https://ukraina.ru/20261127/nemetskiy-politik-raskryla-bez-kakikh-ustupok-kievu-ne-vidat-mira-1084778352.html

Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира

Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира - 27.11.2026 Украина.ру

Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира

Украина уже потерпела поражение в конфликте, а мирное соглашение невозможно без территориальных уступок Москве, заявила лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель

2026-11-27T14:01

2026-11-27T14:01

2026-11-27T14:01

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По ее словам, Россия добивается создания коридора безопасности между своими границами и НАТО и ни на что другое не согласится. Вайдель призвала Запад всерьез учитывать интересы Москвы, напомнив, что Вашингтон никогда бы не потерпел размещения ракет стран Варшавского договора в Мексике или Канаде с учениями по имитации ударов по США. Однако в обратном направлении, отметила политик, именно это и произошло.Лидер АдГ также возложила на западные страны (в первую очередь на Великобританию) ответственность за срыв мирного договора в Стамбуле в 2022 году. Она подчеркнула, что Запад создал у Владимира Зеленского ложные ожидания, хотя стамбульский меморандум предусматривал гораздо более выгодные для Киева условия, чем нынешние, и боевые действия следовало закончить еще тогда.Кроме того, Вайдель констатировала, что из-за военной риторики и вовлеченности в конфликт ФРГ воспринимается Москвой как сторона противостояния. На месте канцлера Фридриха Мерца она бы без промедления отправилась в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.Вайдель выразила надежду на скорое завершение боев и отметила, что после подписания мирного договора 1,1 миллиона украинцев, проживающих в Германии, должны будут вернуться на родину.О других высказываниях политика - в материале "Деньги налогоплательщиков — в коррумпированную страну": Вайдель разнесла финансирование Украины в дзен-канале Украина.ру.

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новости, москва, украина, запад, владимир зеленский, фридрих мерц, владимир путин, нато