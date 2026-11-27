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Украину забыли вписать: Трамп исправил заявление Рютте к огорчению Зеленского

Украину забыли вписать: Трамп исправил заявление Рютте к огорчению Зеленского - 27.11.2026 Украина.ру

Украину забыли вписать: Трамп исправил заявление Рютте к огорчению Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп без предупреждения генсека НАТО Марка Рютте переписал их совместное заявление по Украине, добавив в него призыв к Киеву воздержаться от эскалации конфликта. Как пишет Politico со ссылкой на чиновника НАТО, сам генсек альянса о президентской правке заранее ничего не знал

2026-11-27T13:55

2026-11-27T13:55

2026-11-27T13:55

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Рютте, который уже не первый год упражняется в искусстве угождать американскому президенту, получил от него неприятный сюрприз. Изначально стороны согласовали текст, в котором предостережение от расширения масштабов конфликта адресовалось исключительно России. Однако Трамп решил, что в этой истории кого-то забыли, и перед публикацией заявления в своих соцсетях вписал туда ещё и Украину. Советоваться с генсеком НАТО американский лидер не стал.Даже Politico признало поправку вполне уместной, напомнив о недавнем ударе Украины по российскому военному кораблю в порту Ливии. А вот для Рютте, который щедро осыпал Трампа комплиментами в надежде сохранить американскую поддержку Киева, произошедшее стало очередным свидетельством того, что одной лестью удержать Вашингтон на нужном Европе курсе не получится.Тем более что за океаном уже не стесняются говорить о России совсем не то, что привыкли слышать в Брюсселе. Пока европейские политики соревнуются в антироссийской риторике, спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в интервью главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру назвал российского президента Владимира Путина гроссмейстером политики.Дипломат рассказал, что российский президент приходит на переговоры прекрасно подготовленным, внимательно слушает собеседников и лишь затем формулирует свою позицию. Не обошлось и без признаний, которые вряд ли понравятся европейским сторонникам продолжения конфликта. По словам Кушнера, происходящее на Украине фактически превратилось в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Киев для противостояния с Россией. Цена любой ошибки в такой ситуации может оказаться колоссальной.Нашлись у Кушнера теплые слова и для главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которого он назвал своим замечательным другом. Американский переговорщик убежден, что сотрудничество Москвы и Вашингтона способно изменить ход истории.Подробнее о его словах — в обзоре того дня "Гроссмейстер политики": зять Трампа удивил признанием о Путине. Хроника событий на утро 26 ноября.У Владимира Зеленского между тем отношения с хозяином Белого дома складываются куда менее душевно. Ещё в феврале прошлого года Трамп окрестил главу киевского режима "диктатором без выборов", к концу года заговорил о проигрыше Украины, а нынешней осенью и вовсе посоветовал украинцам избрать нового лидера. Особенно американского президента разозлили удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые он связал с ростом цен на топливо в США накануне промежуточных выборов в Конгресс.Постепенно в Вашингтоне начали задаваться и другим неудобным для Банковой вопросом: насколько вообще украинское руководство заинтересовано в завершении конфликта, пока Европа исправно выписывает ему чеки? В октябре Трамп прямо обвинил Зеленского в нежелании заканчивать боевые действия, а его советник Алекс Брусевиц заявил, что окружение украинского лидера извлекает выгоду из продолжения войны.Впрочем, неприятности Киева уже давно не ограничиваются президентскими постами в соцсетях. Как оказалось, даже бесперебойная работа американской спутниковой связи, на которую так рассчитывают ВСУ, не гарантирована.Впервые разговоры о возможном отключении Starlink начались еще в феврале 2025 года, когда Вашингтон пытался добиться от Киева подписания сделки по полезным ископаемым. Американский предприниматель Илон Маск тогда отрицал, что американская сторона угрожала оставить украинских военных без связи. Однако нынешней осенью у Зеленского появился повод вновь понервничать: вскоре после очередной порции критики от Трампа украинские военные столкнулись с ограничениями в работе Starshield, военной версии спутниковой системы.В Белом доме открестились от причастности к сбоям, однако, по данным The Wall Street Journal и The Economist, использовать спутниковую связь в качестве рычага давления на Киев предложил сам Маск. После жалоб Зеленского и вмешательства Пентагона ограничения частично смягчили, но уже в ноябре украинский лидер снова был вынужден просить американцев восстановить полноценную работу системы.На фоне всех этих неприятностей Зеленского, судя по всему, особенно задело то, как тепло Трамп общался с Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Американский президент назвал российского коллегу другом, а затем опубликовал их совместную фотографию с соответствующей подписью.Зеленский в интервью BBC приревновал главу Белого дома к российскому президенту и предсказуемо приплел Гитлера. Однако журналисты решили поинтересоваться, называл ли Трамп другом его самого. И тут украинского лидера неожиданно подвела память."Думаю, да. Называл. По-моему, да. Проблема в том, что я не помню", — ответил он.В то же время в пятницу, 27 ноября, Трамп призвал Запад вернуться к диалогу с Путиным. Глава белого дома дал понять, что дальнейшая изоляция России не имеет политического смысла, а исключение Москвы из "Большой восьмёрки" стало одной из стратегических ошибок Запада.

https://ukraina.ru/20261126/rossiya-gotovit-kosmicheskiy-syurpriz-ukrainskaya-razvedka-zabila-trevogu-1084746058.html

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