https://ukraina.ru/20261127/nemetskiy-politik-raskryla-bez-kakikh-ustupok-kievu-ne-vidat-mira-1084778352.html
Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира
Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира - 27.11.2026 Украина.ру
Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира
Украина уже потерпела поражение в конфликте, а мирное соглашение невозможно без территориальных уступок Москве, заявила лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель
2026-11-27T14:01
2026-11-27T14:01
2026-11-27T14:01
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По ее словам, Россия добивается создания коридора безопасности между своими границами и НАТО и ни на что другое не согласится. Вайдель призвала Запад всерьез учитывать интересы Москвы, напомнив, что Вашингтон никогда бы не потерпел размещения ракет стран Варшавского договора в Мексике или Канаде с учениями по имитации ударов по США. Однако в обратном направлении, отметила политик, именно это и произошло.Лидер АдГ также возложила на западные страны (в первую очередь на Великобританию) ответственность за срыв мирного договора в Стамбуле в 2022 году. Она подчеркнула, что Запад создал у Владимира Зеленского ложные ожидания, хотя стамбульский меморандум предусматривал гораздо более выгодные для Киева условия, чем нынешние, и боевые действия следовало закончить еще тогда.Кроме того, Вайдель констатировала, что из-за военной риторики и вовлеченности в конфликт ФРГ воспринимается Москвой как сторона противостояния. На месте канцлера Фридриха Мерца она бы без промедления отправилась в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.Вайдель выразила надежду на скорое завершение боев и отметила, что после подписания мирного договора 1,1 миллиона украинцев, проживающих в Германии, должны будут вернуться на родину.О других высказываниях политика - в материале "Деньги налогоплательщиков — в коррумпированную страну": Вайдель разнесла финансирование Украины в дзен-канале Украина.ру.
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новости, москва, украина, запад, владимир зеленский, фридрих мерц, владимир путин, нато
Новости, Москва, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Владимир Путин, НАТО
Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира
Украина уже потерпела поражение в конфликте, а мирное соглашение невозможно без территориальных уступок Москве, заявила лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель
По ее словам, Россия добивается создания коридора безопасности между своими границами и НАТО и ни на что другое не согласится.
Вайдель призвала Запад всерьез учитывать интересы Москвы, напомнив, что Вашингтон никогда бы не потерпел размещения ракет стран Варшавского договора в Мексике или Канаде с учениями по имитации ударов по США. Однако в обратном направлении, отметила политик, именно это и произошло.
Лидер АдГ также возложила на западные страны (в первую очередь на Великобританию) ответственность за срыв мирного договора в Стамбуле в 2022 году. Она подчеркнула, что Запад создал у Владимира Зеленского ложные ожидания, хотя стамбульский меморандум предусматривал гораздо более выгодные для Киева условия, чем нынешние, и боевые действия следовало закончить еще тогда.
Кроме того, Вайдель констатировала, что из-за военной риторики и вовлеченности в конфликт ФРГ воспринимается Москвой как сторона противостояния. На месте канцлера Фридриха Мерца она бы без промедления отправилась в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Вайдель выразила надежду на скорое завершение боев и отметила, что после подписания мирного договора 1,1 миллиона украинцев, проживающих в Германии, должны будут вернуться на родину.