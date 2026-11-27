https://ukraina.ru/20261127/1084705648.html

Андрей Выползов: НАТО готовит провокации на Балтике, из-за чего война на Украине станет еще более опасной

Андрей Выползов: НАТО готовит провокации на Балтике, из-за чего война на Украине станет еще более опасной - 27.11.2026 Украина.ру

Андрей Выползов: НАТО готовит провокации на Балтике, из-за чего война на Украине станет еще более опасной

Не исключено, что решение о строительстве двух паромов для Калининграда выглядит несколько запоздало. Мы не знаем, сколько лет уйдет на строительство таких больших кораблей. Но это говорит о том, что наше правительство смотрит на перспективу. Москва осознает, что ближайшие 10-15 лет снабжать регион можно будет только по морю

2026-11-27T07:00

2026-11-27T07:00

2026-11-27T07:00

интервью

калининград

россия

нато

нпз

безопасность

провокация

балтика

литва

польша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал калининградский политолог, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.Середина ноября прошла для жителей Калининградской области очень непросто. Во-первых, ВСУ при поддержке натовских стран атаковали сухогруз "Спарта-2" в Финском заливе. Во-вторых, сработал сигнал воздушной тревоги в Неманском районе из-за объекта, который летел со стороны Литвы. В-третьих, украинская пропаганда запустила информационно-психологическую операцию о якобы бомбардировках Балтийска, чтобы посеять панику.- Андрей, какой следующий шаг может предпринять противник? И сохраняется ли риск, что как минимум атаки БПЛА на Калининград будут такими же, как на все остальные регионы России?- Это была разведка боем. Сейчас НАТО ждет какой-то реакции Москвы по закрытым дипломатическим каналам. Именно так решаются все сложные вопросы. Понятно, что российскому обществу все это надоело. Люди хотят жесткой "ответки", но пока лучше так не делать.Что будет дальше? Я бы не исключал каких-то новых провокаций.Во-первых, судя по тому, с какой активностью наши правоохранители хватают польских и украинских диверсантов, враг активно мониторит прорехи в сфере безопасности Калининградской области. Мы же знаем, что за польскими и украинскими спецслужбами стоит MI-6. Это что-то вроде насадки на длинную отвертку, чтобы британцам было легче сюда проникнуть.Во-вторых, недавно жена Сикорского брякнула: "Европейцы мягкотелые. Они не готовы к войне с Россией. Должно произойти событие, которое убедит людей в необходимости этого". Что она имела в виду? Наверное, наш балтийский треугольник "Германия – Польша – Литва" и Калининград между ними как эксклав. Если нечто такое произойдет где-то в Италии или в Испании, никто не поверит, что Россия туда дотянулась. А здесь противник запросто может устроить какую-то кровавую провокацию в стиле Гляйвица, когда диверсанты в российской форме устроят крупный теракт в приграничной зоне.Что касается налетов дронов, то любая атака БПЛА на Калининград означает прямое участие НАТО в боевых действиях. Они уже не смогут рассказывать сказки, что это сделали украинцы, а они тут ни при чем. И я не думаю, что сейчас противник готов действовать так толсто и топорно.- Провокации, о которых вы говорите, имеют смысл только в случае, если провокатор готов воевать всерьез. Если же НАТО не готов развязывать боевые действия вокруг Калининграда, любые провокации можно отыграть.- Я с вами не согласен.Атака на Крымский мост с военной точки зрения тоже не имела никакого смысла, но для населения Украины она стала топливом, которое подпитывает их ненависть: "Мы и тут побеждаем, и там побеждаем". И я читал комментарии бандеровских ресурсов, когда началась психическая атака на нас: "Калининграду хана. Он снова будет Кенигсбергом. Поляки, литовцы и немцы его между собой поделят. Осталось понять, что делать с местным населением: депортировать или в качестве рабов использовать".И если какие-то новые провокации сработают, они так и останутся в этом безумном состоянии. О мире все точно забудут. А там уже все что угодно может произойти.- А на калининградцев эта история как подействовала? Мобилизовала или больше напугала?- Паники не было. Ее разогнать не получилось. При этом, по моим личным наблюдениям, за последние два дня больше всего было слышно тех, кто живет в Европе, а сюда приезжает на лечение и отдых: "Сейчас начнется. Пора валить". Это даже хорошо. Нам балласт в виде веселящейся публики или пятой колонны не нужен. Я живу в трехэтажном доме на два подъезда и хочу быть уверен, что все мои соседи в случае блокады или войны, когда может не быть тепла и света, объединятся, чтобы город не превратился в большую помойку. Пока такой уверенности нет.- После провокации губернатор подробно выступил на тему оповещения об атаках БПЛА. А проводится ли аудит энергетических ресурсов для критической инфраструктуры? И создаются ли планы гражданской обороны на три дня или на месяц?- Об этом не говорят, но, думаю, что такая работа ведется. Да, у нас есть определенная прослойка калининградцев, которые сбежали в Грузию и всем недовольны ("Бомбоубежищ мало. Они старые и захламленные. Никто ничего не делает"), но критиковать-то всегда легко. Особенно когда ты здесь не живешь. Лично я знаю, куда надо бежать, – в подвал в нашем доме, а не в какое-то огромное бомбоубежище, которое показывают в фильмах про войну.Наверное, мне бы хотелось бы, чтобы в этом плане просветительской работы было больше. Но, видимо, руководство региона считает ее преждевременной, чтобы лишний раз людей не пугать.Повторюсь, это палка о двух концах. Да, нас могут застать врасплох. Но это все же лучше, чем откровенная паника.- Тем временем Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 50 миллиардов рублей на строительство двух железнодорожных паромов для Калининграда. Во-первых, не поздно ли мы спохватились? Во-вторых, как будем решать вопрос рентабельностью таких больших кораблей, чтобы они в остальную Россию не шли пустыми?- Это в любом случае хорошая новость. Я последний раз об этом слышал лет 15 назад. У нас всего два-три парома, которые время от времени ломаются.Понятно, что в обратку они будут идти пустыми. Посылок "Почты России" столько не наберется. Да, мы производим микроэлектронику, но она вся компактная. А товары широкого потребления для перепродажи вывозить глупо, потому что они самим нам нужны. То же самое касается какой-то военной продукции.Может быть, эти меры запоздали. Мы не знаем, сколько лет уйдет на строительство таких больших кораблей. Но это говорит о том, что наше правительство смотрит на перспективу. Москва осознает, что ближайшие 10-15 лет снабжать Калининград можно будет только по морю.- А есть ли подвижки в вопросе создания местных НПЗ, учитывая, что нефть в регионе добывается в товарных количествах?- Летом в разгар бензинового кризиса об этом активно говорили, а потом пришли к выводу, что у этой затеи больше минусов, чем плюсов. Все-таки НПЗ не так просто соорудить. Материалы же морем завозятся. А у нас и так проблемы с цементом, из-за чего строительство жилья зависает. Так что не знаю, реально это или нет.- Если вы сами говорите, что в ближайшие 10-15 лет Калининград можно будет снабжать только морем, то эти проблемы поднимать надо.- Естественно. Я вообще считаю, что нам нужен вице-премьер по вопросам Калининграда, как в случае с Дальним Востоком. У губернатора своих забот хватает. А должен быть кто-то, кто бы занимался стратегическими вопросами региона в контексте его связей с остальной Россией. Причем какой-то пробивной человек вроде Кирилла Дмитриева, который с американцами по экономическим проектам договаривается.Проблем тут хватает. Это не только продовольствие и энергетика, но и здравоохранение. Литва же давно устроила нам фармакологическую блокаду. Она лекарства не пускает под предлогом, что лекарства нужны нам для военных госпиталей. Про транспорт я вообще молчу. Мы, конечно, летаем. Но НАТО по щелчку пальцев может сделать так, что гражданская авиация к нам добраться не сможет. Сухопутный транзит и так уже ограничен. Во-первых, его планируют до шести часов сократить. Во-вторых, семьям тех, кто хоть на какой-то должности занят в силовых структурах, рекомендуется не ездить на поезде, потому что у литовцев эти списки есть. А если мы будем жить безвылазно, то станет совсем грустно.Повторюсь, губернатор сидит внутри региона. Поэтому нужен вице-премьер, который бы внешними связями занимался, а также курировал бы вопросы безопасности и стратегической промышленности. Это очень важно. Люди пока не страдают. Но к этому все идет.- В каком плане?- Все равно угроза блокады висит в воздухе. На эту тему при мне в кафе даже две молодые девчонки говорили, которые вроде бы политикой вообще не должны интересоваться: "А вдруг товары не будут приходить или света не будет? Мы ведь даже уехать не сможем: ни на самолете, ни на поезде, ни на машине".Не могу сказать, что мы приближаемся к настроению людей в Донбассе ("Сегодня ты жив, а завтра кто его знает"). Но в подсознании такие страхи все равно сидят.Как обнулить этот негативный фон? Никак. Он будет продолжаться, пока мы воюем за правду.- А есть ли надежда, что европейцы всеми этими провокациями только хорохорятся, а на самом деле ресурсов для противостояния с Россией у них нет, и им, как сказал Верховный, "придется признать реалии и пойти на компромисс"?- Такая надежда есть. Меня несколько взбодрили итоги закрытой трехсторонней встречи в Китае. Если ни один из лидеров ни слова не сказал об Украине, значит, что договорились о чем-то серьезном. Было бы неплохо, если бы мир удалось разделить на сферы влияния, чтобы никто друг к другу не лез. И вот эти провокации украинцев и натовцев говорят о том, что они нервничают. "Надо хотя бы спичку зажечь, даже если она потухнет".Но нам все равно надо нельзя расслабляться. Те же планы правительства по паромам говорят о том, что Калининград – это надолго. Было бы наивно полагать, что по итогам трехсторонней встречи нам завтра же откроют экстерриториальный сухопутный коридор через Литву и Белоруссию.

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