что их часть посвящена мировой повестке.За время дебатов Харрис и Трамп обсудили несколько тем. В их числе оказались конфликт на Украине, экономика, проблемы миграции и даже президент Российской Федерации Владимир Путин.На дебатах Трамп в очередной раз пообещал завершить конфликт на Украине. Причем еще до вступления в должность."Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", - заявил экс-президент.На уточняющий вопрос, желает ли он победы Киеву, Трамп ответил, что хочет остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти человеческие жизни. Также он раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за то, что тот отказался от диалога с Путиным, и пообещал организовать переговоры российского лидера и Владимира Зеленского.Харрис ответила, что если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники Штатов по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши".Харрис добавила, что Трамп не способен противостоять российскому лидеру, который может "съесть Трампа на ланч".Трамп ответил, что нынешний лидер страны - худший президент в истории США, то Харрис помет побить этот рекорд, так как она уже получила статус "ужасный пепреговорщик", когда фактически провалила переговоры лидеров России и Украины.Харрис парировала, что встречалась только с Зеленским накануне начала спецоперации."Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя", - сказала Харрис.Фамилию президента России кандидаты в президенты США упомянули 12 раз за дебаты. Например, Трамп выразил разочарование тем, что на прошлой неделе российский лидер на весь мир пообещал поддерживать Харрис в нынешней предвыборной гонке.Харрис, наоборот, заявила, что Москве выгоден Трамп на посту президента, так как им можно манипулировать с помощью "лести и одолжений".Кандидаты в президенты США также обсудили экономику и миграционную политику. Трамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и улучшению уровня жизни американцев, а также назвал конкурентку "марксисткой". Харрис ответила тем же, обвинив оппонента в отсутствии экономического плана."Когда вы смотрите на его экономический план, то видите, что он целиком посвящен налоговым льготам для самых богатых людей", - сказала она.В заключительном слове Харрис пообещала, что в случае победы на выборах обеспечит США самой смертоносной армией в мире.Он резюмировал, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, может вылиться в третью мировую войну, а американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии, организатором выступил телеканал ABC. Мероприятие началось во вторник в 21:00 по местному времени (04:00 11 сентября по Москве).Чуть позже телеканал Fox News сообщил, что предложил организовать на своей платформе вторые дебаты, которые ориентировочно могут состояться в октябре. Харрис уже дала согласие на участие в них, а Трамп заявил, что после АВС готов работать только с честной платформой.

https://ukraina.ru/20240911/1057367298.html

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