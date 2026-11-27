https://ukraina.ru/20261127/prezident-estonii-prizvala-ostavit-lazeyku-na-granitse-s-rf-1084775083.html

Президент Эстонии призвала оставить лазейку на границе с РФ

Президент Эстонии призвала оставить лазейку на границе с РФ - 27.11.2026 Украина.ру

Президент Эстонии призвала оставить лазейку на границе с РФ

Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство страны не перекрывать границу с Россией полностью, сообщает портал Delfi

2026-11-27T12:31

2026-11-27T12:31

2026-11-27T12:31

новости

эстония

россия

латвия

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/04/1083014971_0:0:821:463_1920x0_80_0_0_bb68325c1125d226213921b88d3d83a4.jpg

По ее мнению, было бы проявлением человечности оставить возможность пересекать рубеж тем людям, у кого есть на то веские причины — например, если в России проживают супруг или ребенок, не имеющие возможности перебраться в Эстонию. Мадизе подчеркнула, что Таллин не заинтересован в том, чтобы живущие в стране законопослушные граждане были вынуждены уезжать на российскую сторону.Она также обратила внимание, что за сохранение хотя бы частичного пограничного сообщения выступают и различные госструктуры. Проезд необходим дипломатам — причем не только эстонским, но и финским, а также представителям других стран.Подробнее - в материале Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским в дзен-канале Украина.ру.

эстония

россия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, россия, латвия, граница