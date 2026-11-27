https://ukraina.ru/20261127/madyar-sammit-es-po-byudzhetu-provalilsya--pozitsii-stran-razoshlis-esch-silnee-1084775328.html

Мадьяр: саммит ЕС по бюджету провалился — позиции стран разошлись ещё сильнее

Мадьяр: саммит ЕС по бюджету провалился — позиции стран разошлись ещё сильнее - 27.11.2026 Украина.ру

Мадьяр: саммит ЕС по бюджету провалился — позиции стран разошлись ещё сильнее

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после саммита в Брюсселе позиции европейских стран по бюджету сообщества "ещё больше отдалились друг от друга". По его словам, нет гарантий, что следующая встреча по семилетнему финансовому плану принесёт какие-либо результаты

2026-11-27T13:03

2026-11-27T13:03

2026-11-27T13:03

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"Заседание Совета ЕС было совершенно бессмысленным", — приводит его слова пресса. Мадьяр отметил, что саммит, направленный на сближение позиций государств ЕС, привёл к обратному эффекту: стороны не только не сблизились, но и ещё больше разошлись.Поскольку достичь компромисса не удалось, лидеры государств договорились вновь встретиться в Брюсселе 16 декабря. Дискуссии по проекту семилетнего бюджета ЕС будут идти вплоть до Рождества. Однако Мадьяр предупредил, что видит крайне мало шансов на достижение компромисса до конца года.Напомним, 27 стран ЕС не смогли согласовать проект общего бюджета на 2028–2034 годы. Это очередное свидетельство глубокого раскола внутри Евросоюза.Подробнее о брюссельском "конфузе" - в публикации Новые деньги для Киева зависли? Мерц заявил об отмене второго дня саммита ЕС.

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венгрия

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новости, брюссель, венгрия, киев, мадьяр, ес, фридрих мерц