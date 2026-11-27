https://ukraina.ru/20261127/fsb-zaderzhala-v-dnr-rossiyanku-po-podozreniyu-v-podgotovke-terakta-protiv-voennosluzhaschego-1084772955.html

ФСБ задержала в ДНР россиянку по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего

ФСБ задержала в ДНР россиянку по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего - 27.11.2026 Украина.ру

ФСБ задержала в ДНР россиянку по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР 29-летнюю гражданку России, причастную к подготовке теракта против российского военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ

2026-11-27T11:10

2026-11-27T11:10

2026-11-27T11:10

новости

россия

донецкая народная республика

волноваха

фсб

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081220861_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1e0659a4a9ee1068f54ef05561d62b1c.jpg

По данным ведомства, жительница Волновахи по заданию кураторов переехала в Донецк. Там она вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств и через WhatsApp* передавала украинской стороне информацию о его передвижениях и автомобилях. Для убийства военнослужащего противник задействовал три ударных дрона "Баба-яга" с самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Беспилотники были подавлены системой РЭБ и обезврежены взрывотехниками ФСБ.Также установлено, что задержанная через Телеграм связалась с украинскими спецслужбами и передавала данные о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд арестовал девушку.26 ноября ФСБ сообщила, что предотвратила теракт против российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. К преступлению пытались привлечь местную жительницу 1955 года рождения, которая в июне 2026 года лишилась крупной суммы денег в результате мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и пообещали женщине вернуть деньги в обмен на содействие.*принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ

россия

донецкая народная республика

волноваха

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, волноваха, фсб, telegram