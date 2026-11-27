Президент Эстонии призвала оставить лазейку на границе с РФ
Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство страны не перекрывать границу с Россией полностью, сообщает портал Delfi
По ее мнению, было бы проявлением человечности оставить возможность пересекать рубеж тем людям, у кого есть на то веские причины — например, если в России проживают супруг или ребенок, не имеющие возможности перебраться в Эстонию.
Мадизе подчеркнула, что Таллин не заинтересован в том, чтобы живущие в стране законопослушные граждане были вынуждены уезжать на российскую сторону.
Она также обратила внимание, что за сохранение хотя бы частичного пограничного сообщения выступают и различные госструктуры. Проезд необходим дипломатам — причем не только эстонским, но и финским, а также представителям других стран.
Подробнее - в материале Лишить языка и закрыть границы: Эстония и Латвия максимально усложняют жизнь русским в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на