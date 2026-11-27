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"Это нереальные деньги": Корецкий признал, что на зарплаты военным и пенсии денег нет

"Это нереальные деньги": Корецкий признал, что на зарплаты военным и пенсии денег нет - 27.11.2026 Украина.ру

"Это нереальные деньги": Корецкий признал, что на зарплаты военным и пенсии денег нет

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 27 ноября заявил, что повышение зарплат военнослужащим и реформа пенсионной системы требуют средств, которых в бюджете сейчас нет. По его словам, масштаб необходимых расходов непосилен для государственной казны

2026-11-27T12:37

2026-11-27T12:37

2026-11-27T12:37

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"Речь идет не о 100 миллионах гривен, не о 200, речь идет о десятках миллиардов гривен ежемесячно", — сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов. Он отметил, что желание увеличить базовое денежное обеспечение военных есть, но единственное ограничение — наличие финансов.Корецкий пояснил, что минимальное денежное обеспечение "именно потому и является минимальным, что существуют надбавки, дополнительные выплаты, и средняя сумма, которую получает военнослужащий, существенно выше".Отсутствием денег глава правительства объяснил и затягивание пенсионной реформы. "Мы просчитывали различные сценарии, и тот базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство, предусматривает около 170 миллиардов гривен выплат ежегодно, почти до 200 миллиардов. На данный момент это неподъемная цифра, то есть нужно компромиссное решение, которое покажет шаг за шагом движение в этом направлении", — заявил он.Напомним, согласно утверждённому проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.

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новости, украина, сергей корецкий, верховная рада